Мы посмотрели, как сейчас должны выглядеть 15 звезд по версии нейросети, и сравнили результат с их реальными фото

Нельзя утверждать наверняка, но мы рискнем предположить, что мало кому хочется стареть. Конечно, наука не стоит на месте и появляются разные омолаживающие процедуры, но панацеи пока что нет. При этом многие звезды с возрастом почти не меняются и нам порой кажется, что они стареют не так, как простые люди.