Что будет, если дети получат право делать в школе все, что хочется

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Что будет, если разрешить ребенку делать все, что он хочет? На первый взгляд кажется очевидным, что ничего хорошего. Без достаточного жизненного опыта он не способен принимать здравые решения. Однако есть в мире целая школа, которой управляют дети.

Мы в AdMe.ru тоже поначалу не поверили, что такое возможно, но история питерской школы «Апельсин» может перевернуть все привычные представления о школьниках и об их обучении.

Зачем нужна такая школа?

Основатель «Апельсина» Дима Зицер, кажется, редкий пример взрослого, который помнит, что такое быть ребенком. Он уверен, что к детям нужно относиться как к полноправным членам общества: уважать их мнение, давать им право самостоятельно решать, что делать и чего не делать. «Апельсин» — частная школа, в которую принимают детей в возрасте от 4 до 17 лет и где преподают все дисциплины, существующие и в обычной школе. Для развития потенциала детей есть множество дополнительных занятий: йога, флейта, логика, французский — всего не перечислить. Благодаря неформальной обстановке ребенок спокойно может провести в школе целый день и ничуть не устать. При этом принципы обучения кардинально отличаются от традиционных. Школьникам «Апельсина» не ставят оценки, а главная задача учителя — увлечь детей своим предметом. Учатся воспитанники школы ничуть не хуже сверстников из обычных учебных заведений.

Главный навык, который должен освоить каждый школьник, — умение делать выбор. Первый осознанный выбор ученика «Апельсина» — пойти в школу. Да, никого не заставляют посещать занятия и не наказывают за прогулы. «Как же так? — возмутятся родители. — Если можно будет не ходить в школу, то мой ребенок точно перестанет туда ходить». Таким родителям «Апельсин» отвечает: дети будут сами проситься в школу, если им будет интересно, если обучение не будет ассоциироваться с принуждением и со стрессом. Каждый когда-то был ребенком, и на многих школьные переживания оставили неизгладимый след. Да что уж говорить, большинству из нас до сих пор иногда снятся кошмарные сны про контрольную или ответ у доски. В этой питерской школе привычные атрибуты дисциплины и субординации отсутствуют: если у каждого взрослого есть право пойти туда, куда он хочет, и делать то, что он хочет, значит, и у детей оно должно быть. Если хочется выйти (например, в туалет), отпрашиваться у учителя не нужно. Каждый школьник может выйти посреди урока и пойти на другой или не ходить на них совсем, пока не захочет.

А как же учеба?

Кажется, что все это несерьезно. Как ни крути, учеба требует усидчивости, и детей без дисциплины не усадить за учебники. В «Апельсине» есть свой рецепт школьного счастья.

«Для того чтобы дети хорошо знали математику, совершенно необязательно с самого начала убивать к ней интерес, ставить им оценки и говорить, что это надо выучить, потому что без этого знания не может прожить человек. Это обман. Человек отлично может прожить без математики и получать огромное удовольствие от жизни. А замешивать процесс на обмане — неверно, нехорошо и, главное, смертельно скучно. Сделать так, чтобы нам самим стало понятно, почему математика — это часть философии, почему она объясняет нам мир вокруг и отчасти помогает нам понять себя, — вот в чем главная задача. Это не просто, но это очень, очень интересно». Дима Зицер

Показательная история успеха школы — это физика, которая преподается здесь с первого класса и является одним из любимых учениками предметов. Трудно поверить, что маленьким детям может быть интересен предмет, который считается одним из самых сложных и даже в старших классах покоряется далеко не всем. Путешествие в мир физики учитель предлагает начать с того, чтобы посмотреть по сторонам. Каждый школьник ищет дома предметы, об устройстве которых ему интересно было бы узнать. Кому-то стало любопытно, как работает водопроводный кран, кто-то озадачился, почему горит лампочка. Из этих вопросов и формируется программа обучения. Постепенно через знакомые предметы дети узнают, как работает электричество или что такое сообщающиеся сосуды. И все остальные уроки построены на том, чтобы детям стало интересно. Обычное дело, когда на уроке литературы учитель сам просит достать телефоны и погуглить имя писателя, о котором пойдет речь. Преподаватели и ученики учатся друг у друга, спорят, обсуждают. Ничего в этой школе не устроено так, как мы привыкли. Парты не стоят рядами, школьники не смотрят друг другу в затылки, учитель может сидеть на корточках с детьми, а вместо доски может быть просто черная краска на стене. Шум на уроке в «Апельсине» — признак того, что детям интересно. Это значит, что идет оживленная дискуссия.

Как дети управляют школой?

На стене парламентского холла можно увидеть последние актуальные вопросы, по которым школа должна принять решение. Каждый класс тайным голосованием выбирает представителей в школьный парламент. Именно этот орган принимает решения по всем вопросам школьной жизни. В парламенте обсуждаются темы, которые заставляют детей думать, выражать мнение, спорить, учиться делать выбор и принимать его последствия. Парламент решил — и в школе появилась своя библиотека и радио. Привычный школьный звонок заменяет музыка, которую выбирают сами дети. Стоит ли разрешить игровые приставки на переменах? Можно ли бегать по коридорам и кричать, когда в зоне отдыха кто-то спит? Где начинаются права другого и заканчиваются твои? Такие вопросы могут любого взрослого поставить в тупик, а в парламенте «Апельсина» школьники всех возрастов решают их путем дискуссий.

Родители, конечно, всецело участвуют в школьной жизни. Поскольку группы учеников небольшие, учитель имеет возможность общаться с каждым. Актуальные проблемы и вопросы взрослые обсуждают на семейных семинарах. Все, что нужно, — это осознанность и желание расти вместе со своим ребенком. «Апельсин» в итоге трансформируется в нечто большее, чем просто школа. Это большая семья, объединяющая детей, родителей и учителей вокруг идеи неформального образования, дающего максимальную свободу для творчества, общения и развития.

«Это странное представление, что если сказать детям „делайте что хотите“, то они все вокруг разнесут, — говорит Дима. — Все наоборот. Они с удовольствием будут заниматься тем, что им сейчас представляется актуальным и важным». Дима Зицер