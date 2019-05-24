Посмотрите, как выглядели 20+ звезд на своих выпускных балах (Дженнифер Энистон просто очаровательна)

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Знаменитости кажутся недосягаемыми и безупречными, позируя в дорогих нарядах на красных ковровых дорожках. Но они, так же как и мы, некогда ходили в школу, проходили первые жизненные уроки, заводили друзей, влюблялись и, конечно же, веселились на своем выпускном балу.

AdMe.ru отыскал любопытные фотографии звезд в один из самых важных и волнительных моментов в жизни. Оцените, как изменились знаменитые актеры и певцы за это время.

1. Мэттью Макконахи

2. Ким Кардашьян

3. Джордж Клуни

4. Клэр Дэйнс

5. Брюс Уиллис

6. Анджелина Джоли

7. Брэд Питт

8. Лили-Роуз Депп

9. Патрик Шварценеггер

10. Джессика Альба

11. Джереми Реннер

12. Гейтен Матараццо

13. Бейонсе

14. Джиджи Хадид

15. Терри Крюс

16. Бритни Спирс

17. Уилл Феррелл

18. Сандра Буллок

19. Брэнди и Коби Брайант

20. Бруно Марс

21. Рианна

22. Тейлор Свифт

23. Скарлетт Йоханссон

24. Леди Гага

25. Блейк Лайвли

26. Дженнифер Энистон

27. Джейден Смит

28. Софи Тернер

Теперь и нам захотелось заглянуть в фотоальбомы и погрузиться в светлые воспоминания. А как вы провели свой выпускной?