Посмотрите, как бы выглядел #10YearsChallenge, если бы в нем участвовали не люди, а наша планета
Флешмоб #10YearsChallenge бьет все рекорды популярности. Под этим хештегом как звезды, так и обычные люди делятся своими фотографиями за 2009 год и рассказывают, что изменилось в их жизни за 10 лет. Но некоторые организации, бренды и пользователи социальных сетей используют данный флешмоб для более глобальных сравнений, показывая, что случилось с нашим миром за такой небольшой промежуток времени.
AdMe.ru считает важным поднимать такие темы и предлагает вам тоже задуматься над тем, как выглядела наша Земля в 2009 году и как она выглядит в 2019 году.
То, что природа создавала сотни лет, человечество уничтожило всего за 10
Один и тот же лес в 2009-м и 2019-м.
Коралловые рифы гибнут с угрожающей скоростью по всему земному шару. Им нужна наша помощь
Ледник Менденхолл на Аляске
«Меньше чем за 10 лет из-за глобального потепления исчезло 500 м ледника».
Выброшенная в 2009 году бутылка будет разлагаться еще около 200 лет
Так изменилась Швейцария
Карибское море
Рек и озер тоже становится меньше, поскольку растущее население Земли нуждается в большем количестве воды
Результат вырубки лесов в Южной Америке
Гана
Челлендж на следующие 10 лет — остановить это:
Где сейчас колготки, которые вы носили в 2009 году? Скорее всего, на одной из таких свалок
Выброшенные вещи разлагаются не одно десятилетие. К примеру, колготкам из нейлона нужно для этого 30–40 лет.
Поражает, правда?
Голубой ара, к сожалению, вымер в 2018 году. Причина — вырубка лесов
2009-й и 2019-й
Так изменилась наша планета всего за 10 лет
Но есть и позитивные изменения. Например, люди показывают, как начали вести более экологичный образ жизни и отказались от пластика
«Я в 2009-м vs. Я в 2019-м».
Группа энтузиастов возродила лес в Шри-Ланке. Теперь животным есть где жить
«Помимо создания семьи, я горжусь проектом Agua Limpa, который я и моя семья организовали 10 лет назад, чтобы помочь улучшить качество воды в моем родном городе — Бразилии. Мы посадили более 40 тыс. деревьев»
Важно помнить, что в наших силах изменить ситуацию! Если мы будем больше заботиться о Земле, то через 100 лет океаны снова будут выглядеть так:
Для того, чтобы в 2029 году, в новом #10YearsChallenge, фотографии нашей планеты выглядели более оптимистично, каждому из нас нужно начать вести более осознанный и экологичный образ жизни: постараться отказаться от пластика, сортировать мусор и задумываться о целесообразности очередной покупки. Мы уверены, что с таких маленьких шагов начинаются большие изменения.