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Посмотрите, как выглядели бы 15+ красоток, если бы срезали свои шикарные локоны

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Пожалуй, нам уже сложно представить многих кинозвезд и певиц без роскошных длинных волос. Но иногда так хочется пофантазировать на эту тему и вообразить, скажем, Монику Беллуччи или Николь Кидман с аккуратным каре. Тем более что у нас складывается ощущение, что короткие стрижки кое-кому из звезд пойдут даже чуточку больше, чем их привычные локоны.

Чтобы подтвердить свое предположение, мы в AdMe.ru воспользовались возможностями приложения FaceApp. И вот что из этого вышло.

Джулия Робертс

Николь Кидман

Рианна

Риз Уизерспун

Ирина Шейк

Анджелина Джоли

Александра Даддарио

Лив Тайлер

Аманда Сейфрид

Моника Беллуччи

Кэтрин Зета-Джонс

Мерил Стрип

Дженнифер Энистон

Эми Адамс

Пенелопа Круc

Энн Хэтэуэй

Как думаете, кому из этих звезд действительно идет короткая стрижка?

Фото на превью Phil Loftus / Capital Pictures / East News, FaceApp, Mary Evans / Allstar / Izumi Hasegawa / East News, FaceApp
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