Посмотрите, как выглядели кинозвезды до наступления эпохи пластики и фотошопа

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Сегодня многие сетуют на то, что звезды злоупотребляют достижениями индустрии красоты и в итоге теряют свою индивидуальность. У знаменитостей прошлого не было таких широких возможностей, хотя пластическая хирургия и фоторетушь появились еще до наступления Золотого века Голливуда.

И все же безо всяких ухищрений многие актрисы и актеры прошлого были невероятно привлекательны и с легкостью могли дать фору их современным коллегам. Не зря же архиепископ Генуи однажды пошутил: пусть Ватикан и не одобряет клонирование людей, он мог бы сделать исключение для Софи Лорен.