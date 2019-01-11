Посмотрите, как выглядели наши любимые звезды в свои 20 с небольшим
Время неумолимо движется вперед для всех — как для простых смертных, так и для голливудских небожителей. Кто-то из них и в 40 лет выглядит почти так же, как 20 лет назад, а кого-то время сделало только краше.
Мы в AdMe.ru прониклись ностальгией и решили вспомнить, какими были наши любимые звезды в свои юные годы.
1. Дуэйн «Скала» Джонсон
2. Анджелина Джоли
3. Скарлетт Йоханссон
4. София Вергара
5. Хэлли Берри
6. Аль Пачино
7. Леонардо Ди Каприо
8. Николь Кидман
9. Гвинет Пэлтроу
10. Уилл Смитт
11. Том Круз
12. Шарлиз Терон
13. Меган Маркл
14. Джордж Клуни
15. Роберт Дауни — младший
16. Брэд Питт
17. Хью Джекман
18. Дженнифер Энистон
19. Камерон Диас
20. Джулия Робертс
21. Ким Кардашьян
22. Роберт Де Ниро
© The Godfather Part II / Paramount Pictures © Screen Prod / Photononstop / East News © Sebastien Courdji / KCS / East News
Как вы считаете, кто из знаменитостей изменился больше всех, а кто остался таким же, каким был в свои 20?