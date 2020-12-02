Пользователи сети рассказали, сколько денег они тратят в месяц на свою внешность
Не секрет, что дамы любят за собой ухаживать: ходить на процедуры, наносить кремы, делать маски. Это не самое дешевое хобби. Согласно исследованию, среднестатистическая британка тратит на уход за собой $ 5 970 ежегодно. По другим данным, в среднем женщина расходует за один поход в магазин косметики около $ 43. Но такие суммы набегают не у всех: некоторые обходятся минимумом средств.
Мы в AdMe.ru сделали себе маску и узнали, сколько денег на бьюти-процедуры и уход за собой тратят женщины.
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Есть девушки, которые не пользуются декоративной косметикой и не посещают зал, но от этого не перестают быть красивыми. Расскажу о себе. Косметика для ухода — $ 670 (₽ 50 000) в год. Покупаю в начале года и в течение года расходую. Косметика для волос (шампуни, маски) — $ 398 (₽ 30 000) в год. Декоративная косметика — $ 66 (₽ 5 000) в год. Это расходы на тушь и тональный крем. Тени покупаю раз в 3–4 года, сразу много и качественные. Бассейн, хамам, массаж — $ 1 326 (₽ 100 000) в год. Стрижка — $ 79 (₽ 6 000) в год. Маникюр — $ 318 (₽ 24 000) в год. К косметологу не хожу, средствами для укладки волос не пользуюсь. Итого чуть более $ 265 (₽ 20 000) в месяц. © Саша Жуковская / Яндекс.Кью
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Мне, конечно, как и всем, хочется выглядеть красиво. Но и экономить хочется, поэтому я сама себе мастер. В основном покупаю расходные материалы для депиляции, окрашивания волос, бровей, маникюра, а еще косметику для ухода за лицом. Делаю все сама уже лет 10. Это удобно: не надо ждать мастера и стесняться незнакомого человека. Маникюр делаю обычный, так как категорически не приемлю гели и прочее. На лицо наношу все корейское: это кажется, что дорого, на самом деле из-за экономичного расхода получается выгодно. Итого в сумме в последнее время за месяц у меня выходит $ 10 (₽ 700–800).
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В отличие от косметики для ухода декоративную я покупаю каждый месяц. Ежемесячно трачу $ 31 (₽ 2 300) на коробочки с ней. К середине месяца деньги обычно заканчиваются. Я расходую около $ 100 (₽ 7 600) на украшения для волос. Стригусь 1 или 2 раза в год, сама оформляю брови, делаю маникюр и маски для лица. © Kristin Ann Solien / Quora
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Львиную долю трат моего бюджета в категории «красота» занимают расходы на косметику. Я пытаюсь максимально предотвратить все возрастные изменения и тщательно ухаживаю за кожей. Не жалею денег на хороший солнцезащитный крем, сыворотки, тоники. Ну а еще меня успокаивает сам процесс наведения красоты: все эти красивые баночки и отдушки очень расслабляют. Декоративную косметику покупаю редко и в основном одно и то же: тональный крем, тушь, румяна, карандаши для бровей и глаз. Стрижку делаю раз в 2–3 месяца. Волосы не крашу, ногти гелем-лаком не покрываю, брови и ресницы не крашу и не наращиваю. В месяц на уход за собой я трачу примерно $ 53 (₽ 4 000).
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Ежемесячно трачу $ 40 (₽ 3 000) на маникюр и педикюр, $ 27 (₽ 2 000) — на косметолога, $ 13 (₽ 1 000) — на брови, $ 47 (₽ 3 500) — на депиляцию. Итого около $ 125 (₽ 9 500) в месяц. Декоративной косметики немного, и в случае надобности достойного мейкапа обращаюсь к визажисту и не парюсь. Уход за волосами — примерно $ 66 (₽ 5 000) в год. Стригусь редко, волосы не крашу и проблем с секущимися кончиками и прочей нечистью не имею. © Unknown / Яндекс.Кью
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Мне ближе подход азиатских женщин: отказ от лишнего и борьба с причинами, а не следствием проблем. Я стараюсь правильно питаться, занимаюсь спортом каждый день, высыпаюсь, ем много овощей и не выхожу из дома без крема от солнца даже в пасмурную погоду, хотя я смуглая от природы. Знаю, что, если сегодня переем сладкого, завтра увижу результат на лице. В месяц трачу до $ 13–20 (₽ 1 000–1 500) на косметику и уход, но не экономлю на качестве. Профессиональные средства стоят дороже, но у них обычно меньше расход и они действительно работают.
