Посмотрите, как изменился образ модели со временем. И дело не только во внешности

Модель — профессия мечты для многих девушек. Манекенщицы, добившиеся успеха, получают большие гонорары, вращаются в одних кругах с мировыми знаменитостями и живут роскошной жизнью. Но так было не всегда, ведь всего 100 лет назад эти женщины не пользовались уважением в обществе.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как изменился мир моделей и манекенщиц за 150 лет.

XIX век

Мари Верне Уорт.

Чарльз Фредерик Уорт — модельер, который заменил манекены живыми моделями в 1850-х. Изначально наряды демонстрировала его жена Мари Верне Уорт. Именно ее называют первой в мире моделью.

Начало XX века

Эвелин Несбит.

В то время уже были фотомодели, чьи снимки публиковали в газетах, печатали на календарях и сувенирах. Огромной популярностью в самом начале ХХ века пользовалась Эвелин Несбит. Но фотомодели и модели, демонстрирующие одежду, были разными людьми. Так, манекенщицы работали в определенных модных домах, где и показывали наряды потенциальным покупателям.

1920-е

Элис Джойс.

Профессия не пользовалась популярностью и уважением в обществе. Девушек даже называли манекенами. Но в то же время дизайнеры начали устраивать модные показы, появилось первое в мире модельное агентство и открылись школы моделей, где девушек учили держать спину ровно.

1930-е

Джо Штрасснер.

Это золотой век Голливуда, когда актеры и актрисы стали обретать повсеместную славу. Вместе с тем расцвел и голливудский шик: активно эксплуатировался образ недосягаемой дивы, шикарной и женственной. Красавицы того времени жадно просматривали модные журналы, стараясь быть в тренде. Однако модели, как правило, оставались неизвестными, в отличие от актрис. Хотя именно в те годы определенную популярность получила Лиза Фонсагривс, которую позже назвали первой в мире супермоделью.

1940-е

Барбара Гоален

В послевоенные годы в мир моды ворвался Кристиан Диор. Он способствовал возвращению культа женственности. Красивой считалась фигура с пышными формами и узкой талией. И модельеры стали подбирать соответствующих манекенщиц. Популярной в то время была красавица Барбара Гоален, обхват талии которой составлял всего 46 см.

1950-е

Сьюзи Паркер.

Сохранялась мода на пышные формы. Достаточно вспомнить диву тех лет Мэрилин Монро, которая обладала выдающимся бюстом и весила 53–54 кг при росте 167 см. Современные модели весят почти столько же, хотя выше на 7–15 см. А вот «ноги от ушей» в 50-е годы не были обязательным атрибутом успешной модели. Определенной популярности в те времена добилась манекенщица Сьюзи Паркер, чей рост составлял 178 см. При этом ее называли «крупной» и «высокой».

1960-е

Твигги.

Женственные формы вышли из моды, сменившись андрогинностью и экстремальной худобой. Параметры Твигги, которая была законодательницей моды в то время, — 79—58—81. Такие формы считались идеальной женской фигурой, и модель до сих пор подвергается за это критике, потому что подобная худоба для многих женщин недостижима и даже опасна. А самой Твигги, к слову, было всего 16 лет, когда она прославилась, так что ее фигура была скорее еще подростковой, нежели сформировавшейся женской.

1970-е

Шерил Тигс.

Это десятилетие, когда появилось много моделей-знаменитостей, а данная профессия становится уважаемой и престижной. К моделям начали предъявлять строгие требования: высокий рост, подходящие параметры тела, здоровый и цветущий вид. Был популярен образ «девочки по соседству»: красивой, но простой и улыбчивой. Манекенщицы часто позировали с широкими улыбками.

1980-е

Кристи Бринкли.

Профессия манекенщицы становится все более востребованной. Лица моделей появлялись на билбордах, девушки улыбались зрителям с экранов телевизоров и часто снимались в рекламе. Модели начали зарабатывать миллионы, наравне с голливудскими суперзвездами, их образ жизни воспринимался как символ роскоши и богатства. На подиумы вышли фигуристые красавицы с идеальными формами. К примеру, рост Эль Макферсон составляет 183 см, а ее параметры — 91—64—89.

1990-е

Клаудия Шиффер.

Это время «большой пятерки»: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Татьяна Патитц стали «оригинальными моделями» — образцом и стандартом среди манекенщиц. Евангелиста тогда сделала смелое заявление: «Мы не встаем с постели меньше чем за $ 10 тыс.». Также мировую славу обрели Клаудия Шиффер, Ева Герцигова, Хелена Кристенсен. Модели стали зарабатывать наравне с голливудскими актрисами. В это десятилетие манекенщицы были личностями, каждая со своим характером и привычками, и дизайнеры были готовы раскошелиться, чтобы заполучить контракт с определенной девушкой.

Кейт Мосс.

Но во второй половине 90-х вспыхнула звезда Кейт Мосс, которая не обладала ни модельными параметрами, ни высоким ростом. Она представила новый шик: худоба, андрогинность, болезненный вид. В это время начала исчезать с лиц моделей улыбка, которая не вязалась с новым образом. Девушки стали изводить себя диетами, это годы анорексичной худобы.

2000-е

Жизель Бюндхен.

В 2000-х снова появились модели, транслирующие здоровый образ жизни: Жизель Бюндхен, Адриана Лима и другие. Кроме того, дизайнеры обязались не публиковать снимки моделей с расстройствами пищевого поведения, а также девушек младше 16 лет.

Лили Коул.

Модные дома стали искать необычные лица: к концу 2000-х бразильянки сдали позиции девушкам с «инопланетной» внешностью. А на первый план вышел образ модели, а не ее личность, и проявление эмоций и индивидуальности на подиуме перестало приветствоваться. Да и статус манекенщиц изменился: все чаще в рекламе и даже на подиуме появлялись актрисы и певицы, а не профессиональные модели.

Сейчас

Эшли Грэм.

В последние годы на подиумах и в фотосессиях часто появляются девушки с болезнями кожи, врожденными заболеваниями. На подиумы стали выходить модели plus-size, и среди них тоже есть свои звезды с многомиллионными контрактами. Однако для обычных моделей действуют все те же строгие рамки: некоторые агентства пишут о параметрах не более 81—61—86.

Белла Хадид.

На подиуме и в фотосессиях по-прежнему приветствуется отсутствие эмоций. Объясняют это тем, что люди должны видеть одежду, а потом уже лицо девушки. Кроме того, так называемое «сильное лицо» — символ уверенности и статуса. Также считается, что это дань феминизму, чтобы уравнять права мужчин-моделей и женщин. Ведь мужчины никогда не улыбались на подиуме, пытаясь казаться милыми.