Посмотрите, как изменились звезды Голливуда со времен своих первых ролей

23 4

21

963

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие сегодняшние обитатели «фабрики грез», привыкшие к гонорарам, премиям и признанию публики, долго шли к своей славе. Некоторые голливудские звезды дебютировали в малобюджетном кино, а кому-то посчастливилось сразу сняться в культовых картинах, пусть и в эпизодических ролях.

AdMe.ru посмотрел, как выглядели актеры, которые начали еще в детстве покорять Голливуд, на заре своего творческого пути.

1. Курт Рассел

Курт дебютировал в кино в 1963 году в возрасте 12 лет. Его первой актерской работой была эпизодическая роль в экранизации бродвейского мюзикла «Это случилось на Всемирной выставке».

2. Дрю Бэрримор

В 1980 году актриса дебютировала в фильме «Боги». 5-летняя Дрю сыграла Лесли Богарт, дочь голливудской кинозвезды Лорен Бэколл.

3. Мэттью Льюис

Английский актер, знакомый зрителям по роли Невилла Долгопупса в «Гарри Поттере», снимается в кино с 1995 года. Тогда он сыграл в независимой драме «Это называется жизнь».

4. Кирстен Данст

В 1989 году Кирстен впервые появилась на экране. Дебют американской актрисы состоялся в киноальманахе «Нью-йоркские истории», созданном Вуди Алленом, Фрэнсисом Фордом Копполой и Мартином Скорсезе. Она исполнила в нем эпизодическую роль.

5. Нил Патрик Харрис

Знаменитый Барни Стинсон начал сниматься в кино еще в конце 80-х. Первый фильм с его участием — «Сердце Клары» — вышел в 1988 году.

6. Блейк Лайвли

В 1998 году американская актриса, известная по сериалу «Сплетница», впервые снялась в кино, исполнив роль в фильме «Песочный человек». Тогда ей было 11 лет.

7. Кейт Уинслет

Звезда «Титаника» впервые появилась на экране в 1991 году, сыграв в сериале «Черный сезон». Тогда актрисе было 16 лет.

8. Алисса Милано

Фиби из «Зачарованных» снялась в кино впервые в 1985 году. Ее дебютом стала роль в классическом боевике «Коммандо».

9. Сара Джессика Паркер

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу первый раз появилась на экране в возрасте 14 лет, снявшись в образовательном шоу «Тинсельтаун и „Большое яблоко“».

10. Леонардо Ди Каприо

Дебют Ди Каприо в кино состоялся в 1988 году. Будущая голливудская звезда исполнил эпизодическую роль в телесериале «Розанна».

11. Натали Портман

До того как исполнить роль Матильды в «Леоне», которая принесла ей известность, Портман снялась в фильме «Развитие». Фильм, посвященный отношениям дочери и матери-одиночки, вышел на экраны в 1994 году, как и знаменитая драма Люка Бессона.

12. Меган Фокс

Звезда «Трансформеров» дебютировала в кино в 2001 году, сыграв в семейном фильме «Солнечные каникулы». Тогда ей было 15 лет.

13. Скарлетт Йоханссон

Звезда фильма «Мстители» в первый раз сыграла в кино в 10 лет. Ее первой работой стала роль в семейной комедии «Норт» 1994 года.

14. Лив Тайлер

Дебют Лив в кино состоялся в 1994 году. Тогда 17-летняя актриса сыграла в триллере «Безмолвная схватка».

15. Дакота Фэннинг

Американская актриса и фотомодель впервые снялась в кино в 2000 году в сериале «Скорая помощь». Ей досталась роль больной лейкемией жертвы автокатастрофы.

16. Джозеф Гордон-Левитт

Карьера американского актера и режиссера началась в 1988 году. Свою первую роль он исполнил в вестерне «Ни шагу назад» в возрасте 7 лет.

17. Хлоя Морец

Американская актриса и модель впервые сыграла в кино в 2004 году. 7-летней Хлое досталась роль в драматическом сериале «Защитник».