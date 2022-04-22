Посмотрите, какой образ был на пике моды в год вашего рождения

Мода, в том числе на прически и окрашивания, меняется стремительно: женщины то сооружают на голове «ульи», то отращивают волосы до талии, то делают пикси, а потом снова отпускают длину и завивают кудри. И нам стало любопытно, какие прически были в моде в разные годы, начиная с 1960-го.