Посмотрите 19 коротких видео, которые без лишних слов объясняют, как работает все, что нас окружает

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В жизни нас окружают тысячи вещей, о способе создания которых мы и не задумываемся. А ведь это интересные процессы, наблюдать за которыми никогда не надоест. Видели ли вы когда-нибудь, как производятся крендели или плетеный канат? А кто хочет увидеть работу грампластинки под микроскопом или печатающую машинку в замедленной съемке?