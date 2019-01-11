Посмотрите, как выглядели наши любимые звезды в свои 20 с небольшим

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Время неумолимо движется вперед для всех — как для простых смертных, так и для голливудских небожителей. Кто-то из них и в 40 лет выглядит почти так же, как 20 лет назад, а кого-то время сделало только краше.