Посмотрите, как менялись свадебные платья королевских особ за последние 100 лет

Красота и пышность королевских свадеб всегда притягивают внимание публики, а подвенечные наряды венценосных особ остаются ориентиром для невест на протяжении долгого времени. Взять, к примеру, знаменитое платье Кейт Миддлтон — творение Сары Бертон даже спустя годы задает тренды в свадебной моде.

Мы в AdMe.ru пролистали страницы истории и вспомнили самые знаменитые свадебные образы представительниц британской королевской семьи. А в конце статьи мы покажем, в каком платье пошла под венец королева Виктория.

Свадьба Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, 1923

Будущему королю пришлось целых 3 раза сделать предложение руки и сердца Елизавете Боуз-Лайон, прежде чем она согласилась выйти замуж за него, хотя девушка не происходила из монаршей семьи, что противоречило традициям. Наряд невесты был выполнен из муара цвета слоновой кости, расшит жемчугом и серебряными нитями. А вместо тиары волосы новобрачной украшал венок из листьев апельсина.

Свадьба Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон, 1937

На момент знакомства и отношений с будущим королем Эдуардом VIII светская львица Уоллис Симпсон состояла во втором браке. Не только Великобритания, но и весь мир, затаив дыхание, следил за развитием их романа. Любовь к своенравной американке оказалась настолько сильной, что ради женитьбы на ней король отрекся от престола, довольствовавшись скромным титулом герцога Виндзорского. Церемония бракосочетания была сдержанной, на ней присутствовали лишь близкие друзья. Невеста надела элегантное платье популярного в те годы модного дома Mainbocher и аккуратную шляпку в тон.

Свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа, 1947

Для создания свадебного наряда будущей королевы использовали атлас. Фату украшала вышивка в виде звездных лилий и цветов апельсина. Туфли Елизаветы, также выполненные из атласа, были отделаны жемчугом и серебром, а свадебный букет состоял из орхидей и веточек мирта с того самого куста, что был использован для свадьбы королевы Виктории.

Свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса, 1960

Избранником младшей сестры Елизаветы стал фотограф Энтони Армстронг-Джонс. Влюбленные по традиции бракосочетались в Вестминстерском аббатстве. Впервые королевская свадьба транслировалась по телевидению. Церемония собрала у экранов 300 млн зрителей по всему миру. За наряд невесты отвечал ведущий британский дизайнер Норман Хартнелл. И хотя сшитое из шелковой органзы платье отличалось простотой и лаконичностью, на одну только юбку ушло 30 метров ткани.

Свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса, 1973

Первым супругом единственной дочери Елизаветы II Анны был олимпийский чемпион по конному спорту Марк Филлипс. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала наглухо закрытое платье с воротником-стойкой, завышенной талией и рукавами в тюдоровском стиле.

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы, 1981

Принцесса Уэльская лично выбрала дизайнеров для своего наряда. Платье из шелковой тафты украшали ручная вышивка, пайетки и 10 000 жемчужин, а в нижней юбке таилась небольшая золотая подкова на счастье.

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон, 1986

Свадебное платье избранницы среднего сына Елизаветы II включало множество различных символов. Атлас цвета слоновой кости украшали сердца, якоря и волны — символы мореходной карьеры Эндрю, а также чертополох и шмель — часть семейного герба Сары. На фате же красовались первые буквы имен новобрачных.

Свадьба принца Эдварда и Софи Рис-Джонс, 1999

Свадьба младшего сына королевы носила неформальный характер и была весьма скромной по королевским меркам. Тем не менее невеста подошла к выбору свадебного наряда со всей ответственностью. Приталенное платье с длинными рукавами украшал длинный шлейф, выполненный из окрашенной вручную шелковой органзы цвета слоновой кости. Платье было вышито жемчугом и хрустальными бусами. А в качестве головного убора Софи выбрала тиару с бриллиантами из личной коллекции Елизаветы II.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 2011

За разработку свадебного наряда отвечала главный дизайнер Alexander McQueen — любимого модного дома Кэтрин. Невеста пошла под венец в платье классического силуэта, сшитом из атласа цвета слоновой кости. Лиф имел глубокий вырез и подчеркивал идеальные формы Кейт. Руки украшало изящное кружево, а юбка была расшита цветочными символами стран Соединенного Королевства: розами, нарциссами, трилистниками и чертополохом.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, 2020

Для своего бракосочетания принцесса Беатрис не стала шить новое платье, а одолжила винтажный наряд своей бабушки, в котором та посетила премьеру «Лоуренса Аравийского» в далеком 1962 году. Специально для невесты королевская портниха Анджела Келли и модельер Стюарт Парвин изменили дизайн оригинального платья, добавив к нему рукава-фонарики, а также упростив пышный подол.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, 2018

Младшая дочь принца Эндрю принцесса Евгения основательно подошла к выбору свадебного платья и даже вложила в него бодипозитивный посыл. Девушка лично попросила дизайнеров, чтобы у платья была открытая спина, демонстрирующая шрам от перенесенной в детстве операции. Также Евгения свела к минимуму всякий декор, сделав ставку на силуэт.

Бонус: свадьба королевы Виктории и принца Альберта, 1840

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта состоялась в далеком 1840 году. Платье невесты было украшено нежными цветками апельсина, а еще имело необычный для тех лет оттенок — белоснежный. Таким образом, Виктория стала одной из первых женщин, выбравших белый в качестве цвета для подвенечного наряда. До нее это не практиковалось, но влияние правительницы на моду было столь велико, что уже спустя 10 лет светлая цветовая гамма признавалась единственно приемлемой для невесты.