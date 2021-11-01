19 настоящих принцесс, которые после замужества решили кардинально изменить свой стиль

Неважно, кем была невеста до свадьбы: особой королевских кровей или девушкой из народа, — с появлением в ее жизни в буквальном смысле принца приходят и другие перемены. И пусть не всегда меняется привычный образ жизни, но стиль в одежде способен преобразиться настолько, что в итоге перед нами предстает словно совершенно иной человек.

