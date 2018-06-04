Посмотрите 19 коротких видео, которые без лишних слов объясняют, как работает все, что нас окружает
В жизни нас окружают тысячи вещей, о способе создания которых мы и не задумываемся. А ведь это интересные процессы, наблюдать за которыми никогда не надоест. Видели ли вы когда-нибудь, как производятся крендели или плетеный канат? А кто хочет увидеть работу грампластинки под микроскопом или печатающую машинку в замедленной съемке?
AdMe.ru нашел 20+ коротеньких видео, которые на пальцах объясняют, как производятся и работают все те обыденные вещи, которые нас окружают.
1. Дорожная разметка наносится таким способом
2. Производство вафельных рожков для мороженого
3. Производство кренделей
4. Технологичный способ уборки овощей
5. А вы знали, как производятся пружины?
6. Работа печатной машинки с шаровой головкой
7. Производство скрепок
8. Работа граммофона при многократном увеличении
9. Транспортировка огромных опор ЛЭП
10. Производство макарон
11. Куклам вставляют глаза. Похоже на машину для пыток
12. Разговор человека через МРТ
13. Производство плетеного каната
14. А вот как соединяются звенья железной цепи
15. Предсказания помещаются в печеньки
16. Собиратель орехов
17. Вот как создаются бумажные стаканчики
18. Запечатывание банок с пивом
19. Очистка и нарезка яблок на дольки
Бонус: чайные листочки «возвращаются к жизни»
Фото на превью ifyouhigh / instagram