Посмотрите, как изменились 12 самых богатых людей в мире с тех пор, как заработали свой первый миллиард

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«Между попой и диваном доллар никогда не пролетит», — сказал Билл Гейтс. Теорию о том, что путь к успеху лежит через упорный труд, подтверждают примеры и других современных миллиардеров, ведь большинство из них сами заработали состояние, а не получили его по наследству. И, несомненно, путь, проделанный к миллиардам, оставил свой след на лицах их обладателей.

AdMe.ru предлагает взглянуть на снимки самых богатых людей в мире, сделанных до того, как они пополнили список обладателей колоссального состояния, а также узнать некоторые занимательные факты об этих миллиардерах: возможно, биография кого-нибудь из них станет тем самым знаком, которого вы ждали.

Джефф Безос, $ 120 млрд

В 2017 году Джефф Безос, основатель и владелец интернет-магазина Amazon, стал самым богатым человеком в мире. Проект был запущен в 1995 году в гараже, и уже через 4 года стоимость компании оценивалась в $ 6 млрд. Помимо интернет-магазина, Безос владеет крупным издательством The Washington Post и является основателем аэрокосмической компании Blue Origin. Интересные факты: Первые бизнес-встречи с клиентами и партнерами Джефф Безос проводил в книжном магазине, который находился рядом с гаражом.

Смех самого богатого человека в мире известен не меньше, чем он сам. Биснесмен смеется на переговорах, во время интервью, а на YouTube есть подборка его смеха — попробуйте не улыбнуться, прослушивая ее.

Билл Гейтс, $ 92 млрд

Компания Microsoft была зарегистрирована в 1976 году, а спустя 10 лет Билл Гейтс заработал свой первый миллиард. По некоторым данным, в 2006 году его доход составлял $ 6 659 в минуту, то есть почти $ 10 млн в сутки. Интересные факты: Билл Гейтс совершил самый щедрый благотворительный поступок в истории человечества: он передал $ 37 млрд пяти благотворительным фондам.

В 13 лет он вместе с друзьями взломал школьный компьютер, получив доступ к секретной информации. Вместо наказания юный хакер получил приглашение на работу в компьютерный центр.

Марк Цукерберг, $ 72 млрд

Марк Цукерберг в 2004 году, в возрасте 20 лет, основал веб-сайт, который впоследствии превратился в самую крупную в мире социальную сеть. Кстати, диплом о высшем образовании он получил только в 2017 году, так как во время учебы покинул Гарвардский университет, чтобы заняться практикой. Интересные факты: Первую компьютерную программу для обмена сообщениями Марк написал в 11 лет.

У четы Цукербергов есть собака — белая венгерская овчарка Бист (и она обворожительна). У Бист, конечно же, есть страница на Facebook.

Сергей Брин ($ 50 млрд) и Ларри Пейдж ($ 51 млрд)

Сергей Брин вместе со своим другом Ларри Пейджем в 1998 году основали компанию Google, которая позволила им спустя всего 6 лет войти в список миллиардеров Forbes. Первый офис гиганта IT-индустрии располагался в гараже (на фото), который принадлежал знакомой девушке Сергея. Интересные факты: Вместе с Ларри Пейджем Сергей разрабатывает программу против старения.

В штате компании Google состоят козлы, которые пасутся на лужайке перед офисом, и пастух, присматривающий за ними.

Джек Ма, $ 41 млрд

Основатель Alibaba Group Джек Ма после учебы долго не мог устроиться на работу, получив отказ в 12 разных местах (и даже в KFC). В 1995 году он отправился в США, откуда вернулся с идеей основать на родине интернет-компанию, что и сделал спустя 4 года. Поначалу компания приносила только убытки, но после первого заработанного доллара в 2002 году дела стремительно пошли вверх, и уже в 2012 году выручка компании составляла примерно $ 15 млрд. Интересные факты: Чтобы выучить английский язык, Джек Ма в течение многих лет проводил бесплатные экскурсии приезжавшим в его родной город туристам.

Именно туристы дали ему имя Джек, хотя на самом деле самого богатого человека в Китае зовут Ма Юнь.

Илон Маск, $ 21 млрд

Илон Маск в 2003 году основал компанию по производству электромобилей Tesla Motors, а спустя 11 лет один из них совершил 76-часовую поездку, стоимость которой (имеются в виду затраты на топливо) составила $ 0. Это достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Компания SpaceX, связанная с космическими разработками, была основана в 2002 году, а в начале 2018 года Илон Маск стал героем мемов, успешно отправив на Марс ракету Falcon Heavy. Впервые ракета такой мощи была запущена в космос частной компанией, а не правительственным космическим агентством. Интересные факты: По словам режиссера фильма «Железный человек», Илон Маск послужил прообразом Тони Старка, роль которого сыграл Роберт Дауни — младший.

