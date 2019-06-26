Пользователи Reddit рассказали, какие стереотипы об их странах популярны у остального мира

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Существует множество заблуждений о разных государствах и народах, которые на самом деле являются ошибочными. Например, мы уже давно привыкли, что во всем мире считают, будто в России вечная зима, по улицам городов спокойно ходят медведи, а все русские беспробудно пьют водку. Но мы-то знаем, что все это абсолютная чушь. Пользователи Reddit решили рассказать, какие предрассудки об их стране совершенно не соответствуют действительности.

Мы в AdMe.ru изучили все комментарии и выбрали самые популярные. Думаем, после их прочтения вы откроете для себя много нового. Как и мы.

Монголия

Нет, мы уже давно не живем в юртах и ​​не ездим каждый день на лошадях. © orchlon

Испания

Не все в Испании танцуют фламенко, коррида не так популярна, как многим кажется. И мы не едим паэлью каждый день © Fake_DM

Ага, это у нас сиеста каждый день. Это неправда, иногда у нас две сиесты. Шучу.

На самом деле я никогда не сплю после обеда, но это правда, что большинство пожилых людей так поступают. © KatKume

На самом деле я никогда не сплю после обеда, но это правда, что большинство пожилых людей так поступают. © KatKume Как правило, большинство магазинов закрыты с 12:00–13:00 до 16:00–17:00. У всех есть время пойти домой, чтобы пообедать с семьей и поспать, прежде чем снова пойти на работу.

Такая традиция появилась из-за высокой температуры. Летом в середине дня очень жарко, отчего заниматься чем-либо совершенно невозможно. А в августе вся страна фактически полностью парализована и почти никто не работает. Только туристические места функционируют в прежнем режиме, но большинство фабрик и компаний закрываются на целый месяц. Раньше я считал, что так было во всем мире. © KatKume

Эстония

Люди думают, что либо мы все — русские и говорим по-русски, либо наш язык и культура очень похожи на русские. Все это ложь, большинство молодых людей едва могут произнести пару ругательств по-русски. А старшее поколение знает язык только потому, что в молодости они жили под советской властью. Другие люди считают, что балтийские государства имеют общую культуру и язык. Эстонский — совершенно отдельный язык, наиболее тесно связанный с финским и немного с венгерским (латышский и литовский находятся на совершенно другой языковой ветви). Некоторым людям также кажется, что мы живем в постсоветском антиутопическом мире, который недостаточно развит и в котором нет интернета и не хватает чистой воды. В то же время Эстония является одной из самых развитых IT-стран в мире. © IamNameuser

Эфиопия

Люди думают, что у нас полно голодных. © dawitfikadu3

В настоящее время у Эфиопии одна из самых быстрорастущих экономик в мире. Недавно там впервые в истории президентом стала женщина, и сейчас страна переживает значительный рост инфраструктуры. Конечно, сельские районы по-прежнему сталкиваются со множеством проблем с медициной, питанием и водоснабжением, но в целом в Эфиопии наблюдается действительно экономический подъем. © lildonut_

Кения

Однажды кое-то решил, что в этой стране живут только дикие животные и бегуны. Так все и считают. © Fellsong

Австрия

Удивительно, сколько людей путают Австрию и Австралию. © Ready_4_Reddit

Мы не бегаем в ледерхозе* круглый год и не пьем пиво весь день. Кроме того, 99 % живущих тут людей не умеют петь. Австрия хотя и известна своими Альпами, горы есть не во всей стране. Кстати, у нас нет кенгуру, еще мы искренне сожалеем о Гитлере и заставляем людей думать, что он немец. © jamiefstr *Ледерхозе — кожаные штаны на подтяжках, национальная одежда баварцев и тирольцев.

Румыния

Все считают, что в этой стране живут одни цыгане, хотя на самом деле они составляют около 3 % населения. © Jvartim

Перу

Люди на самом деле думают, что в качестве домашних животных у нас живут ламы. А еще мы живем в хижинах. © dliendo

Греция

Некоторые думают, что мы едим только греческий йогурт, греческую фету, оливковое масло и пьем вино. Ах да, еще что мы танцуем и ломаем тарелки весь день. Мы совсем этого не делаем. © faded1103

Чехия

Некоторые люди до сих пор считают, что мы все еще Чехословакия. Нет, мы «расстались» в 1993 году. © Proton555

Лихтенштейн

«Подождите, что это? Это город?» — «Нет, это маленькая страна между Швейцарией и Австрией». Единственное, чем мы можем похвастаться, — это то, что полмира даже не знает, что мы существуем. © Calvyam *От редакции: площадь этого карликового государства всего 160 км². Для сравнения: площадь Москвы в 16 раз больше (2 561 км²).

Индонезия

Туристы постоянно думают, что Бали — это страна. © geniusretardFC

Бонус: стереотипы о России

О России и русских существует, пожалуй, наибольшее количество стереотипов. Сайт Culture Trip собрал наиболее распространенные из них. В России очень суровый климат.

Все русские хоть как-то связаны с мафией.

Все русские пьют водку.

Все красивые девушки встречаются только с представителями криминального мира.

Все российские женщины являются домохозяйками.

А медведей в России держат в качестве домашних животных.

Русская литература — это в основном Толстой и Достоевский.

Все жутко ностальгируют по СССР.

Зимой все носят только шапки-ушанки.

Укроп русские добавляют во все блюда.

Все красиво одеваются и красятся, даже когда идут в магазин за хлебом.

Все невероятно суеверны.

Какие известные стереотипы о той или иной стране вы тоже можете смело опровергнуть?