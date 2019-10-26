Пользователи сети рассказали, почему и какие именно вежливые поступки раздражают больше всего
Нас с детства учили, что надо быть вежливыми и совершать хорошие дела. Но что, если благородный поступок оказывается медвежьей услугой?
AdMe.ru собрал 18 честных мнений о том, почему вежливость иногда жутко раздражает. Наверняка со многими из них вы тоже согласитесь.
- Я каждый день обедал наедине с книгой, и люди чувствовали себя вынужденными сесть и начать со мной разговаривать. Это сводило меня с ума! Как ты думаешь, я принес эту книгу, потому что не хочу ее читать? Пожалуйста, уйди. © HerKittyNess / Reddit
- Жутко раздражает, когда я заикаюсь и кто-то говорит: «Не торопись». Это заставляет меня напрягаться, чтобы закончить предложение, и я заикаюсь еще больше. © RiKiZee / Reddit
- Я помогал подруге нести большую коробку с книгами. Она не была тяжелой, просто громоздкой, и нести ее было неудобно. Но подруга чувствовала себя виноватой и без предупреждения вытащила пару книг с одной стороны. Теперь коробка была не только тяжелой и громоздкой, но и неуравновешенной. Я, конечно, сказал это все ей и попросил положить книги обратно. Надо ли говорить, что она обиделась на меня. © II_Confused / Reddit
- Я раньше работал в сфере общественного питания и просто ненавидел, когда люди были слишком вежливы. Не поймите меня неправильно, я бы на 100 % предпочел кого-то, кто был бы слишком вежлив, чем того, кто был бы грубым козлом. Но когда я очень занят, а вы отказываетесь сделать заказ, пока мы не обменяемся приветствиями и вы не заставите меня рассказать вам о моем дне, это жутко злит. Вы просто задерживаете меня. Лучшими клиентами для меня были люди, которые просто говорили: «Привет, мне черничный пирог, пожалуйста». © Ceoltoir74 / Reddit
- Однажды тетя дала мне большую сумку с одеждой со словами: «Это примерно твоего размера, не так ли?» Спасибо, конечно, но в моем стиле там нет ровным счетом ничего. И теперь я в замешательстве — с кучей ненужных вещей, которые она должна была отдать на благотворительность. И мало того, потом постоянно чувствуешь вину, когда слышишь «Почему ты не носишь ту блузку, которую я дала?» © Tomaphina / Reddit
- Напрягает больше всего, когда ты тихоня в группе, а тебя заставляют быть ответственным за организацию какого-либо мероприятия, чтобы ты не оставался в стороне. © [deleted] / Reddit
- Раздражает, когда вы только что пережили тяжелый период или расставание и люди пытаются утешить вас, рассказав свою трудную историю. Я не хочу слушать их, просто позвольте мне погрузиться в мои собственные страдания, пожалуйста. © terracaelum / Reddit
- Ужасно раздражает, когда предлагают еду или напиток в 3-й, 4-й или 5-й раз. Да боже мой, я сама возьму. У меня есть руки! © GreshamDouglas / Reddit
- Я сижу на диете. И каждый раз за ужином в гостях я полностью готова к тому, чтобы есть только то, что мне можно. Но люди часто изо всех сил стараются меня накормить со словами, что от одного кусочка ничего не будет. Я ценю этот жест, но, честно говоря, он так напрягает! Это привлекает ко мне всеобщее внимание и вызывает вопросы у других гостей. Просто дайте мне съесть тот огурец и оставьте меня в покое. © flowkitty / Reddit
- Меня раздражает, что люди благодарят меня за службу, когда узнают, что я в армии. И я слышал это от многих военных. Моим фаворитом был бывший член ВВС, который сказал: «Я не знаю, почему кто-то благодарит меня. Я буквально годами сидел за компьютером, выполняя работу, которая никак не повлияла на нашу свободу». © thrownaway9905 / Reddit
- Когда случайный незнакомец говорит мне: «Эй, улыбнись, чего такая бука». Даже когда я в отличном настроении, я имею право на любое выражение лица. Да и вообще, разве вы знаете, что происходит у меня в жизни? © SpanningTreeProtocol / Reddit
- Эти «письма счастья» просто убивают меня. В них обязательно сообщается, какой я классный. Но если бы это было всё... Нет, нужно отправить это десяти другим друзьям. Мои друзья точно не ждут от меня такое дурацкое сообщение. © IDidntGetaHarrumph / Reddit
- Когда я еду за рулем и кто-то не дает мне включить GPS, но указывает при этом направление, я всегда говорю: «Хорошо, куда мне повернуть дальше?» Попутчик: «Я дам тебе знать, когда мы приблизимся». Нет, ты сейчас дашь мне знать или же помоги мне подключить GPS. © TequilaBeans / Reddit
- Очень не люблю, когда после ужина гости предлагают помочь убрать со стола. Я устала и хочу, чтобы вы скорее пошли домой, а я смогла расслабиться. Я уберу это сама. Кроме того, я не хочу потом искать свой чесночный пресс и найти его через 6 месяцев в контейнере где-то в глубине шкафа. © MamaBirdJay / Reddit
- Раздражает, когда что-то теряешь и люди спрашивают, проверили ли вы в самых очевидных местах. «Конечно, я проверил в своей сумке кошелек. И его там не оказалось. Если бы он был там, то я не стал говорить, что он потерян. Спасибо». © j_gals / Reddit
- Ради бога, не покупайте домашних животных в качестве подарка! Однажды мне подарили рыбку. Оказалось, что аквариум был совершенно неподходящим, поэтому я должен был пойти и купить аквариум больше, а еще водонагреватель, потому что у меня в квартире, оказывается, недостаточно тепло, а также фильтр и декорации аквариума, чтобы в них можно было спрятаться. Чтобы вода кондиционировала правильно и для рыбы создались комфортные условия, требуется несколько недель. Этот подарок обошелся мне в $ 100, и рыбка все равно умерла через 3 недели. © sikkerhet / Reddit
- Терпеть не могу, когда до двери идти еще 30 метров и кто-то придерживает ее для тебя. И тебе нужно бежать эти 30 метров, потому что кто-то сильно вежливый. © ipazii / Twitter
- Сильно раздражают люди, которые делают что-то «доброе», не спрашивая, а затем обижаются, когда вы недостаточно их благодарите. © Forikorder / Reddit
А какие «больно вежливые» поступки раздражают вас?
Фото на превью GreshamDouglas / Reddit