Посмотрите, как бы выглядел #10YearsChallenge, если бы в нем участвовали не люди, а наша планета

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Флешмоб #10YearsChallenge бьет все рекорды популярности. Под этим хештегом как звезды, так и обычные люди делятся своими фотографиями за 2009 год и рассказывают, что изменилось в их жизни за 10 лет. Но некоторые организации, бренды и пользователи социальных сетей используют данный флешмоб для более глобальных сравнений, показывая, что случилось с нашим миром за такой небольшой промежуток времени.

AdMe.ru считает важным поднимать такие темы и предлагает вам тоже задуматься над тем, как выглядела наша Земля в 2009 году и как она выглядит в 2019 году.

То, что природа создавала сотни лет, человечество уничтожило всего за 10

Один и тот же лес в 2009-м и 2019-м.

Коралловые рифы гибнут с угрожающей скоростью по всему земному шару. Им нужна наша помощь

Ледник Менденхолл на Аляске

«Меньше чем за 10 лет из-за глобального потепления исчезло 500 м ледника».

Выброшенная в 2009 году бутылка будет разлагаться еще около 200 лет

Так изменилась Швейцария

Карибское море

Рек и озер тоже становится меньше, поскольку растущее население Земли нуждается в большем количестве воды

Результат вырубки лесов в Южной Америке

Гана

Челлендж на следующие 10 лет — остановить это:

Где сейчас колготки, которые вы носили в 2009 году? Скорее всего, на одной из таких свалок

Выброшенные вещи разлагаются не одно десятилетие. К примеру, колготкам из нейлона нужно для этого 30–40 лет.

Поражает, правда?

Голубой ара, к сожалению, вымер в 2018 году. Причина — вырубка лесов

2009-й и 2019-й

Так изменилась наша планета всего за 10 лет

Но есть и позитивные изменения. Например, люди показывают, как начали вести более экологичный образ жизни и отказались от пластика

«Я в 2009-м vs. Я в 2019-м».

Группа энтузиастов возродила лес в Шри-Ланке. Теперь животным есть где жить

«Помимо создания семьи, я горжусь проектом Agua Limpa, который я и моя семья организовали 10 лет назад, чтобы помочь улучшить качество воды в моем родном городе — Бразилии. Мы посадили более 40 тыс. деревьев»

Важно помнить, что в наших силах изменить ситуацию! Если мы будем больше заботиться о Земле, то через 100 лет океаны снова будут выглядеть так: