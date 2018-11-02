Пользователи твиттера поделились историями о том, что могут делать все. Но только не они
Если вам кажется, что вы не можете сделать ну просто элементарную вещь, не отчаивайтесь: возможно, вы не один такой. По крайней мере, так рассуждал пользователь твиттера под ником turbojedi и предложил рассказать всем желающим о том, что же им не удается делать во взрослой жизни, что, казалось бы, должен уметь делать любой. Может, и у вас есть такие истории? Расскажите нам в комментариях.
AdMe.ru напоминает, что все мы уникальны и совсем не стоит стыдиться, если у вас что-то не получается.
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Фото на превью turbojedi / twitter