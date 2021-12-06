Посмотрите, как в одном возрасте выглядят женщины из разных стран. Есть над чем задуматься
Определить возраст по внешности человека — задачка посложнее, чем собрать кубик Рубика. Особенно сейчас, в эпоху уколов красоты и всевозможных омолаживающих процедур. Да и генетику никто не отменял: 30-летние могут выглядеть как на свой возраст, так и совсем как подростки.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят известные дамы-ровесницы из разных стран. Результат нас порядком озадачил.
Кейт Уинслет (Великобритания) и Яна Рудковская (Россия) — 46 лет
Назима (Казахстан) и Эмма Уотсон (Великобритания) — 31 год
Клаудия Шиффер (Германия) и Наоми Кэмпбелл (Великобритания) — 51 год
Какие из знаменитостей не выглядят на свой возраст? Как вы думаете, влияет ли происхождение человека на то, как он стареет?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Cyril Pecquenard / KCS / East News
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