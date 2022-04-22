Посмотрите, какой образ был на пике моды в год вашего рождения
Мода, в том числе на прически и окрашивания, меняется стремительно: женщины то сооружают на голове «ульи», то отращивают волосы до талии, то делают пикси, а потом снова отпускают длину и завивают кудри. И нам стало любопытно, какие прически были в моде в разные годы, начиная с 1960-го.
Мы в AdMe.ru предлагаем и вам глянуть, какой модный образ был на пике популярности в год вашего рождения.
1960 — «улей»
1961 — начес
1962 — паж
1963 — объем и много лака
1964 — сложные укладки и еще больше лака
1965 — боб «под горшок»
1966 — длинные и прямые волосы
1967 — короткая стрижка «под Твигги»
1968 — пикси
1969 — распущенные волосы в стиле хиппи
1970 — длинные волосы с пробором по центру
1971 — шегги
1972 — длинные волосы с челкой
1973 — пышный боб
1974 — удлиненный боб с челкой
1975 — объемные кудри
1976 — афрозавивка
1977 — локоны Фэрры Фосетт
1978 — окрашивание в платиновый блонд
1979 — прическа в афростиле
1980 — панковский беспорядок
1981 — прическа принцессы Дианы
1982 — завивка
1983 — объемные локоны
1984 — маллет
1985 — объемная укладка «большие волосы»
1986 — челка «девчонки из торгового центра»
1987 — окрашивание в медный цвет
1988 — начес и объемная резинка
1989 — высокий хвост
1990 — гладкие локоны
1991 — пышная челка
1992 — растрепанные волосы в стиле гранж
1993 — прическа, как в сериале «Моя так называемая жизнь»
1994 — конский хвост
1995 — распущенные волосы
1996 — прическа Рэйчел из сериала «Друзья»
1997 — мелирование
1998 — боб, как у Виктории Бекхэм
1999 — «кудри Фелисити»
2000 — мелирование для эффекта загорелого лица
2001 — косички и дреды
2002 — контрастное мелирование
2003 — зигзагообразный пробор
2004 — стрижка лоб
2005 — вариация локонов Фэрры Фосетт
Какая самая смелая прическа когда-либо была у вас?
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