Посмотрите, как прошел культовый фестиваль планеты — Burning Man 2019

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В пустыне штата Невада с 25 августа по 2 сентября прошел ежегодный культовый фестиваль Burning Man. Тысячи участников со всего мира собрались вместе, чтобы провести свои психоделические перформансы, показать обалденные инсталляции и выгулять сумасшедшие карнавальные костюмы, которые еще долго будут мелькать на просторах интернета запечатленными на атмосферных снимках. Тема этого года — «Метаморфозы», которые организаторы определили как «преобразующее путешествие жизни и сотрудничества, которыми индивидуумы и их сообщества должны формировать свое собственное будущее».

Мы в AdMe.ru в этой Instagram-подборке лучших моментов фестиваля хотели показать вам, как же здорово мыслить нестандартно. И кто знает, может, на Burning Man 2020 вы отправитесь сами и привезете нам крутых фотографий.

Бонус: посмотрите, как это было

А вы хотели бы попасть на фестиваль?