- Ким Кардашьян тратит миллионы долларов в год на свою внешность. Некоторые думают, что она великолепна, другие не видят ничего особенного, а кого-то отталкивает ее неестественная эстетика. Я считаю себя красивой. Я крашусь, потому что я считаю это искусством и способом самовыражения. Но какой бы страстной поклонницей макияжа я ни была, я не трачу больше $ 10 (₽ 753) на косметическую продукцию. © Alicia Mary Ryan / Quora
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Я обожаю ухаживать за собой, и это вроде как хобби. На косметику для ухода трачу около $ 300 (₽ 22 000) в год. На декоративную — $ 100 (₽ 7 600) в год. Стригусь раз в 3 месяца за $ 7 (₽ 500) — просто подравниваю кончики волос. Раз в месяц делаю маникюр и педикюр — $ 30 (₽ 2 200), наращивание ресниц — $ 21 (₽ 1 600), посещаю косметолога — $ 25 (₽ 1 900). Итого $ 112 (₽ 8 530) ежемесячно.
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В месяц, наверное, расходы на красоту стремятся к нулю. Умывалки, антиперспиранты, кремы — все используется несколько месяцев подряд, и ежемесячно покупать их нет нужды. Не крашусь, в спортзал не хожу, волосы на теле не сбриваю, голову стрижет мне мама триммером раз в 3 месяца. Все довольны. Если случается приступ желания купить новую одежду, иду в секонд-хенд. Там сразу кучу вещей хороших можно найти, не то что в магазинах. Плюс дешево очень. © Аня Жураковская / Яндекс.Кью
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На уход за кожей лица у меня уходит $ 7,5 (₽ 560) в месяц. Закупаюсь 2 раза в год: крем, умывалка, 2 маски, сыворотка и пилинг-скатка. Иногда раз в месяц в качестве баловства могу купить тканевую маску за $ 1 (₽ 80). На волосы уходит где-то $ 4,5 (₽ 350) в месяц. Два раза в месяц делаю маникюр, педикюр и восковую эпиляцию — все вместе около $ 56 (₽ 4 300). Стригусь раз в год, а волосы крашу сама оттеночным бальзамом за $ 2,6 (₽ 200). Декоративную косметику покупаю 3 раза в год, на все про все $ 52 (₽ 4 000). Ну и в завершение массаж — $ 13 (₽ 1 000). Итого около $ 88 (₽ 6 600).
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Я хожу на восковую эпиляцию бровей за $ 10 (₽ 750) каждые 2 недели. Мой тональный крем стоит $ 30 (₽ 2 200), я покупаю его раз в 3 месяца. Тушь — $ 15 (₽ 1 100), палетки теней — $ 75 (₽ 5 650), помада — $ 65 (₽ 4 900), хайлайтер — $ 30 (₽ 2 200). Средства для ухода обходятся мне в $ 70 (₽ 5 200) каждые 4–5 месяцев. Возраст — важный фактор. В средней школе я, вероятно, тратила не больше $ 250 (₽ 18 000) в год, потому что жила на деньги родителей. © Nia Strasburg / Quora
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Честно признаюсь, на свою внешность я почти ничего не трачу. Если взять все расходы за год и поделить их на 12 месяцев, то $ 5–10 (₽ 380–750), наверное, наберется. Из декоративной косметики в запасе только карандаш для бровей. Остальное просто перестала покупать несколько лет назад. Любую помаду и блеск для губ я съедаю секунд за 5. От теней и туши у меня слезятся глаза, а от пудры или тональника чешется лицо. Да и краситься я не очень люблю. По случаю и под настроение хожу в парикмахерскую. Спа-салоны не очень люблю: скучно. Лечебную косметику тоже не покупаю. Вместо этого потрошу по утрам холодильник и выкладываю все, что под руку попадется, на лицо. Прямо как неаполитанская дама на пиццу. Из натурального йогурта и кофейной гущи получается отличный скраб. Из яичных белков — неплохая маска. Оливковое масло или алоэ использую как крем. Еще люблю делать маску из меда и куркумы, но она дает неожиданный эффект, окрашивая кожу в задорный апельсиновый оттенок.
