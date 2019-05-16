Посмотрите, как изменились стандарты мира моды за последние 70 лет

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В наше время стандарты красоты уже не вписываются в жесткие границы, поэтому манекенщицей может стать практически любая девушка, которая грезит о карьере в мире моды. Но еще несколько десятилетий назад на подиуме появлялись в основном только блондинки высокого роста с осиной талией, ради которой девушкам приходилось постоянно сидеть на сомнительных диетах.

AdMe.ru решил показать, как выглядели самые привлекательные девушки мира моды и каким образом менялся эталон красоты.

Бетти Бросмер (1954)

1950-е подарили нам девушек пин-ап, которые улыбались с плакатов мужчинам по всему миру. Тонкая талия, пышные бедра, высокая грудь, копна волос — роскошные женщины открыто демонстрировали свою красоту, и это не выглядело пошло. Благодаря своей внешности Бетти Бросмер стала символом послевоенной эпохи и до конца 1950-х была самой высокооплачиваемой пин-ап-моделью.

Довима (1955)

Другая грань американского стиля 1950-х — new look. Утонченная, нежная и слабая красотка — идеальный образ женщины, предложенный основоположником new look Кристианом Диором. Тогда девушкам пришлось подчиняться новым стандартам: сидеть на диете, затягивать талию в узкий корсет, надевать подкладки на бедра и грудь, чтобы придать этим частям тела пышность. Самой яркой моделью этого стиля стала Довима, худощавость и высокий рост которой сделали ее самой высокооплачиваемой манекенщицей.

Джейн Мэнсфилд (1957)

Еще одна звезда пин-ап — Джейн Мэнсфилд успела блеснуть не только своей яркой внешностью, но и актерским талантом. Голливуд слишком быстро пресытился ею, и красавица ушла в свободное плаванье — гастролировала за пределами США.

Твигги (1966)

Формы и пропорции эпохи new look стали эталоном в мире моды. Теперь каждая модель должна была быть копией Довимы — безумно худой. В этот же момент на глаза лондонским модельерам попадается хрупкая девушка с короткими волосами и бездонными глазами. Твигги становится новой иконой стиля 1960-х в 16 лет. Позируя для лучших фотографов того времени и мелькая практически на всех модных обложках, она влюбляет в себя не только Лондон, но и британскую молодежную субкультуру — модов. Правда, уже спустя 4 года жизни в бешеном ритме показов Твигги заканчивает карьеру модели, однако остается яркой главой фешен-истории.

Верушка (1968)

Верушка была готова стать знаменитой уже в юном возрасте, но индустрия моды не воспринимала ее всерьез: девушка имела нестандартно высокий для того времени рост — 185 см. И только в 24 года благодаря небольшому эпизоду в фильме «Фотоувеличение» ее настигает настоящий успех. Культовые фотографы, модельеры — все хотят работать с немецкой манекенщицей, а стандарты красоты вновь меняются — теперь модели обязаны быть очень высокими.

Джерри Холл (1975)

Джерри имела все, чтобы стать идеальной моделью: рост, вес, телосложение и длинные светлые волосы. Карьера красавицы стала набирать обороты с первой же фотосессии, и через 3 года Холл стала одной из самых популярных манекенщиц 1970-х. Успеху также способствовал талант модели примерять на себя не только разные наряды, но и роли. Именно в это время в индустрии появляется представление об идеальных пропорциях 90—60—90 и начинают ценить характер модели: девушек воспринимают в первую очередь как личностей, а не просто «вешалок».

Джиа Каранджи (1978)

Дерзкая и бесстрашная Джиа будто с детства знала, что рождена изменить стандарты моды навсегда. Несмотря на темные волосы (спросом в то время пользовались исключительно блондинки), выдающиеся формы и сложный характер, она ворвалась в модную индустрию и стала самой скандальной и популярной моделью 1970-х. Чего только стоила ее фотосессия в обнаженном виде!

Дженис Дикинсон (1978)

Каштановые волосы и грубоватые черты лица отталкивали от Дженис абсолютно всех агентов, но бесконечные попытки однажды окупились — девушку заметили и взяли на работу из «сострадания». Уже через пару лет Дикинсон доказала, что каждая может стать моделью благодаря трудолюбию, харизме, а также жесткой диете.

Брук Шилдс (1981)

Брук начала позировать фотографам еще ребенком. Она стала самой молодой манекенщицей, появившейся на обложке Vogue. Модель часто соглашалась на противоречивые предложения, что только подогревало интерес к ее персоне. В 1980-х она стала одной из самых узнаваемых фигур мира моды, а ее ежедневный гонорар составлял $ 10 тыс., что, согласитесь, было совсем неплохо для 16-летней девушки. В этот момент в индустрии повышается спрос на миловидных юных особ.

Паулина Поризкова (1984)

Первая топ-модель из Восточной Европы попала в мир моды совершенно случайно: агентство увидело снимки красотки у начинающего фотографа. Девушка соответствовала всем стандартам красоты 1980-х, поэтому неудивительно, что с первой же фотосессии ей пророчили всемирную славу. Однако у Поризковой полностью отсутствовал интерес к этому бизнесу, что, впрочем, никак не повлияло на успех ее карьеры. Личность манекенщиц вновь уходит на второй план, а тонкая талия и правильные черты лица становятся определяющими.

Синди Кроуфорд (1995)

Яркая звезда эпохи супермоделей, во время которой параметры 90—60—90 и высокий рост плотно засели в головах модельеров и начинающих манекенщиц. Синди — первая супермодель, рискнувшая сняться полностью обнаженной для Playboy, после чего она, естесственно, стала мечтой каждого мужчины. За свою карьеру Кроуфорд появилась на 600 обложках по всему миру, а в 2015 году снялась для журнала Marie Claire. При этом модель отказалась от фотошопа — она не стесняется своего возраста.

