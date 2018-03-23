Посмотрите, как выглядели бы наши любимые фильмы, если бы по ним рисовали аниме
Художник Дмитрий Ahriman Грозов профессионально рисует не первый год, а его проект Animotion привлекает не только ценителей графики, но также киноманов и любителей японской анимации. Дмитрий преображает сцены из культовых фильмов, представляя их кадрами из аниме.
Арты на фантастические фильмы, боевики и даже советскую классику появились шутя, но выросли в масштабный проект, у которого уже появилось множество поклонников.
Мы в AdMe.ru впечатлены талантом Дмитрия и предлагаем познакомиться с его необычной серией работ, посвященной нашим любимым фильмам.
Убить Билла
«Не уносите ноги, которые я отрубила. Теперь они мои».
Пятый элемент
«Лилу Даллас. Мультипаспорт».
Охотники за привидениями
«Прости, Венкман. От ужаса я не могу мыслить рационально».
Сияние
«А вот и Джонни!»
Парк Юрского периода
«Надо ехать быстрее!»
Конан-варвар
Ангелы Чарли
Трансформеры
«Двойная турбина с электронным контролем давления? Весьма впечатляет, Сэм».
Терминатор
Терминатор-2: Судный день
Робокоп
«Это запретная зона».
Мачете
«Мачете не эсэмэсит».
Бегущий по лезвию 2049
«Ты такой хороший, Джо».
Черная Пантера
Чужой
Рокки
«Я тебя сломаю».
Кавказская пленница
«Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить — еще лучше».
Бриллиантовая рука
«Песня... про зайцев».
Кстати, вы можете повлиять на содержание серии Animotion: как это сделать, художник рассказывает здесь.
Как вам такое преображение популярных фильмов? Поделитесь впечатлением в комментариях!
Фото на превью Ahriman aka Дмитрий Грозов/VK