Посмотрите, как изменились стандарты мира моды за последние 70 лет

Бетти Бросмер (1954)

Довима (1955)

Другая грань американского стиля 1950-х — new look. Утонченная, нежная и слабая красотка — идеальный образ женщины, предложенный основоположником new look Кристианом Диором. Тогда девушкам пришлось подчиняться новым стандартам: сидеть на диете, затягивать талию в узкий корсет, надевать подкладки на бедра и грудь, чтобы придать этим частям тела пышность.

Самой яркой моделью этого стиля стала Довима, худощавость и высокий рост которой сделали ее самой высокооплачиваемой манекенщицей.