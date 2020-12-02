Пользователи сети рассказали, сколько денег они тратят в месяц на свою внешность

Я трачу... нисколько. Люблю макияж и уход за кожей, но не думаю, что продукты для этого нужно покупать каждый месяц. Я пользуюсь косметикой для ухода в течение года, декоративной — еще дольше. Подумать только, у меня никогда не кончалась помада. Вдумайтесь: чтобы использовать весь тюбик, нужно наносить средство каждый день в течение 3–4 месяцев. У среднестатистической женщины в среднем 8 тюбиков помады. Как думаете, каковы шансы, что она их использует? © Natalie Butler / Quora

К 30+ годам я стала обходиться себе намного дешевле, и это несмотря на то, что я очень падка на рекламу. Как-то я прочитала, что сквалановое масло — это просто чудо-средство от всего, и прямо тут же его купила, даже отзывы читать не стала. К счастью, оно мне подошло, пользуюсь им теперь как ночным кремом. В общем, в месяц я на себя трачу около $ 20 (₽ 1 500), и это считая косметику для ухода и декоративную и коррекцию носогубных складок. У меня минимум средств, но все они проверены. Из самого дорогого — крем со змеиным ядом, но мне баночки на полгода хватает. Маникюр и педикюр я теперь делаю себе сама, волосы перестала красить месяцев 7 назад. И даже стричь их перестала, потому что захотелось отрастить. А еще перестала ходить к косметологу и теперь экономлю $ 40 (₽ 3 000) рублей в месяц — столько я раньше отдавала за уколы липолитиков.