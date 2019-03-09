Посмотрите, как изменились звезды Голливуда со времен своих первых ролей
Многие сегодняшние обитатели «фабрики грез», привыкшие к гонорарам, премиям и признанию публики, долго шли к своей славе. Некоторые голливудские звезды дебютировали в малобюджетном кино, а кому-то посчастливилось сразу сняться в культовых картинах, пусть и в эпизодических ролях.
AdMe.ru посмотрел, как выглядели актеры, которые начали еще в детстве покорять Голливуд, на заре своего творческого пути.
1. Курт Рассел
Курт дебютировал в кино в 1963 году в возрасте 12 лет. Его первой актерской работой была эпизодическая роль в экранизации бродвейского мюзикла «Это случилось на Всемирной выставке».
2. Дрю Бэрримор
В 1980 году актриса дебютировала в фильме «Боги». 5-летняя Дрю сыграла Лесли Богарт, дочь голливудской кинозвезды Лорен Бэколл.
3. Мэттью Льюис
Английский актер, знакомый зрителям по роли Невилла Долгопупса в «Гарри Поттере», снимается в кино с 1995 года. Тогда он сыграл в независимой драме «Это называется жизнь».
4. Кирстен Данст
В 1989 году Кирстен впервые появилась на экране. Дебют американской актрисы состоялся в киноальманахе «Нью-йоркские истории», созданном Вуди Алленом, Фрэнсисом Фордом Копполой и Мартином Скорсезе. Она исполнила в нем эпизодическую роль.
5. Нил Патрик Харрис
Знаменитый Барни Стинсон начал сниматься в кино еще в конце 80-х. Первый фильм с его участием — «Сердце Клары» — вышел в 1988 году.
6. Блейк Лайвли
В 1998 году американская актриса, известная по сериалу «Сплетница», впервые снялась в кино, исполнив роль в фильме «Песочный человек». Тогда ей было 11 лет.
7. Кейт Уинслет
Звезда «Титаника» впервые появилась на экране в 1991 году, сыграв в сериале «Черный сезон». Тогда актрисе было 16 лет.
8. Алисса Милано
Фиби из «Зачарованных» снялась в кино впервые в 1985 году. Ее дебютом стала роль в классическом боевике «Коммандо».
9. Сара Джессика Паркер
Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу первый раз появилась на экране в возрасте 14 лет, снявшись в образовательном шоу «Тинсельтаун и „Большое яблоко“».
10. Леонардо Ди Каприо
Дебют Ди Каприо в кино состоялся в 1988 году. Будущая голливудская звезда исполнил эпизодическую роль в телесериале «Розанна».
11. Натали Портман
До того как исполнить роль Матильды в «Леоне», которая принесла ей известность, Портман снялась в фильме «Развитие». Фильм, посвященный отношениям дочери и матери-одиночки, вышел на экраны в 1994 году, как и знаменитая драма Люка Бессона.
12. Меган Фокс
Звезда «Трансформеров» дебютировала в кино в 2001 году, сыграв в семейном фильме «Солнечные каникулы». Тогда ей было 15 лет.
13. Скарлетт Йоханссон
Звезда фильма «Мстители» в первый раз сыграла в кино в 10 лет. Ее первой работой стала роль в семейной комедии «Норт» 1994 года.
14. Лив Тайлер
Дебют Лив в кино состоялся в 1994 году. Тогда 17-летняя актриса сыграла в триллере «Безмолвная схватка».
15. Дакота Фэннинг
Американская актриса и фотомодель впервые снялась в кино в 2000 году в сериале «Скорая помощь». Ей досталась роль больной лейкемией жертвы автокатастрофы.
16. Джозеф Гордон-Левитт
Карьера американского актера и режиссера началась в 1988 году. Свою первую роль он исполнил в вестерне «Ни шагу назад» в возрасте 7 лет.
17. Хлоя Морец
Американская актриса и модель впервые сыграла в кино в 2004 году. 7-летней Хлое досталась роль в драматическом сериале «Защитник».
Нам кажется, что Кирстен Данст совсем не изменилась. А как считаете вы?
Фото на превью Holiday In The Sun / Warner Home Video, eastnews