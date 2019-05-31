Пользователи твиттера запустили флешмоб о странных буквах родного языка

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В конце мая в твиттере возник флешмоб, который был посвящен разным языкам. И в частности буквам, очертание которых у представителей другой языковой культуры ассоциируется с чем угодно, только не с буквами. Например, слово «фигура» в японской письменности обозначается иероглифом, который больше похож на рисунок в рамке.