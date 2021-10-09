Мы сравнили фото 14 наших звезд в молодости и сейчас и поняли, что даже после 70 можно быть на коне
Когда отечественное телевидение только начало активно развиваться, а интернетом еще и не пахло, люди по телевизору жадно смотрели фильмы и концерты с участием любимых звезд. Добрые сказки, комедии и, конечно же, «Песня года» были едва не главным развлечением для многих семей. Сложно поверить, что это было так давно, однако многие наши любимые артисты уже перешагнули 70-летний рубеж.
Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем звездам, которые с возрастом не растеряли своей харизмы, и желаем им как можно дольше радовать поклонников своим творчеством.
Наталья Седых
Анастасия Вертинская
Олег Газманов
Михаил Жигалов
Светлана Тормахова
Анатолий Васильев
Нина Маслова
Евгений Стеблов
Валерий Леонтьев
Светлана Тома
Лев Лещенко
Алла Демидова
Борис Невзоров
Татьяна Васильева
Кто из этих звезд вам нравится больше других? Какие их роли или песни вам особенно запали в душу?
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