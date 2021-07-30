Пользователи сети поделились архивными фото своих родителей, которые в молодости были ого-го

В старых фотографиях есть какая-то магия, наверное, поэтому многие хранят свои семейные альбомы с карточками, на которых изображены их родители. Может быть, дело в том, что раньше ценность каждого снимка была значительно выше, а значит, фотоаппарат брали в руки по особому поводу и запечатлевали действительно важные моменты. А возможно, с помощью этих фотографий мы пытаемся понять, какой была жизнь раньше.

Мы в AdMe.ru с удовольствием пересмотрели старые фотографии, на которых изображены чьи-то родители, потому что за каждым снимком скрывается целая эпоха.

«Моя мама выглядит как настоящая русалка на выпускном вечере в конце 1980-х»

«1980 год. Мои мама и сестра на ферме. Она была одной из настоящих супермам: работала, растила детей, управляла фермой и при этом отлично выглядела»

«1968 год. Мои родители покидают свадебный прием на новом отцовском авто»

«Мой папа в Германии. 1969 год»

«Мои родители, дяди и бабушка в походе. Примерно 1992 год»

«Мои родители в начале 1970-х. Они были женаты 48 лет. Маме на этом фото 19–20 лет, папе — 21–22 года»

«1986 год. Моей маме 19 лет»

«Мой отец в 80-х. У него роскошные усы, и он вот-вот должен окончить колледж»

«Мои родители ходят под парусом на своей лодке в начале 80-х»

«Моя мама держит на руках мою сестру и похожа на кинозвезду. 1960 год»

«Свадебная фотография моих родителей. 1973 год. Сегодня у них 48-я годовщина свадьбы»

«Таким был мой отец в 80-х»

«Моя мама в 1958 году. На фото ей 16 лет»

«Мои родители в отпуске на Карибах в 80-х»

«Моя мама в Колорадо. 1980-е»

«Мои родители и сестра в 1977 году. Мне нравится, как они одеты»

«Мои родители в 1973 году путешествуют на лайнере из Нью-Йорка на Бермуды»

«Мама (справа) c подругой на концерте под открытым небом. Примерно 1980 год»

«Фотография моих родителей после того, как они сбежали из дома, чтобы пожениться практически без денег. 1994 год. К счастью, потом они наладили отношения с семьями»

«Мой папа в 1980-е. Он участвовал в зимних Параолимпийских играх 1988 года и финишировал в десятке лучших»

«Моя мама позирует на мотоцикле Harley моего отца, 1981 год»