Посмотрите, как реагировали на победу в конкурсе «Мисс Вселенная» девушки из разных стран
Конкурсы красоты стали популярны еще в XIX веке, а на международный уровень вышли в 1920-е годы. «Мисс Вселенная» — соревнование с размахом, которое проводится с 1952 года, а его аудитория составляет около 500 млн зрителей по всему миру.
Сегодня мы в AdMe.ru решили не разглядывать платья и прически победительниц, а попробовать разделить с ними момент триумфа и посмотреть, как в свое время реагировали на победу представительницы разных стран.
Израиль, 1976 год
Чили, 1987 год
Норвегия, 1990 год
Намибия, 1992 год
Пуэрто-Рико, 1993 год
Тринидад и Тобаго, 1998 год
Ботсвана, 1999 год
Россия, 2002 год
Австралия, 2004 год
Канада, 2005 год
Япония, 2007 год
Ангола, 2011 год
США, 2012 год
Венесуэла, 2013 год
Колумбия, 2014 год
Филиппины, 2015 год
Франция, 2016 год
Южная Африка, 2017 год
Мексика, 2020 год
Индия, 2021 год
Как вы относитесь к конкурсам красоты?
Фото на превью AFP/East News, ASSOCIATED PRESS/East News, East News
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