17 фото, которые показывают, как сильно современные женщины отличаются от своих ровесниц из прошлого века

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За последние 100 с лишним лет жизнь людей колоссально изменилась. Работа стала легче, условия приятнее, а медицина сделала огромный скачок вперед. Все это привело к тому, что мы стали жить гораздо дольше предков. А реалии, безусловно, наложили свой отпечаток и на нашу внешность. Стоит только сравнить то, как сильно отличаются современные певицы, ученые, писательницы от своих коллег из прошлого в том же возрасте.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии женщин начала прошлого и даже конца позапрошлого веков и сравнили их с дамами нашего времени.

«Мисс Америка» Маргарет Горман и актриса Милли Бобби Браун в 16 лет

Австрийская баронесса Мария и модель Кайя Гербер в 17 лет

19-летняя певица Юзефина Решке и ее современная коллега Билли Айлиш

Деятельница искусства Альма Малер и актриса Сирша Ронан в 23 года

Модельер Коко Шанель и модель Кара Делевинь в 27 лет

Писательница Уилла Кэсер и ее коллега Салли Руни в 28 лет

Оперная дива Нелли Мелба и певица Тейлор Свифт в 29 лет

Математик Софья Ковалевская и инженер Кэтрин Боуман в 30 лет

Теннисистка Шарлотта Купер и ее коллега Мария Шарапова в 34 года

Супруга короля Великобритании Георга V Мария Текская и Меган Маркл в 35 лет

38-летняя светская львица Алиса Кеппел и модель Ким Кардашьян

Философ Эдит Штайн и писательница Донна Тартт в 39 лет

Художница Габриэла Мюнтер и актриса Розамунд Пайк в 40 лет

Танцовщица Айседора Дункан и певица Шакира в 43 года

Художник-иллюстратор Анна Ботсфорд и режиссер София Коппола в 46 лет

Ученая Мария Склодовская-Кюри и ее коллега Дженнифер Даудна в 52 года

Лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зутнер и доктор Королевского колледжа искусств Синди Шерман в 63 года