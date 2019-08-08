Посмотрите, как изменился образ жизни богатых людей и на что они больше не тратят деньги

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В 1899 году американский экономист Веблен называл показателями роскоши серебряные ложки и корсеты. Несколько десятилетий спустя такими маркерами стали помпезные особняки и вычурные наряды. Но сейчас люди с большим состоянием подчеркивают статус совершенно иными методами.

AdMe.ru решил проанализировать, как изменилась элита и ее привычки за последние годы и почему это произошло.

Образ жизни богачей поменялся, когда выросла мировая экономика. Средний класс стал больше зарабатывать и начал позволять себе брендовые вещи и бриллианты, дорогие машины и дома, хотя и приобреталось это все чаще в кредит. В результате границы между богатыми и средним классом начали стираться, поэтому самые зажиточные люди теперь отказываются от материальных благ и инвестируют в нематериальные.

Уделяют особое внимание здоровью и ведут ЗОЖ

Журнал Vogue назвал здоровье символом роскоши. Миллионеры прекрасно понимают это и вкладывают огромные средства, чтобы продлить жизнь и улучшить ее качество. Они соблюдают строгий режим, ведут активный образ жизни, питаются органической едой, обследуются у лучших врачей и покупают дорогое медицинское обслуживание для своих детей. При этом богатые тратят относительно немного на косметические процедуры и не злоупотребляют пластикой, считая, что лицо и тело должны выглядеть естественно. Сливки общества ходят в дорогие фитнес-залы и едят на обед курицу вольного выгула, а элитный алкоголь, сигары и шумные вечеринки их больше не интересуют и не являются показателями роскоши.

Инвестируют в образование больше с каждым годом

Кто-то думает, что детям из зажиточных семей не нужно налегать на науки или вникать в правила ведения бизнеса — они могут жить безбедно, даже если всю жизнь будут нежиться на солнышке у берега моря. Но сами современные миллионеры так не считают и вкладывают в образование детей огромные средства: в 2014 году 1 % самых богатых людей потратил на образование на 860 % больше, чем в среднем по США. А с 1995 года расходы на обучение этого 1 % выросли в 3,5 раза, в то время как расходы среднего класса остались неизменными. Богачи отводят своих чад в элитные сады и школы, нанимают дорогих репетиторов и платят сотни тысяч за высшее образование. Кроме того, обеспеченные люди тратятся на образование и для себя, изучая языки и посещая курсы. Так они наращивают культурный капитал, свой и своих детей, и возвышаются над менее состоятельными классами, которые не могут себе позволить подобные траты.

Все чаще отказываются от дорогих брендов в пользу простой одежды

В наши дни состоявшиеся богатые люди не стремятся показать окружающим свое превосходство, надевая кричащие вещи люксовых марок. Большинство миллиардеров носит неприметную дешевую одежду. Вспомните Цукерберга и его серые футболки. Популярный Илон Маск тоже не слишком озабочен собственным внешним видом и в повседневной жизни предпочитает капсульный гардероб. Их примеру следуют даже актеры и певцы, которые не стыдятся надевать недорогие вещи не только на прогулку, но и на мероприятия. Так, Дженнифер Лопес может появиться на публике в платье ASOS стоимость около $ 60. А Кейт Миддлтон часто носит вещи Zara.

Не выставляют напоказ свое благосостояние, предпочитая конфиденциальность и безопасность

Если недавно было принято кичиться и демонстрировать свое богатство, то теперь миллиардеры предпочитают скрывать свое благосостояние от посторонних глаз. Первым фактором стало желание обезопасить себя и свою семью от посягательств недоброжелателей или просто любопытных. Вторым — внимание общественности к проблеме неравенства между слоями населения, из-за чего некоторые представители элиты ощущают вину и предпочитают скрывать свое состояние и отказываться от чрезмерной роскоши. В то же время такой закрытый образ жизни стоит немалых денег: зажиточные люди окружают себя охраной, а свои дома — высокими заборами и камерами видеонаблюдения, они строят подземные убежища и покупают резиденции в дорогих кварталах, которые не отображаются в Google Street View.

