Посмотрите, как выглядели бы наши любимые фильмы, если бы по ним рисовали аниме

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Художник Дмитрий Ahriman Грозов профессионально рисует не первый год, а его проект Animotion привлекает не только ценителей графики, но также киноманов и любителей японской анимации. Дмитрий преображает сцены из культовых фильмов, представляя их кадрами из аниме.

Арты на фантастические фильмы, боевики и даже советскую классику появились шутя, но выросли в масштабный проект, у которого уже появилось множество поклонников.

Мы в AdMe.ru впечатлены талантом Дмитрия и предлагаем познакомиться с его необычной серией работ, посвященной нашим любимым фильмам.