Посмотрите, как выглядели бы 15+ красоток, если бы срезали свои шикарные локоны

Пожалуй, нам уже сложно представить многих кинозвезд и певиц без роскошных длинных волос. Но иногда так хочется пофантазировать на эту тему и вообразить, скажем, Монику Беллуччи или Николь Кидман с аккуратным каре. Тем более что у нас складывается ощущение, что короткие стрижки кое-кому из звезд пойдут даже чуточку больше, чем их привычные локоны.