Посмотрите, как в одном возрасте выглядят женщины из разных стран. Есть над чем задуматься

Определить возраст по внешности человека — задачка посложнее, чем собрать кубик Рубика. Особенно сейчас, в эпоху уколов красоты и всевозможных омолаживающих процедур. Да и генетику никто не отменял: 30-летние могут выглядеть как на свой возраст, так и совсем как подростки.