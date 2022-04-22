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Посмотрите, какой образ был на пике моды в год вашего рождения

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Мода, в том числе на прически и окрашивания, меняется стремительно: женщины то сооружают на голове «ульи», то отращивают волосы до талии, то делают пикси, а потом снова отпускают длину и завивают кудри. И нам стало любопытно, какие прически были в моде в разные годы, начиная с 1960-го.

Мы в AdMe.ru предлагаем и вам глянуть, какой модный образ был на пике популярности в год вашего рождения.

1960 — «улей»

1961 — начес

1962 — паж

1963 — объем и много лака

1964 — сложные укладки и еще больше лака

1965 — боб «под горшок»

1966 — длинные и прямые волосы

1967 — короткая стрижка «под Твигги»

1968 — пикси

1969 — распущенные волосы в стиле хиппи

1970 — длинные волосы с пробором по центру

1971 — шегги

1972 — длинные волосы с челкой

1973 — пышный боб

1974 — удлиненный боб с челкой

1975 — объемные кудри

1976 — афрозавивка

1977 — локоны Фэрры Фосетт

1978 — окрашивание в платиновый блонд

1979 — прическа в афростиле

1980 — панковский беспорядок

1981 — прическа принцессы Дианы

1982 — завивка

1983 — объемные локоны

1984 — маллет

1985 — объемная укладка «большие волосы»

1986 — челка «девчонки из торгового центра»

1987 — окрашивание в медный цвет

1988 — начес и объемная резинка

1989 — высокий хвост

1990 — гладкие локоны

1991 — пышная челка

1992 — растрепанные волосы в стиле гранж

1993 — прическа, как в сериале «Моя так называемая жизнь»

1994 — конский хвост

1995 — распущенные волосы

1996 — прическа Рэйчел из сериала «Друзья»

1997 — мелирование

1998 — боб, как у Виктории Бекхэм

1999 — «кудри Фелисити»

2000 — мелирование для эффекта загорелого лица

2001 — косички и дреды

2002 — контрастное мелирование

2003 — зигзагообразный пробор

2004 — стрижка лоб

2005 — вариация локонов Фэрры Фосетт

Какая самая смелая прическа когда-либо была у вас?

Фото на превью Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, LFI / Photoshot / REPORTER / East News, ASSOCIATED PRESS / East News
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AdMe/Культура/Посмотрите, какой образ был на пике моды в год вашего рождения
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