Клаудия Шиффер (1995)

Клаудия чувствовала себя белой вороной в школе из-за худощавой фигуры и высокого роста и была уверена, что после первой же парижской фотосессии ее отправят домой. Но ее внешность вписывалась в стандарты красоты 1990-х как нельзя лучше, и Шиффер пополнила ряды супермоделей. Несмотря на некий золотой стандарт, которому подчинялись все манекенщицы, супермодели не были похожи друг на друга, каждая имела свою индивидуальную особенность. Например, Шиффер называли «новой Брижит Бардо» из-за сходства с французской актрисой.

Тайра Бэнкс (1997)

Тайра ворвалась в мир высокой моды в 15 лет, а в 17 уже блистала на подиумах Парижа. Но, пожалуй, главный ее вклад в историю моды — проект «Топ-модель по-американски», благодаря которому каждая зрительница поняла, через что проходят манекенщицы в погоне за славой и к чему следует готовиться, выбирая этот путь.

Кейт Мосс (1998)

Кейт Мосс стала первой моделью, которая бросила вызов «золотому стандарту» своим небольшим ростом и скромными формами. В ней разглядели эталон красоты будущего, когда мальчишеский стиль и андрогинность придут на смену женственности. В 1990-х Мосс стала одной из самых популярных моделей: каждая видела себя в худой девочке с неправильными чертами лица. Именно так Кейт задала новые стандарты моды: теперь манекенщицы должны были быть молодыми и не просто худыми, а практически истощенными.

Хайди Клум (1998)

Красотка с самого детства мечтала о модельной карьере и уверенно шла к своей цели: уже в 18 лет она подписала контракт на $ 300 тыс. с агентством. Клум одной из первых разрушила миф о глупой модели-блондинке, начав распоряжаться накопленным состоянием с умом: Хайди стала владелицей фабрики по производству сладостей, собственного бренда одежды и линии ювелирных изделий. Теперь моделей перестают воспринимать как недалеких красоток. Они все чаще задумываются о будущем, занимаются бизнесом, принимают участие в социальной жизни страны.

Жизель Бюндхен (2000)

Вместе с Жизель приходит мода на здоровое тело и правильное питание. К тому же эту здравую мысль подогрел скандал: в 2006 году уругвайская модель Луисель Рамос получила сердечный приступ от голодания прямо на подиуме. После этого некоторые дизайнеры запретили участвовать в показах манекенщицам, имеющим нулевой размер груди (что примерно соответствует объемам 76—56—81).

Кара Делевинь (2012)

Восхождение по карьерной лестнице началось для Кары со съемок коллекций для интернет-магазина в 2012 году, но уже через пару лет модель начала рекламировать продукты титанов моды на парижских подиумах и пополнила всевозможные рейтинги модной индустрии. Кара привносит в мир моды подростковое бунтарство, принимая перед камерой нелепые позы, а также яркую индивидуальность — чего только стоят ее брови.

Лили Макменами (2013)

Мать Лили, знаменитая модель Кристен Макменами, была против модельной карьеры дочери, но тем не менее девушка вышла на подиум в 2012 году и до сих пор блистает на модных показах и глянцевых обложках. «Немодельная» внешность Лили совершенно не мешает ей сотрудничать с такими гигантами индустрии, как Marc Jacobs, Louis Vuitton, Saint Laurent, и вдохновлять своим примером начинающих моделей с необычной внешностью.

Кендалл Дженнер (2015)

Кендалл проснулась знаменитой после скандальной фотосессии в стиле ню в 2011 году (на тот момент девушка была несовершеннолетней). Ей выпало стать иконой формировавшегося движения Social Media Modelling и звездой эры Instagram. Вне подиума модель передает свою индивидуальность, сочетая совершенно разные стили, например будуарный корсет со спортивными штанами. Таким образом модель становится генератором новых трендов в мире моды.

Джиджи Хадид (2015)

Новые тренды задает и Джиджи Хадид, появляясь на публике в давно вышедших из моды вещах неприлично яркого оттенка. Кстати, к 24 годам Джиджи Хадид появилась на обложке Vogue 35 раз, попала в состав «ангелов» Victoria’s Secret, пополнила список самых высокооплачиваемых моделей и выпустила куклу Барби — свою полную копию. Все это ей удалось, несмотря на пухлые щечки и аутоиммунное заболевание.

Линдси Виксон (2016)

Круглое лицо, щербинка между зубами, пухлые губы — Линдси выглядит ожившей фарфоровой куклой. Поначалу ее нестандартная внешность отпугивала агентов, но девушка шла напролом к заветной мечте. В 2009 году она впервые появилась на подиуме, и спустя всего пару показов ее назвали настоящим открытием года. Своим примером Линдси доказала, что внешность в модельном мире — далеко не главное, самое важное — идти к своей цели, не зацикливаясь на отказах.

Винни Харлоу (2019)

Появление Винни Харлоу в мире моды произвело настоящий фурор. В шоу «Топ-модель по-американски» девушка заняла «всего лишь» 6-е место, однако такие известные бренды, как Diesel и Tommy Hilfiger, тут же стали заключать с ней контракты. Необычная пигментация кожи — не главная особенность модели. Изюминка заключается в ярком и сильном характере Винни, которая не только научилась жить с этим заболеванием, но и решилась показать остальным людям свою уникальность. С 2018 года агентства рассматривают совершенно нестандартных девушек. Рост, вес и возраст — теперь все это не имеет значения, главное — харизма и индивидуальность модели.

А какое время в истории моды нравится вам? Какие модели, по вашему мнению, являются эталонами красоты?