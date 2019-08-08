Пользователи сети рассказали об очевидных вещах, которые многие люди почему-то не знают или игнорируют

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У вас наверняка не раз вызывали возмущение нелогичные поступки и размышления других людей. Например, тех, кто упорно и злонамеренно отказывается использовать поворотники на дороге или вдруг выдает, что грипп — это просто простуда. Вот и пользователи Reddit в одном из тредов решили поделиться тем, что всегда считали общеизвестным, пока (к своему потрясению) лично не столкнулись с несведущими личностями.

Какие-то пункты оказались комичными, другие напомнили об элементарных правилах приличия, а третьи и вовсе затронули чрезвычайно серьезные темы, понимание которых может спасти чью-то жизнь. Мы в AdMe.ru нашли это обсуждение крайне полезным, поэтому решили продемонстрировать самые популярные сообщения и вам. Может, они просто напомнят вам о том, что вы знаете, а может, научат чему-то новому. В любом случае лишней такая информация не будет.

В Африке нет тигров. Я был на сафари в Танзании, и двое моих попутчиков обсуждали, как они взволнованы тем, что увидят тигров. Я сказал, что их там не будет, и они посмотрели на меня так недоверчиво и удрученно, как будто я шутки шучу. А потом еще переспросили у гида. © 4ar0n-Aaron

Антибиотики убивают бактерии, но не работают против вирусов. © Slidingscale

В алкоголе тоже есть калории. Я оказался первым, кто сообщил моей 20-летней подруге, что водка, которую она любила, содержит калории. Она была потрясена: «Что?! Я думала, раз она прозрачная как вода, то в ней нет калорий». © -eDgAR-

Нарвалы реальны. Люди думают, что я их троллю, когда говорю о каком-то мифическом единороге-ките. © pillowkun

Я работаю в сфере ИТ и постоянно помогаю людям, которые:

— не знают, что такое ключ Windows;

— не знают, что Internet Explorer / Chrome / Firefox — это веб-браузеры;

— не знают, что использовать в качестве пароля свое имя — это крайне неудачное решение. © Bar_Har

— не знают, что такое ключ Windows; — не знают, что Internet Explorer / Chrome / Firefox — это веб-браузеры; — не знают, что использовать в качестве пароля свое имя — это крайне неудачное решение. © Bar_Har Можно достать кредитку / дебетовую карту / деньги до того, как вас об этом попросит кассир, так как это сэкономит время для всех. А не стоять в шоке оттого, что вас попросили заплатить за свои покупки. © E420CDI

Людям все чаще кажется, что подходить близко к диким животным, чтобы сделать фото, нормально. Но мы с природой не единое целое, нужно соблюдать с животными дистанцию, они вам не доверяют. © Cleonce12

Игры в казино чаще всего приводят к потере денег. © Krazy-Kat15

Другие планеты видны с Земли. И Солнце тоже звезда. © anothersundayx

Нужно держаться своей полосы при повороте с одной улицы на другую. © Scrappy_Larue

Я видел эпизод из шоу Джимми Киммела, в котором людей просят показать на карте, где находится Австралия, Африка и т. д., а они реально не могут сделать этого. Я просто не понимаю, как можно не знать таких вещей. © Pannekaken

Сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. © CrimpyBimpy

Нельзя гладить служебных собак. Раньше я думал, что это очевидно, но нет. Не ласкайте их, не разговаривайте, не подзывайте, не лайте на них, не свистите и не хлопайте. Словом, не делайте ничего такого, чтобы сознательно привлечь внимание собаки. Если она отвлечется, ее хозяин может получить травму или даже умереть. И я не преувеличиваю. © Karaethon22

Основные принципы управления финансами (составление бюджета, исчисление процентов, долги, сбережения и т. д.). На мой взгляд, это должно быть одним из основных предметов в школе. © royal_clam

Грипп — это не просто простуда, нельзя так бездумно взаимозаменять понятия. Многие люди никогда не болели гриппом и не испытывали его симптомов. В отличие от простуды, грипп буквально сбивает с ног. © LizeLies

Не нужно грубить обслуживающему персоналу и прочим работникам, когда вас не устраивает цена какого-то товара или услуги. Это не их вина. © CollidingCherries

Африка НЕ страна, это континент. © Santosp3

Заставка (анимация, которая появляется на экране компьютера, если вы не используете его в течение длительного времени) существует не просто для красоты, на самом деле она призвана предотвращать выгорание экрана. © arcxjo