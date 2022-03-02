Посмотрите, как выглядели бы 15+ красоток, если бы срезали свои шикарные локоны
Пожалуй, нам уже сложно представить многих кинозвезд и певиц без роскошных длинных волос. Но иногда так хочется пофантазировать на эту тему и вообразить, скажем, Монику Беллуччи или Николь Кидман с аккуратным каре. Тем более что у нас складывается ощущение, что короткие стрижки кое-кому из звезд пойдут даже чуточку больше, чем их привычные локоны.
Чтобы подтвердить свое предположение, мы в AdMe.ru воспользовались возможностями приложения FaceApp. И вот что из этого вышло.
Джулия Робертс
Николь Кидман
Рианна
Риз Уизерспун
Ирина Шейк
Анджелина Джоли
Александра Даддарио
Лив Тайлер
Аманда Сейфрид
Моника Беллуччи
Кэтрин Зета-Джонс
Мерил Стрип
Дженнифер Энистон
Эми Адамс
Пенелопа Круc
Энн Хэтэуэй
Как думаете, кому из этих звезд действительно идет короткая стрижка?
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