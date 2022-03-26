Посмотрите, как круто выглядят женщины за 50, когда плюют на стереотипы о возрасте

Многие почему-то считают, что женщины за 50 должны одеваться в длинные бесформенные наряды, желательно темные и неброские. Благо современные дамы перестали с опаской относиться к одежде из гардероба более юных модниц. Взять хотя бы звезд, которые блистают под прицелом фотокамер в мини-юбках, шортах и рваных джинсах.

Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитостей, которые игнорируют модные стереотипы, касающиеся возраста, и выглядят сногсшибательно.

Перешагнув 50-летний рубеж, Дженнифер Энистон не перестала носить мини-платья и выглядит роскошно

В 2021 году 52-летняя Дженнифер Лопес появилась на премьере картины «Последняя дуэль» в кроп-топе. Кто сказал, что их могут носить только девушки-подростки?

В свои 70+ Хелен Миррен обожает яркие цвета и не собирается отказываться от них в пользу более спокойных оттенков

В 57 актриса Деми Мур фотографировалась в футболке с мультяшным принтом и продолжает радовать своих подписчиков «молодежными» снимками

Николь Кидман любит платья с высокими разрезами. Например, в 53 года актриса появилась в таком на церемонии Golden Globe Awards

Шерон Стоун уже за 60, но она не боится носить рваные джинсы и выглядит в них максимально круто

Сальма Хайек не стала присматриваться к бесформенным платьям и смело подчеркивает талию. На этом снимке ей 53

57-летняя Сандра Буллок предстала перед поклонниками в облегающем комбинезоне, который ей определенно идет

В 2019 году Хэлли Берри появилась на премьере «Джон Уик — 3» в коротких шортах. Ей тогда было 52

Синди Кроуфорд считает, что носить косуху можно и после 50 лет. Мы с ней полностью согласны

Шер никогда не боялась выглядеть ярко: в свои 75 певица смело сочетает в одном образе несколько активных принтов и одевается так, как многие бы не отважились

Памела Андерсон проигнорировала убеждение о том, что «светлый полнит», и облачилась в наряд нежного кремового цвета. Даже не верится, что на этом фото ей 51

53-летняя Робин Райт пришла на премьеру «Карточного домика» в джинсах скинни. А многие почему-то думают, что этот фасон исключительно для «молоденьких»

В 2019 году Моника Беллуччи появилась перед публикой в прозрачном ярко-красном платье. Ей тогда было 54, и она была прекрасна, как всегда

В 50 Дженнифер Энистон снова стала центром всеобщего внимания, выбрав для выхода платье на тонких бретелях и с довольно смелым декольте