Посмотрите, как сильно может измениться мир в ближайшие 10 лет. А нам ведь в нем еще жить

Судя по прогнозам ученых, в 2030 году мир, в котором мы живем, станет совсем другим. Изменения коснутся практически всех сфер жизни: от института брака и ухода за пожилыми людьми до транспортных перевозок и медицины. Вдобавок нас постепенно начнут захватывать роботы, и кое-какие профессии окажутся под угрозой исчезновения.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что может произойти с миром всего через 10 лет. Поэтому мы с головой закопались в научные исследования и подняли отчеты компаний, которые занимаются прогнозированием ближайшего будущего. А из бонуса к этой статье вы узнаете, каких перемен ждут обычные пользователи сети.

Есть мнение, что в 2030 году население планеты увеличится на 1 млрд человек. А с учетом того, что в последние годы средняя продолжительность жизни неуклонно растет, несложно догадаться, что значительную часть обитателей Земли будут составлять пожилые люди .

. Ожидается, что к этому времени Индия отберет у Китая звание самой густонаселенной страны. Сейчас индийцы составляют целых 18 % от числа всех землян. Интересно, что же будет дальше.

Вполне может возникнуть «дефицит» девочек. Исследователи прогнозируют, что их будет рождаться на 4,7 млн меньше, чем мальчиков.

В компании Intel считают, что в 2030 году мы будем кататься по улицам на машинах-беспилотниках. В первую очередь автомобили без водителя, вероятнее всего, появятся в службах такси. Они смогут работать по 24 часа в сутки и без перерывов на обед.

Более того, к этому времени изготовители электроники могут запустить в массовое производство летающие машины. Разработки такой чудо-техники идут полным ходом. В 2019 году японские инженеры уже провели демонстрацию прототипа воздушного авто. Оно было предназначено именно для перевозки пассажиров и чем-то напоминало огромный дрон с 4 пропеллерами. Пока машина способна держаться в воздухе не более минуты, но мы верим, что лет через 10 в наших городах появятся воздушные автодороги.

Дроны могут полностью захватить отрасль грузоперевозок. Они уже сейчас используются для подобных целей, но с каждым годом у этих устройств появляется все больше возможностей. Например, технология захвата груза на лету. Пожалуй, в ближайшем будущем дроны вполне смогут конкурировать с привычными нам курьерами или даже полностью выдавят этих ребят с рынка услуг.

Современная тенденция консультировать больных по видеосвязи будет набирать обороты. И скорее всего, пациенты в большинстве случаев будут общаться не с врачом, а с искусственным интеллектом. Вот только медиков смущает, что робот не сможет проявить сострадание или поддержать больного в трудную минуту . Остается надеяться, что искусственный интеллект все-таки научат коммуникации и покажут, как правильно разговаривать с человеком.

. Остается надеяться, что искусственный интеллект все-таки научат коммуникации и покажут, как правильно разговаривать с человеком. Отрасль ухода за пожилыми людьми начнет развиваться семимильными шагами. Да, сейчас многие пенсионеры морально не готовы проводить последние дни в специализированных учреждениях. Но профессионалы ожидают, что вскоре состарившиеся люди станут более охотно пользоваться услугами домов престарелых или будут собираться в общины и жить в окружении своих сверстников и медицинских работников, готовых в любой момент оказать нужную помощь.

Уже сейчас все больше внимания начинает уделяться экологии и защите лесов. Вполне возможно, что к 2030 году наши города уже не будут напоминать скопление заводов с дымящимися трубами, а станут зелеными и по-настоящему уютными.

Машины уже сейчас могут учиться на собственном опыте и делиться своими знаниями с другими программами искусственного интеллекта и роботами. Звучит красиво, но здесь есть и «темная сторона». В будущем люди станут все более активно задаваться вопросами «Как объяснить роботу, что этично, а что — не очень?» и «Можем ли мы на 100 % доверять искусственному интеллекту?» .

. Мы все чаще будем с головой погружаться в компьютерный мир. Причем не только для игр, но и для обучения. Например, студенты смогут запросто проходить практику в виртуальной реальности.

К 2030 году наверняка придумают газету, которую можно нюхать. Ученые говорят, что в ближайшее 10-летие сочетание VR-технологий и дополненной реальности до неузнаваемости преобразит многие обычные вещи. Например, технологии позволят воспринимать газетные статьи или телепрограммы всеми органами чувств .

. Основную часть услуг мы будем получать через приложения. Вскоре будет трудно объяснить окружающим, зачем нам личный автомобиль, если в любой момент можно вызвать такси или воспользоваться каршерингом.

Практически все данные будут храниться в облачных системах. И это будут сведения не только о людях, но и о животных. К примеру, в Индии уже запустили проект Сows to Cloud («Коровы в облаке»), в рамках которого собираются сведения о каждой буренке . Специалисты анализируют их, а потом сообщают фермерам, как изменить рацион коров и повысить удои.

. Специалисты анализируют их, а потом сообщают фермерам, как изменить рацион коров и повысить удои. К 2030 году у нас появятся устройства с персонализированными помощниками. Каждый из них будет обладать искусственным интеллектом. Эти штуки станут следить за соблюдением нашего рабочего графика, помогут не сорваться с диеты, запланируют отпуск и при необходимости сами обратятся к врачу за рекомендациями.

Многим кажется, что совсем скоро люди будут вытеснены компьютерами во многих областях. Вполне понятно, что машина — практически идеальный работник. Робот не ходит в отпуск, не берет больничные и не отпрашивается у начальства по личным причинам. Но к 2030 году компьютеры вряд ли овладеют эмоциональным интеллектом и интуицией. Так что нас, скорее всего, ждет партнерство человека и машины.

Считается, что 85 % профессий, которые будут востребованы в 2030 году, еще не созданы. Темпы изменений окажутся настолько быстрыми, что люди начнут учиться буквально на ходу .

. Наступит эра фрилансеров. Работа перестанет быть привязанной к месту, а превратится просто в серию задач, которые можно будет выполнять хоть из дома, хоть из офиса, хоть из коворкинга.

Организации прекратят держаться за «ценных и опытных» сотрудников, которые просиживают штаны за компьютерными играми. Вместо этого кадровики начнут искать лучших специалистов для решения отдельных задач.

Бонус: как представляют ближайшее будущее обычные люди