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Посмотрите, как в одном возрасте выглядят женщины из разных стран. Есть над чем задуматься

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Определить возраст по внешности человека — задачка посложнее, чем собрать кубик Рубика. Особенно сейчас, в эпоху уколов красоты и всевозможных омолаживающих процедур. Да и генетику никто не отменял: 30-летние могут выглядеть как на свой возраст, так и совсем как подростки.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят известные дамы-ровесницы из разных стран. Результат нас порядком озадачил.

Ким Чжу Рен (Республика Корея) и Джованна Антонелли (Бразилия) — 45 лет

Кейт Уинслет (Великобритания) и Яна Рудковская (Россия) — 46 лет

Жизель Бюндхен (Бразилия) и Ребел Уилсон (Австралия) — 41 год

Наталия Орейро (Уругвай) и Тарья Турунен (Финляндия) — 44 года

Netta (Израиль) и Барбара Палвин (Венгрия) — 28 лет

Ванесса Паради (Франция) и Айшвария Рай (Индия) — 48 лет

Моника Беллуччи (Италия) и Маша Распутина (Россия) — 57 лет

Тамара Гвердцители (Грузия) и Деми Мур (США) — 59 лет

Хлоя Чжао (Китай) и Приянка Чопра (Индия) — 39 лет

Назима (Казахстан) и Эмма Уотсон (Великобритания) — 31 год

Клаудия Шиффер (Германия) и Наоми Кэмпбелл (Великобритания) — 51 год

Ребекка Фергюсон (Швеция) и Мила Кунис (Украина) — 38 лет

Сальма Хайек (Мексика) и Софи Марсо (Франция) — 55 лет

Галь Гадот (Израиль) и Руни Мара (США) — 36 лет

Селин Дион (Канада) и Джиллиан Андерсон (США) — 53 года

Нина Добрев (Болгария) и Агата Муцениеце (Латвия) — 32 года

Кейт Бланшетт (Австралия) и Эллен Помпео (США) — 52 года

Какие из знаменитостей не выглядят на свой возраст? Как вы думаете, влияет ли происхождение человека на то, как он стареет?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Cyril Pecquenard / KCS / East News
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