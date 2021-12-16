Посмотрите, как изменились 12 легендарных игроков телепередачи «Что? Где? Когда?» с начала своей карьеры

Всевозможные интеллектуальные передачи пользуются популярностью у наших телезрителей на протяжении многих лет. Самая старая из них — «Что? Где? Когда?». Первая игра прошла в 1975 году, и с тех пор по сей день снимаются все новые выпуски. Участники клуба знатоков неоднократно пробовали себя и в других шоу, среди которых «Брэйн ринг» (1990), «Своя игра» (1994) и «Кто хочет стать миллионером?» (1999). Одни эрудиты уходят после пары игр, другие становятся завсегдатаями.

Мы в AdMe.ru вдохновились шоу и посмотрели, как изменились постоянные игроки с момента ранних выступлений в клубе знатоков.

Александр Друзь

Александр Друзь постоянно играет с 1981 года и является рекордсменом клуба. Сейчас его знают все зрители этой передачи, но вот как он выглядел в начале карьеры, помнят единицы. Друзь говорил: «Думал сыграть пару раз и этим ограничиться. Меня сгубило любопытство». Сейчас на его счету 99 игр, в 58 из которых его команда одержала победу. Имеет множество наград и носит звание магистра игры. Помимо этого является гроссмейстером телевизионной викторины «Своя игра» и многократным чемпионом телепередачи «Брэйн ринг».

Максим Поташев

Максим Поташев впервые сел за стол знатоков в 1994 году и с тех пор принял участие в 72 играх. Является магистром клуба. Участвовал во всех сезонах передачи «Брэйн ринг», в которой дважды становился абсолютным чемпионом. В паре с другим участником заработал ₽ 800 тыс. в программе «Кто хочет стать миллионером?». Участие в играх совмещает с бизнес-тренингами и консультированием в сфере маркетинга. Также является президентом Федерации спортивного бриджа России. О себе говорит, что быстро убегает оттуда, где скучно.

Виктор Сиднев

Виктор Сиднев играет в клубе знатоков с 1979 года. Принял участие в 60 играх. Большинство из них провел на месте капитана. О себе говорит, что является неорганизованным, но целеустремленным и что главное для него — понять, где находится та цель, к которой идешь.

Алесь Мухин

Алесь Мухин появился в клубе в 2001 году. С тех пор садился за стол знатоков 57 раз. Является капитаном основного состава «Что? Где? Когда?», а также ведущим белорусской версии игры.

Андрей Козлов

Андрей Козлов — генеральный продюсер и первый заместитель директора телекомпании «Игра-ТВ». Участвует в передаче с 1988 года, при этом только в качестве капитана команды. Когда Козлов появляется на экране, все его узнают и понимают, что игра будет эмоциональной. Но вот как он выглядел, когда начинал выступать, помнят немногие. Козлов осуществил свою мечту работать на телевидении, став режиссером-постановщиком телепрограмм «Брэйн ринг», «Программа передач», «Исполнение желаний, или Как потратить миллион?», «Культурная революция», «Песни XX века» и «Жизнь прекрасна».



Ровшан Аскеров

Ровшан Аскеров играет в клубе «Что? Где? Когда?» с 1998 года. Он вспоминал, что еще в 10 лет написал свой первый вопрос для передачи, но он так и не попал в шоу. Эта неудача подтолкнула Аскерова попробовать свои силы уже в команде знатоков. Благодаря программе познакомился со своей будущей женой. Пробовал свои силы в «Брэйн ринге», «Своей игре» и «Всемирных играх разума».

Дмитрий Авдеенко

Дмитрий Авдеенко в основном клубе играет с 2001 года. Неоднократно признавался лучшим игроком команды. Спустя 3 года после появления в московском клубе стал абсолютным чемпионом «Что? Где? Когда?» в составе команды Балаша Касумова.

Михаил Мун

Михаил Мун играет в основном клубе с 1997 года. Является радиоведущим станции «Зенит», где возглавляет передачи «Футбольное обострение» и «Игра головой». До того как стал одним из знатоков, принимал участие в шоу «Своя игра».

Елизавета Овдеенко

Елизавета Овдеенко принимает участие в играх клуба с 2006 года. Сыграла за столом уже 45 раз и получила звание магистра «Что? Где? Когда?». Основная деятельность связана с банковским делом. Говорит, что верит не в приметы, суеверия и гороскопы, а в интуицию, дружбу и удачу.

Елена Александрова

Елена Александрова принимает участие в телеигре с 2003 года. По образованию она биолог-миколог, изучает и выращивает грибные культуры, занимается разработкой косметики и оздоровительных чаев. Является разработчиком первой российской синтетической трюфельной эссенции.

Эльман Талыбов

Эльман Талыбов играет в основном клубе с марта 2011 года и принял участие в 29 выпусках передачи. Основная деятельность связана с разработкой стратегии и аналитикой данных в международной компании. По его словам, участие в игре является способом вырваться из привычного быта, получить концентрированную порцию эмоций и переживаний, почти не встречающихся в повседневной жизни.

Борис Левин

Борис Левин впервые сел за стол основного клуба в 1994 году, и на данный момент за его плечами уже 50 игр. Неоднократно выступал в «Брэйн ринге», становился в составе команды чемпионом месяца. 3 раза пробовал свои силы в «Своей игре», но безуспешно: 2 игры закончил с нулевым результатом и один раз смог набрать только 100 очков. Совместно с Леонидом Тимофеевым снимался в передаче «Кто хочет стать миллионером?».