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Трачу около $ 140 (₽ 10 500): $ 100 (₽ 7 500) в месяц на уход за лицом и около $ 40 (₽ 3 000) на косметику в целом. Я использую очищающее средство, тоник, сыворотку, крем на ночь и добавляю крем с SPF днем каждый день. Всего косметика обходится в $ 500 (₽ 37 000) в год. © Alexandra Colello / Quora
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У меня всегда была не очень хорошая кожа, и много лет я не могла выйти на улицу без тонального крема. Я обошла почти всех косметологов в своем городе. Они делали мне всевозможные маски, пилинги, криомассажи и подбирали уход, который ужасно сушил кожу. Один пилинг обходился мне в $ 33 (₽ 2 500). А после чисток лицо предательски осыпало щедрой порцией новых воспаленных прыщиков. Все изменилось, когда я отказалась от услуг косметологов и попробовала профессиональный уход, направленный на увлажнение и питание кожи, вместо линеек для проблемной кожи. Теперь в моей косметичке средств для ухода в 3 раза больше, чем декоративных. Тональным кремом не пользуюсь вот уже несколько лет. Зато делаю на дому пилинги, маски и чищу поры специальной ложкой. А еще никогда не забываю про солнцезащитный и увлажняющий кремы. В итоге теперь косметика мне обходится $ 20 (₽ 1 500) ежемесячно.
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Я трачу... нисколько. Люблю макияж и уход за кожей, но не думаю, что продукты для этого нужно покупать каждый месяц. Я пользуюсь косметикой для ухода в течение года, декоративной — еще дольше. Подумать только, у меня никогда не кончалась помада. Вдумайтесь: чтобы использовать весь тюбик, нужно наносить средство каждый день в течение 3–4 месяцев. У среднестатистической женщины в среднем 8 тюбиков помады. Как думаете, каковы шансы, что она их использует? © Natalie Butler / Quora
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К 30+ годам я стала обходиться себе намного дешевле, и это несмотря на то, что я очень падка на рекламу. Как-то я прочитала, что сквалановое масло — это просто чудо-средство от всего, и прямо тут же его купила, даже отзывы читать не стала. К счастью, оно мне подошло, пользуюсь им теперь как ночным кремом. В общем, в месяц я на себя трачу около $ 20 (₽ 1 500), и это считая косметику для ухода и декоративную и коррекцию носогубных складок. У меня минимум средств, но все они проверены. Из самого дорогого — крем со змеиным ядом, но мне баночки на полгода хватает. Маникюр и педикюр я теперь делаю себе сама, волосы перестала красить месяцев 7 назад. И даже стричь их перестала, потому что захотелось отрастить. А еще перестала ходить к косметологу и теперь экономлю $ 40 (₽ 3 000) рублей в месяц — столько я раньше отдавала за уколы липолитиков.
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Я покупаю косметику по мере необходимости. У меня есть 5–6 тюбиков помады, консилер, тональный крем, карандаш для глаз, 4 натуральных оттенка теней. Я не делаю макияж каждый день, а также не покупаю посредственные бренды: у меня чувствительная кожа, склонная к появлению прыщей. Я вижу, как девушки тратят свои с трудом заработанные деньги на дурацкую дорогую косметику иногда просто ради новой коллекции. Это такие растраты! © Veebha / Quora
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Я трачу около $ 65 (₽ 4 900) на один только солнцезащитный крем каждый месяц. Солнцезащитный крем — самый простой, но самый важный этап ухода. Все расходы на уход за кожей, включая тот самый солнцезащитный крем, составляют около $ 260–270 (₽ 20 000) в месяц. Я использую только те средства, механизмы которых доказали свою эффективность в молекулярной биологии или биохимии. Я не наношу макияж. © Shin-Chi Mi / Quora
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Обычно я трачу $ 40–70 (₽ 3 000–5 200) один раз в год на корейскую косметику. Это большие деньги, но хорошая кожа того стоит. Я покупаю очищающее средство стоимостью $ 10 (₽ 750), хороший тонер за $ 15–20 (₽ 1 200). Увлажняющий крем стоит примерно столько же. А еще я беру эссенцию за $ 25 (₽ 1 800). Это большие деньги, но повторюсь: я закупаюсь раз в год. © Molly Mandieo / Quora
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Вот муж умылся — и уже красивый. А женские процедуры по уходу за собой проделывают знатную дыру в кошельке, конечно. Траты мои непостоянны. Из обязательного: маникюр — $ 20 (₽ 1 500); чистка лица или пилинг у косметолога — в среднем $ 20 (₽ 1 500); фитнес-клуб — около $ 13 (₽ 1 000) в месяц; витамины и БАДы — $ 20 (₽ 1 500); косметика для ухода — раньше брала дорогую, а сейчас нашла эффективную за $ 6,5 (₽ 500). Декоративную покупаю очень редко, волосы не крашу. К 30 годам стала чаще посещать косметолога, что тоже недешево. А еще педикюр... Получается около $ 80 (₽ 6 000) в месяц. Моя внутренняя жаба недовольно квакнула.
