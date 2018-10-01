Посмотрите, как выглядели кинозвезды до наступления эпохи пластики и фотошопа
Сегодня многие сетуют на то, что звезды злоупотребляют достижениями индустрии красоты и в итоге теряют свою индивидуальность. У знаменитостей прошлого не было таких широких возможностей, хотя пластическая хирургия и фоторетушь появились еще до наступления Золотого века Голливуда.
И все же безо всяких ухищрений многие актрисы и актеры прошлого были невероятно привлекательны и с легкостью могли дать фору их современным коллегам. Не зря же архиепископ Генуи однажды пошутил: пусть Ватикан и не одобряет клонирование людей, он мог бы сделать исключение для Софи Лорен.
AdMe.ru составил подборку фотографий, на которых запечатлены кинозвезды прошлого века, чьи красота и обаяние неподвластны времени.
Рудольф Валентино
Анна Мэй Вонг
Грета Гарбо
Джин Харлоу
Кларк Гейбл
Кэрол Ломбард
Кэри Грант
Хеди Ламарр
Лорен Бэколл
Грегори Пек
Вивьен Ли
Лана Тернер
Марлон Брандо
Рита Хейворт
Джеймс Дин
Мэрилин Монро
Юл Бриннер
Элизабет Тейлор
Берт Ланкастер
Софи Лорен
Одри Хепберн
Натали Вуд
Сидни Пуатье
Брижит Бардо
Миа Фэрроу
Шон Коннери
Фэрра Фосетт
Ален Делон
Клаудия Кардинале
Роми Шнайдер
Адриано Челентано
Ракель Уэлч