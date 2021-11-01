19 настоящих принцесс, которые после замужества решили кардинально изменить свой стиль
Неважно, кем была невеста до свадьбы: особой королевских кровей или девушкой из народа, — с появлением в ее жизни в буквальном смысле принца приходят и другие перемены. И пусть не всегда меняется привычный образ жизни, но стиль в одежде способен преобразиться настолько, что в итоге перед нами предстает словно совершенно иной человек.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели 19 принцесс до свадьбы и после.
Грейс Келли, княгиня Монако
Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии
Шарлен, княгиня Монако
Принцесса Евгения, внучка Елизаветы II, королевы Великобритании
Соня, королева Норвегии
Мадлен, принцесса Швеции
Леди Китти Спенсер, племянница Дианы, принцессы Уэльской
Марта Луиза, принцесса Норвегии
Диана, принцесса Уэльская
До замужества.
Жена принца Чарльза.
Клотильда Куро, принцесса Венецианская и Пьемонтская
Шарлотта Казираги, племянница князя Монако
Принцесса Беатриса, внучка Елизаветы II, королевы Великобритании
Виктория, кронпринцесса Швеции
Беатрис Борромео, жена внука князя Монако Ренье III
Летисия, королева Испании
Камилла, герцогиня Корнуолльская
Зара Филлипс, внучка Елизаветы II, королевы Великобритании
Стефания, принцесса Монако
Кэтрин, герцогиня Кембриджская
Слева — свободная девушка, справа — жена принца Уильяма.
Мать наследников британского престола.
А вы замечаете, как меняется стиль женщин после замужества? Вы сами начали одеваться и краситься по-другому или ничего не изменилось?
Фото на превью AFP / East News, AP / East News, East News, East News
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