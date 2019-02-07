Посмотрите, как выглядели 10 лет назад звезды российской эстрады (Спойлер: Максим Галкин — красавчик)

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Вызов принят! Вслед за обычными людьми и мировыми звездами к флешмобу #10YearsChallenge подключились российские знаменитости. Некоторые из них кардинально изменились, другие же остались верны своему прежнему стилю.

Мы в AdMe.ru, посмотрев эту фотоподборку, даже умудрились немного поспорить о том, кто же сегодня выглядит лучше, чем тогда, 10 лет назад. А в качестве бонуса мы сами сделали фотоколлажи некоторых российских музыкантов и актеров.

Ольга Картункова

Дмитрий Шепелев

Елена Малышева

Филипп Киркоров

Сергей Бурунов

Елизавета Арзамасова

Анфиса Чехова

Гарик Харламов

Тимур Родригез

Ольга Шелест

Бонус

Не все звезды приняли участие в #10YearsChallenge. Мы решили восполнить этот пробел и показать вам, как 10 лет назад выглядели 11 ярких российских знаменитостей.

Дима Билан

Павел Прилучный

Екатерина Климова

Полина Гагарина

Пелагея

Мария Кожевникова

Ольга Бузова

Елена Захарова

Любовь Успенская

Николай Басков

Максим Галкин