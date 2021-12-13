Мы посмотрели, как сейчас должны выглядеть 15 звезд по версии нейросети, и сравнили результат с их реальными фото
Нельзя утверждать наверняка, но мы рискнем предположить, что мало кому хочется стареть. Конечно, наука не стоит на месте и появляются разные омолаживающие процедуры, но панацеи пока что нет. При этом многие звезды с возрастом почти не меняются и нам порой кажется, что они стареют не так, как простые люди.
Мы в AdMe.ru решили проверить наше предположение и при помощи нейросети узнали, как сейчас должны были бы выглядеть некоторые знаменитости. Результат нас ошарашил.
Шарлиз Терон, 45 лет
Анджелина Джоли, 46 лет
Кортни Кокс, 57 лет
Николь Кидман, 54 года
Джулия Робертс, 53 года
Тильда Суинтон, 60 лет
Керри-Энн Мосс, 54 года
Арнольд Шварценеггер, 73 года
Бен Аффлек, 49 лет
Хью Джекман, 52 года
Джонни Депп, 58 лет
Брэд Питт, 56 лет
Сигурни Уивер, 71 год
Сьюзан Сарандон, 74 года
Джон Траволта, 67 лет
А как вы считаете, лучше стареть естественным путем или прибегать к помощи хирургов и омолаживающих процедур?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью East News, ASSOCIATED PRESS / East News, FaceApp
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