Редко носят роскошные украшения

Даже голливудские звезды, которым необходимо блистать на ковровых дорожках, все чаще отказываются от дорогих бриллиантов не только в повседневной жизни, но и на мероприятиях. Например, Ким Кардашьян пересмотрела свои взгляды после ограбления в 2016 году. Тогда, угрожая пистолетом, злоумышленники сняли с нее украшения стоимостью $ 10 млн. Теперь светская львица стала осторожной и, как сама признается, менее материалистичной. А богатейший человек Билл Гейтс носит часы за $ 10 и предпочитает инвестировать в другие, более важные вещи.

Путешествуя, ценят секретность и оригинальность

Возможность посмотреть мир раньше была прерогативой зажиточных аристократов. Теперь же такая роскошь доступна и среднему классу. Поэтому богатые вывели путешествия на новый уровень: они предпочитают посещать опасные экзотические уголки Земли с личным проводником или же везут детей на образовательную экскурсию по Галапагосским островам. Состоятельные люди в путешествиях преследуют две цели: уникальность и безопасность. И то и другое обходится недешево: приходится тратить огромные средства на охрану и соблюдение конфиденциальности, летать на частных самолетах или арендовать их. Так, взять самолет для перелета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в одну сторону стоит $ 25 тыс. Аренда яхты вдали от взглядов папарацци и просто любопытных глаз тоже пользуется популярностью — такой отдых предпочитает Рианна.

Уходят на пенсию в расцвете сил

В наши дни сложился культ раннего ухода на пенсию, но, к сожалению, доступно это немногим. Поэтому, отказываясь от излишних материальных благ, элита откладывает средства на комфортную обеспеченную старость. Иметь возможность отойти от дел в 40–50 лет, при этом продолжая вести привычный образ жизни, — вот настоящая роскошь, к которой стремятся представители и среднего класса. Например, в 2018 году появилась информация, что 45-летняя Камерон Диас уходит из кино, чтобы посвятить себя семье. И хотя сама актриса не подтвердила слухи, уже несколько лет она не снимается и редко появляется на мероприятиях.

Покупают впечатления, а не вещи

Сейчас даже среди простых людей наблюдается тенденция к отказу от потребительства в пользу впечатлений, знаний и опыта. А миллионеры в полной мере реализуют такой образ жизни. Они готовы платить за то, чтобы получить уникальный опыт и незабываемые впечатления, недоступные менее обеспеченным классам. Так, некоторые планируют экспедицию в космос стоимостью в $ 250 тыс., другие занимаются скалолазанием, дайвингом и получают лицензию пилота, а кто-то платит деньги за личное выступление и аудиенцию кумира. Например, Джон Траволта получил лицензию пилота и имеет несколько личных самолетов.

Ценят время и не тратят его впустую

Представители элиты имеют все средства, чтобы использовать этот ресурс с умом. Нынешние богачи не пролеживают неделями на мягких кроватях или шезлонгах у моря — они получают образование, занимаются спортом, путешествуют, работают и разрабатывают новые проекты. Даже жены миллиардеров в современном мире стыдятся скромной роли домохозяйки и стараются реализовать себя в чем-то, кроме материнства. Праздность больше не является символом богатства и в принципе не одобряется обществом. К примеру, Иванка Трамп родилась в обеспеченной семье и вышла замуж за миллионера. Однако она не хочет довольствоваться ролью жены и матери троих детей и активно проявляет себя в политике.

Подводя итог, можно утверждать, что демонстративное потребление теперь не приветствуется и не характерно для представителей элиты: они не кичатся богатством и не тратят деньги на материальные вещи. В наши дни в цене нематериальное, а хорошо это или плохо — решать вам.