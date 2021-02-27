Посмотрите, как изменился гардероб Кейт Миддлтон с тех пор, как она стала членом королевской семьи

Поклонники восхищаются утонченной красотой и элегантностью Кейт Миддлтон. Не зря в Англии она была признана самой влиятельной иконой стиля. Пресса называет это эффектом Кейт. А знаете ли вы, как одевалась герцогиня Кембриджская до того, как стала королевской особой? У членов королевской семьи, конечно же, есть доступ к первоклассной одежде и обуви. Однако у Кейт Миддлтон уже был свой потрясающий стиль еще до того, как ее начали называть герцогиней.

Чтобы доказать это, мы в AdMe.ru составили список самых стильных нарядов Кейт Миддлтон до того, как она стала членом королевской семьи. Вне всяких сомнений, уже в те времена у нее были все задатки, чтобы стать королевой моды и стиля, каковой она является сегодня.

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Фотография была сделана в июне 2005 года. На Кейт джинсы, современная классика, которая никогда не выходит из моды.

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Еще одно фото июня 2005-го. Кейт Миддлтон просто сияет в день своего выпуска из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, где она получила степень магистра истории искусств. Именно там она познакомилась с принцем Уильямом.

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Пару месяцев спустя, в августе 2005 года, стильную Кейт Миддлтон видели на футбольном матче в джинсах с заниженной талией, коричневом пиджаке и шляпе, которая очень ей идет.

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В ноябре 2005 года ее можно было увидеть в светлых джинсах и синем пиджаке, который идеально контрастировал с цветом ее волос. Кейт сфотографировали на лондонской ярмарке Spirit of Christmas Fair.

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Перенесемся в июнь 2006 года. Будущая герцогиня посетила матч по поло, наслаждаясь английским летом. По этому случаю на ней было красочное платье до колен.

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Кейт всегда знала, как выгодно преподнести себя в любой одежде, какой бы простой она ни была. Доказательством тому является этот снимок, сделанный в июле 2006 года. На Кейт белые брюки с низкой талией и бежевый свитер. Иногда лучше меньше, да лучше, если вы умеете сочетать одежду!

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Весна — самое модное время года. Посмотрите на Кейт Миддлтон в марте 2007 года, которая выглядит потрясающе в буржуазно-богемном образе с высокими сапогами и стильным беретом, напоминающим нам о 60-х. Нам нравится!

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В мае 2007 года ее сфотографировали по дороге на работу, когда она была закупщиком аксессуаров в Jigsaw, чрезвычайно популярном и престижном бренде из Англии. На этот раз ей удалось создать удивительное сочетание стилей, благодаря которому она выглядела изысканно и в то же время непринужденно.

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Июнь 2007 года. И это еще раз подтверждает, что джинсы, наши вечные спутники, которые всегда рядом, когда нечего надеть, были неотъемлемой частью гардероба будущей герцогини Кембриджской.

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Давайте опять перенесемся — на сей раз в июль 2008-го. Будущая герцогиня Кембриджская прибыла на свадьбу леди Роуз Виндзор и Джорджа Гилмана, которая проходила в красивой королевской часовне, расположенной в самом центре Лондона рядом с мостом Ватерлоо.

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А теперь июнь 2008 года. Кейт Миддлтон снова выбрала идеальный наряд для посещения матча поло. Она пришла, чтобы посмотреть, как играет ее бойфренд, принц Уильям.

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Этот кадр был сделан в июне 2009 года. Кейт Миддлтон снова демонстрирует эффектный образ, основанный на простоте. Нет сомнений в том, что она знает, как носить джинсы, которые, кажется, очень любит. Вероятно, из-за их универсальности.

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Август 2009 года. Внезапно что-то изменилось. Джинсы исчезли. Кейт Миддлтон в наряде, который так естественно могут носить только члены королевской семьи. Как будто она была прирожденной королевской особой.

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Лето 2010 года, точнее июль. На Кейт повседневное летнее платье, которое каким-то неведомым образом подчеркивает ее элегантность. Нам нравится сочетание платья с туфлями на платформе.

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Октябрь 2010-го. Кейт Миддлтон и принца Уильяма видели вместе на свадьбе. Кейт в красивом сапфирово-синем платье, пиджаке и на шпильках затмила всех.

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И наконец, мы подошли к одному из самых ярких событий в королевской семье. 16 ноября 2010 года Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили о помолвке. Так называемое маленькое синее платье, которое было на герцогине Кембриджской, мгновенно стало хитом. Настолько, что эти платья полностью раскупили в течение 24 часов после объявления о помолвке.

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В марте 2020 года, спустя почти 10 лет после свадьбы с принцем, герцогиня Кембриджская по-прежнему поражает всех своей красотой, харизмой, элегантностью и чувством стиля, которые, вероятно, есть только у нее.