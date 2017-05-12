Посмотрите, как сейчас выглядят герои популярных мемов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эти обычные люди вели совершенно обыкновенную жизнь до того момента, как на их голову свалилась бешеная известность. И сделали они для этого отнюдь не много — всего одно фото. AdMe.ru показывает, какими сейчас стали те, чью жизнь когда-то круто изменил интернет.

Успешный ребенок (Success Kid)

Сэмми Гринер стал популярным после того, как в 2007 году его мама Лэни выложила в сеть фото своего 11-месячного сына. Конечно, предположить такое развитие событий женщина никак не могла, но именно это фото чудесным образом помогло отцу Сэмми остаться в живых: благодаря широкой известности мема, в 2015-м семье удалось оперативно собрать нужную сумму на пересадку почки Джастину Гринеру.

Девочка-Катастрофа

Это фото было сделано в январе 2004 года отцом девочки Дейвом, который запечатлел свою дочь Зоуи Рот на фоне тренировочного тушения пожара местным пожарным отделением. Наибольшую известность фото получило после того, как было опубликовано в журнале «JPG Magazine».

Подонок Стив

Популярное в сети фото было сделано для альбома 2011 года рэп-группы Beantown Mafia, которую создал парень по имени Блейк Бостон. Как позже признался герой мема, фото было сделано его мамой.

Неудачник Брайан

Фотография студента колледжа Кайла Крэйвена, выложенная его школьным товарищем, начала гулять в интернете в начале 2012 года. Вскоре нашелся и сам герой мема. По словам Кайла, фото было сделано в 7 классе колледжа, когда директор попросил ученика перефотографироваться на школьное фото, потому что, по его мнению, Кайл специально делал на снимках неудачное выражение лица.

Хлоя озадачена

Маленькая девочка по имени Хлоя стала знаменитой после того, как в 2013 году родители выложили на YouTube видео, где ее сестренка Лили радуется до слез неожиданной поездке в Диснейленд. Хлоя реагирует озадаченным выражением лица. Похоже, малышка не видит повода столь бурно радоваться поездке в этот ваш Диснейленд.

Слишком навязчивая подружка

Лайна Уолкер в 2012 году проснулась знаменитой после того, как ее видео на YouTube привлекло огромное внимание интернет-пользователей. В нем девушка исполняет кавер на песню Джастина Бибера «Boyfriend» для участия в конкурсе, объявленном звездой. Бог с ними, с вокальными данными девушки, но вы только посмотрите в эти глаза!

«Ermahgerd»

Мем изображает девчушку с гротескно смешными хвостиками, которая бурно радуется книгам в руках. Ее улыбка со скобами на зубах позволяет предположить присутствие в речи героини некоторой шепелявости. Отсюда и название мема — «Ermahgerd», что означает исковерканное «Oh my God». Девушку зовут Мэгги Голденбергер. Это ее детское фото, а сегодня Мэгги работает медсестрой.

Возмущенная девочка

Маленькая актриса Миа Талерико — та самая «Возмущенная девочка», постоянно повторяющая с мемов: «Ты говоришь, что...» А выразительное фото, ушедшее в народ, — кадр из ситкома «Держись, Чарли!», премьера которого состоялась в 2010 году.

Недовольная Маккайла

На лондонской Олимпиаде-2012 американская гимнастка Маккайла Марони была уверена, что сможет взять «золото». Но что-то пошло не так, и в результате девушка оказалась лишь второй. Спортсменка была настолько разочарована и недовольна собой, что не смогла скрыть этого даже на церемонии награждения.