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Посмотрим. Есть баночка с увлажняющим кремом размером с пинту за $ 8 (₽ 600), ее хватает примерно на 9 месяцев. И глицериновое мыло за $ 1,99 (₽ 150), которого хватает на пару месяцев. © Karen Tiede / Quora
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Я не пользуюсь декоративной косметикой уже лет 5 или 6, потому что не хочу. Использую средства для ухода. Покупаю La Roche-Posay. Тюбика 40 мл по цене около $ 13 (₽ 1 000) хватает примерно на 2 месяца. Периодически пользуюсь лечебным кремом для проблемной кожи, беру «Азикс-Дерм»: стоит около $ 6 (₽ 500), хватает также на 2 месяца. Очищающий гель тоже около $ 13 (₽ 1 000), хватает месяца на 4. Использую шампунь и бальзам для волос Head & Shoulders. Беру сразу максимальный объем, набора за $ 10 (₽ 800) хватает на 2 месяца. Еще ежедневно использую гигиеническую помаду меньше чем за $ 1 (₽ 60) из аптеки, ее хватает почти на год. В целом, если сложить все траты, выходит около $ 20 (₽ 1 400) в месяц.
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Получилось, что в месяц я трачу на свою внешность не более $ 20 (₽ 1 500). Несколько раз в год покупаю косметику для ухода, это самая большая статья расходов. Иногда трачу деньги на декоративную косметику, что происходит реже. Волосы я обычно стригу у парикмахера, но в этом году как-то от него отвыкла и по привычке стригусь дома. Вообще все, что возможно, я делаю дома: не люблю, когда меня незнакомые люди трогают. По «ресничкам-ноготочкам» не хожу. Свято верю, что, когда я занимаюсь спортом или ем качественную еду, тоже делаю вложения в свою внешность. Но эти расходы считать не будем.
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Красота и уход для меня — разные вещи. Уход — то, без чего не можешь. Красота — то, без чего можно прожить, но настроение уже не то будет. Когда начинала красить волосы, мне предложили какие-то неадекватные цены — от $ 150 (₽ 11 300). Сейчас крашусь сама, и все нравится: упаковка краски стоит около $ 2,5 (₽ 180). Мне хватает одного тюбика в месяц для самостоятельного окрашивания. Осветление корней обходится не больше чем в $ 20 (₽ 1 500). Если считать еще всякие средства для ухода за волосами, то трачу на них чуть больше $ 30 (₽ 2 200) в месяц. На декоративную косметику расходую не больше $ 20 (₽ 1 500) в месяц. Сейчас открыла для себя бюджетных корейцев. Три месяца назад купила здоровенную банку 98-процентного геля алоэ. Потратила на нее $ 5 (₽ 370). Использую для лица, тела, волос. А обычно покупаю кремы стоимостью около $ 30 (₽ 2 200) за 50 мл, хватает на 4–5 месяцев. К косметологам не хожу, хотя, возможно, и надо. Ресницы не наращиваю, маникюр и педикюр делаю сама.
В целом девушки тратят на косметику и уход за собой по-разному: начиная от нескольких долларов и заканчивая сотнями тысяч. Не стесняйтесь, если вам кажется, что вы тратите слишком много или слишком мало. На самом деле «правильной суммы» не существует, все зависит от вас.
А сколько вы тратите на косметику в месяц? Это, на ваш взгляд, много или мало?