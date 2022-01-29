Подлинная история Патриции Реджани, в которой крутых поворотов было гораздо больше, чем в фильме «Дом Gucci»

Благодаря фильму Ридли Скотта «Дом Gucci» Патриция Реджани, больше известная под фамилией Гуччи, навеки вошла в историю поп-культуры как противоречивая личность со взрывным характером и любовью к деньгам. Она была верным советником в бизнесе мужа, подругой Жаклин Кеннеди, а затем провела 18 лет в неволе.

Мы в AdMe.ru любим захватывающие рассказы и не смогли пройти мимо такой драматичной сказки в истории моды.

Патриция до Гуччи

Будущая леди Гуччи появилась на свет в Италии в 1948 году. Вскоре после рождения дочки ее биологический отец ушел, оставив жену в незавидном материальном положении. Жизнь Патриции изменилась, когда ее удочерил отчим — богатый бизнесмен. Приемный отец баловал ее дорогими нарядами и быстрыми машинами. Однако Патриции хотелось не просто больших денег, а статуса в обществе. В то время в Италии придерживались мнения, что не все богатые семьи заслуживают одинакового почета. Династии, которые годами считались элитой общества, с опаской относились к новоявленным бизнесменам. А потому девушка быстро поняла, что замуж она должна выйти за «правильного богача».

Маурицио Гуччи (справа) со своими двоюродными братьями Джорджио (в центре) и Роберто (слева).

Патриция сорвала джекпот в 1970 году, познакомившись на вечеринке с наследником модной империи Маурицио Гуччи. К слову, это он был инициатором их знакомства. На парня девушка изначально не обратила внимания, так как в тот вечер он приехал на скромной машине. Но узнав, с кем имеет дело, Патриция поняла: это ее шанс. Спустя 2 года после роковой встречи они поженились.

Патриция Гуччи

Отец Маурицио считал девушку вульгарной, к тому же называл ее карьеристкой, которой важны только деньги. Но наследник был непреклонен: «Папа, я не могу ее бросить. Я люблю ее». В начале романа пара обзавелась элитной недвижимостью по всему миру: частными островами, виллами и даже фермой в Коннектикуте. Машины четы Гуччи были украшены номерными знаками с надписью «Mauizia» («Маурицио + Патриция»).

Получив статус, Патриция начала наслаждаться роскошной жизнью. Она закатывала грандиозные «цветные» вечеринки, где мебель, одежда гостей и еда на столе были в одной гамме, тратила в месяц больше $ 12 тыс. только на одни орхидеи. В числе близких друзей Реджани были влиятельные люди. В одном интервью Патриция так выразила свое отношение к богатству: «Лучше плакать в Rolls-Royce, чем быть счастливым на велосипеде».

Патриция после Гуччи

После 12 лет брака и жизни в роскоши для Патриции стало настоящим потрясением желание мужа развестись. В 1985 году он уехал в командировку во Флоренцию и не вернулся. О намерении уйти Маурицио даже не решился сказать жене в лицо — передал через семейного врача. Позже она вспоминала: «Он сказал мне: „Знаешь, почему наш брак не удался? Ты вообразила себя президентом. Но президент здесь только один“».

После расставания с женой Маурицио Гуччи стал встречаться со своей давней подругой Паолой Франки. Ярости Реджани не было предела. Она все чаще заводила разговоры с адвокатом о том, что ей достанется в случае смерти бывшего супруга. К слову, после развода Патриция не оставляла в покое мужа и его новую пассию: она преследовала пару, отправляла оскорбительные сообщения по телефону и даже угрожала.

Мысль о том, что бывший муж снова может жениться, не давала покоя Реджани, и в конце концов она перешла от слов к делу. 31 января 1997 года Патриции было предъявлено обвинение в организации преступления, а пресса окрестила ее «черной вдовой». Даже будучи заключенной в камере, она смогла выторговать себе привилегии. В неволе Патриция занималась растениями и ухаживала за своим питомцем — хорьком по кличке Бэмби, который жил с ней в камере.

Патриция вернулась на свободу в 2016 году. Обе ее дочери отказались ей финансово помогать да и вообще как-либо общаться. По словам Реджани, она даже не видела своих внуков. Впрочем, ей и без того есть чем заняться. Досрочное освобождение требовало от нее устроиться на работу — так Патриции пришлось впервые в жизни начать трудиться: она стала консультантом в ювелирной фирме.

Патриция Реджани в 2014 году.

На этом бывшая леди Гуччи останавливаться не собирается. В планах у нее вернуться в модный дом. «Они нуждаются во мне, — говорит Патриция. — Я до сих пор чувствую себя Гуччи. На самом деле я больше Гуччи, чем они все».

Киновоплощение Патриции Гуччи

Фильм Ридли Скотта вновь вызвал всплеск внимания к персоне Реджани. Патрицию задело то, что Леди Гага, воплотившая ее образ в кино, не пришла к ней за советом. Певица на это ответила так: «Я не встречалась с ней, потому что видела: эта женщина хочет, чтобы ее прославили как преступницу». Для актрисы это значило бы, что она вступила в сговор со злодейкой.

Трудно отрицать, что Патриция Реджани навеки вписала свое имя в мировую историю моды. А как вы относитесь к ее личности?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.