Пользователи твиттера запустили флешмоб о странных буквах родного языка
В конце мая в твиттере возник флешмоб, который был посвящен разным языкам. И в частности буквам, очертание которых у представителей другой языковой культуры ассоциируется с чем угодно, только не с буквами. Например, слово «фигура» в японской письменности обозначается иероглифом, который больше похож на рисунок в рамке.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись над такими шуточными твитами и с удовольствием покажем их вам.
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Расскажите о странных буквах, которые попадались вам в жизни.
Фото на превью sanyabes19 / twitter