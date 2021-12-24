Посмотрите, как реагировали на победу в конкурсе «Мисс Вселенная» девушки из разных стран

Конкурсы красоты стали популярны еще в XIX веке, а на международный уровень вышли в 1920-е годы. «Мисс Вселенная» — соревнование с размахом, которое проводится с 1952 года, а его аудитория составляет около 500 млн зрителей по всему миру.

Сегодня мы в AdMe.ru решили не разглядывать платья и прически победительниц, а попробовать разделить с ними момент триумфа и посмотреть, как в свое время реагировали на победу представительницы разных стран.

Израиль, 1976 год

Чили, 1987 год

Норвегия, 1990 год

Намибия, 1992 год

Пуэрто-Рико, 1993 год

Тринидад и Тобаго, 1998 год

Ботсвана, 1999 год

Россия, 2002 год

Австралия, 2004 год

Канада, 2005 год

Япония, 2007 год

Ангола, 2011 год

США, 2012 год

Венесуэла, 2013 год

Колумбия, 2014 год

Филиппины, 2015 год

Франция, 2016 год

Южная Африка, 2017 год

Мексика, 2020 год

Индия, 2021 год