Посмотрите, как менялись стандарты женской и мужской красоты за последние 100 лет

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Красота многогранна, и у нее не может быть стандартов. Тем не менее история знает людей, которые благодаря своим внешним данным стали для нас олицетворением целой эпохи. Предлагаем вам переместиться на 100 лет назад и посмотреть на главные идеалы красоты XX века, начиная от «девушек Гибсона» и заканчивая Ким Кардашьян. И конечно, мы не забыли про мужчин — от Ивана Поддубного до Роберта Паттинсона.

AdMe.ru решил показать, на кого равнялись модницы и модники на протяжении последних 100 лет. А в конце статьи мы расскажем вам про 2018 год.

1910-е

Женщины: В моде «девушки Гибсона» — красавицы с длинной шеей, большими глазами и волнистыми волосами. Фигура тоже имела свои стандарты: идеальная женщина должна была быть высокой, стройной, с неестественно тонкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Мужчины: Усы — главный атрибут джентльмена в 1910-е. За ними тщательно ухаживали, подстригали и придавали нужную форму с помощью воска. В моде высокие мужчины крепкого телосложения — боксеры, циркачи и атлеты.

1920-е

Женщины: Эпоха флэпперов ознаменовалась короткими стрижками, худощавым, мальчишеским телосложением, тоненькими бровями и формой губ, похожей на лук Купидона. Большие глаза, как у лани, — один из главных критериев красоты. Мужчины: Идеальный образ молодого человека того времени — главный герой романа «Американская трагедия». В моде джаз, стремление к высшему обществу и роскоши, а также «прилизанные» прически и гладко выбритое лицо. В это время ценилась не физическая сила, а умение увлечь собеседника и хорошо танцевать.

1930-е

Женщины: Благодаря роскошным дивам кинематографа в моду вернулись плавные женственные изгибы. Каноном красоты стали правильные черты лица, голливудские локоны, длинные ресницы, высокие скулы, изогнутые дугой брови и глубоко посаженные глаза. Мужчины: Мужчин также не обошел стороной голливудский шик, и эталоном мужской красоты стал Кларк Гейбл. Именно благодаря «королю Голливуда» в моду вошел образ «дорогого мужчины» — аккуратные усы, гладко зачесанные волосы, ржаной виски, сигары и трубки.

1940-е

Женщины: Мир голливудской роскоши разбился о суровую реальность военного времени. Женщины все еще оставались элегантными, но ушла та рафинированная красота предыдущего десятилетия. Ей на смену пришел образ сильной женщины и боевой подруги — ценилась крепкая спортивная фигура с широкими плечами. Мужчины: В такое сложное время было не до моды, поэтому волосы перестали зачесывать и фиксировать гелем, а элегантные костюмы сменились на военную форму. Ценились многогранные люди, и неудивительно, что одним из секс-символов того времени стал Жан Маре, который был не только прекрасным актером, но и писателем, каскадером, скульптором, художником и декоратором.

1950-е

Женщины: 50-е вернули голливудских див и моду на женственные формы — высокая грудь, узкие плечи, стройные ноги, пышные бедра и тонкая талия. Кукольный образ стал одним из самых популярных — фарфоровая кожа,нарисованные мушки, яркие глянцевые губы, наивный взгляд, высокие прически, начесы и кудри. А самым популярным средством в аптеках стала перекись водорода, потому как «джентльмены предпочитали блондинок». Мужчины: Спутник же такой «кукольной» дамы должен был быть сильным, с большими руками, мужественным подбородком, носом со следами переломов и в то же время с чувственными и мягкими губами. Поэтому именно Марлон Брандо, исполнявший роли грубых, но безумно обаятельных мужланов, стал главным секс-символом десятилетия.

1960-е

Женщины: Настоящий переворот в мире моды совершила Твигги. Еще пару лет назад ее образ никто не воспринял бы всерьез: при росте 166 см и параметрах 81-56-81 вес модели составлял всего 40 кг. Именно с Твигги началась эра средств для похудения и диет. Тело должно было быть худым, стрижки — короткими, губы — светлыми, а глаза — огромными. Мужчины: В мире мужской моды 1950-е ознаменовались французской классикой. Благодаря Алену Делону самым популярным типажом стали представители сильного пола с серо-голубыми глазами, густыми черными бровями и чувственными губами. Все внимание уделялось фирменному взгляду актера и его ироничной усмешке. Визитной карточкой Делона, которую многие пытались скопировать, стали сведенные у переносицы брови, создававшие эффект очень пристального и гипнотизирующего взгляда.

1970-е

Женщины: В первую очередь ценится забота о себе — именно в это десятилетие производители косметики начинают разрабатывать первые средства с SPF (солнцезащитные фильтры). Женщины стремились к естественности, но при этом не жертвовали сексуальностью — объемные прически, макияж в натуральных тонах и короткие юбки. Мужчины: Модный образ хиппи требовал максимальной естественности — никаких стрижек и бритья. Чем меньше химии наносится на волосы и тело, тем лучше.

1980-е

Женщины: Мир сошел с ума по аэробике — спортивные формы, лосины и химзавивка на пике популярности. Культ тела требовал форм, отточенных в спортзале. Мужчины: А вот мужчины решили вернуться к элегантности. Они снова начали стричься и бриться, волосы зачесывали назад, и средства для укладки вернули свою былую популярность. Полюбился образ «белого воротничка» и образ главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» — амбициозный авантюрист, уверенный в себе, энергичный, остроумный и невозможно обаятельный.

1990-е

Женщины: В моде «героиновый шик» — очень худые девушки с тонкими руками и ногами, усталым и отсутствующим взглядом, бледной кожей и выпирающими ключицами. Мужчины: Стиль гранж пришел в моду из рок-музыки. Внутреннюю свободу обязательно нужно было выразить своим внешним видом — молодые люди отпускали волосы, одевались нарочито неряшливо и не признавали гламурного образа жизни.

2000-е

Женщины: После того как мир увидел фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», в моду вошли спортивные красотки. Глаза, нос, скулы, губы и тело Анджелины Джоли — именно о таких чертах мечтали модницы. Мужчины: Мужчинам надоел неряшливый стиль. Именно с 2000 года уход за лицом и телом стал не только женской повседневной рутиной, но и мужской. Мужчины стали тратить много времени и средств на уход за собой и старательно укладывать волосы.

2010-е

Женщины: У Ким Кардашьян много ненавистников, но гораздо больше поклонников. Благодаря ей вошли в моду широкие бедра, оливковая кожа, пухлые губы, высокие скулы и пушистые ресницы. Мужчины: А вот мужчины опять вернулись к расслабленному образу — небрежность, бледная кожа и немного невыспавшийся вид. Можно ориентироваться на «главного вампира» — Роберта Паттинсона: не зря же его назвали самым красивым мужчиной 2010 года.

Бонус: 2018-й

Женщины: Baby face — самый модный типаж в 2018 году. Закончилась эпоха искусственных черт лица и гипертрофированных частей тела. В моде натуральность, пухлые щечки, милая улыбка, длинные ноги и стройность. Мужчины: Главные составляющие модного мужского образа — борода, усы, длинные волосы и небрежный пучок.

А какое десятилетие вам нравится больше всего? Поделитесь в комментариях!