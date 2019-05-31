Пользователи твиттера запустили флешмоб о странных буквах родного языка

  • 47
    6
  • 54
  • 27
  • 7.1k

В конце мая в твиттере возник флешмоб, который был посвящен разным языкам. И в частности буквам, очертание которых у представителей другой языковой культуры ассоциируется с чем угодно, только не с буквами. Например, слово «фигура» в японской письменности обозначается иероглифом, который больше похож на рисунок в рамке.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись над такими шуточными твитами и с удовольствием покажем их вам.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Расскажите о странных буквах, которые попадались вам в жизни.

Фото на превью sanyabes19 / twitter

  • 47
    6
  • 54
  • 27
  • 7.1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль