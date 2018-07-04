Пользователи твиттера рассказали самые смешные и странные истории о своих соседях по комнате
«А в вашей жизни были действительно странные соседи?» — с таким вопросом американский ведущий Джимми Фэллон обратился к своим подписчикам в твиттере. И, как оказалось, поклонникам Фэллона было о чем рассказать: сожительница, заполонившая ванную резиновыми уточками, студенты, державшие в комнате четырех куриц в подгузниках, парень, разговаривавший с кальцоне, — все эти люди попали под тег #МойСтранныйСоседПоКомнате (#MyWeirdRoommate).
AdMe.ru решил собрать самые интересные истории на тему странных соседей и поделиться с вами. Уверяем, что после таких рассказов ваши соседи начнут вам казаться душками.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Бонус: а с таким соседом по комнате доводилось пожить многим из нас
А с какими самыми странными соседями доводилось пожить вам? Напишите об этом в комментариях. Уверены, что у читателей AdMe.ru найдутся не менее интересные истории.
Фото на превью __ceml / Twitter