В 12 лет Илон Маск создал и продал собственную видеоигру за $ 500.

Ричард Брэнсон, $ 5 млрд

Бренд Virgin, в который сегодня входит более 400 компаний, известный всему миру миллиардер создал в 20 лет. Сначала он открыл музыкальный магазин, затем ряд компаний в сфере страхования, кредитов и даже киноиндустрии. В 1984 году Ричард создал авиакомпанию Virgin Atlantic Airways, а спустя 20 лет — компанию Virgin Galactic, которая предоставляет услуги в сфере космического туризма. Интересные факты: У Ричарда Брэнсона более десятка прозвищ, среди которых «хиппи-миллиардер», «мастер эпатажа», «гвоздь в ботинке большого бизнеса», «рыцарь, очищающий бизнес от грязи».

Первые бизнес-звонки будущий миллиардер совершал из телефонного автомата. Время звонка было ограниченным, что позволило Ричарду выработать особую манеру ведения переговоров.

Ральф Лорен, $ 6 млрд

Свою первую коллекцию, логотипом которой был игрок в поло, Ральф Лорен создал в возрасте 30 лет. Сегодня компания Polo Ralph Lauren Corporation, помимо одежды и аксессуаров, выпускает парфюмерию, мебель, текстиль, посуду, обои, сладости и даже товары для животных. В 2007 году Ральф Лорен был удостоен престижной премии «Легенда моды». Интересные факты: Настоящее имя дизайнера — Ральф Рубен Лифшиц. Он родился в бедной семье еврейских эмигрантов из Беларуси.

Первая дизайнерская идея возникла у Ральфа после прочтения романа «Великий Гэтсби», но она была отвергнута руководством компании, в которой он тогда работал. Это и подтолкнуло его сделать первые самостоятельные шаги в мире моды, и уже через 8 лет он разрабатывал костюмы для фильма «Великий Гэтсби» по заказу Paramount Pictures.

Трэвис Каланик, $ 5 млрд

Трэвис Каланик в 2009 году вместе с Гарретом Кэмпом разработал приложение Uber, которое позволяло связывать пассажиров и водителей такси. Сегодня компания имеет представительства в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру. Интересные факты: Первыми пассажирами Uber были родители Трэвиса.

Люди, знакомые с Трэвисом Калаником, описывают его как очень упрямого и настойчивого человека. Однажды он провел в офисе Google 9 часов, уговаривая одного из сотрудников перейти к нему на работу.

Опра Уинфри, $ 3 млрд

Проработав 10 лет ведущей утреннего ток-шоу «Говорит Балтимор», Опра Уинфри в 1986 году создала собственную программу. «Шоу Опры Уинфри» выходило в эфир 25 лет и было показано в 140 странах. После закрытия программы Опра Уинфри запустила собственный канал OWN. Интересные факты: В начале своей карьеры Опра работала ведущей новостей, но ее отстранили из-за излишней эмоциональности. Один раз она даже заплакала в прямом эфире.

В 1993 году Опра взяла интервью у Майкла Джексона. Выпуск посмотрели более 90 млн телезрителей, и он стал одним из самых рейтинговых за всю историю существования американского ТВ.

Дональд Трамп, $ 3 млрд

После учебы молодой Дональд Трамп всерьез думал поступать в киношколу, но в итоге занялся недвижимостью, решив, что это более выгодный бизнес. Его первым проектом стал жилой комплекс на 1 200 квартир, который был построен в рекордно короткие сроки и продан по выгодной цене. Спустя 10 лет Дональд Трамп стал миллиардером. Мечту юности о киноиндустрии будущий президент США начал реализовывать в 2002 году: он снялся в ряде фильмов и сериалов, вел реалити-шоу «Кандидат». Интересные факты: Став президентом, Дональд Трамп побил сразу несколько рекордов: старейший из впервые избранных президентов США; первый человек с состоянием более 3 млрд на посту президента; первый президент, который до вступления в должность не занимал каких-либо государственных или военных постов.

С 1990 по 2015 годы Дональд Трамп написал и издал 17 книг по саморазвитию и успеху, некоторые из них — совместно с другими авторами.

Нас впечатлили истории успеха многих людей из этого списка, но больше всего — история Джека Ма. А кто впечатлил вас?