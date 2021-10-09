Мы сравнили фото 14 наших звезд в молодости и сейчас и поняли, что даже после 70 можно быть на коне

Когда отечественное телевидение только начало активно развиваться, а интернетом еще и не пахло, люди по телевизору жадно смотрели фильмы и концерты с участием любимых звезд. Добрые сказки, комедии и, конечно же, «Песня года» были едва не главным развлечением для многих семей. Сложно поверить, что это было так давно, однако многие наши любимые артисты уже перешагнули 70-летний рубеж.