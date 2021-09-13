Почему жители Японии отвешивают комплименты всем иностранкам, но верить их словам не стоит

Иностранные туристы вызывают у местных жителей изумление и поток комплиментов. Поводом для похвалы может стать абсолютно все: цвет глаз, кожи, форма лица и даже владение японским языком. И неважно, что вы без переводчика и двух слов связать не можете. Диана живет в Японии более 9 лет и повествует об особенностях этой страны на страницах своего блога. В одном из постов автор подробно рассказывает, что на самом деле скрывается за приятными словами жителей Страны восходящего солнца.

Мы в AdMe.ru внимательно прочитали этот пост и решили, что не опубликовать его было бы преступлением.

Иностранцы, попадая в Японию, обращают внимание на то, как смотрят на них японцы. Причем не просто смотрят — глазеют. А некоторые даже столбенеют при виде наших женщин. И конечно, иностранки часто слышат комплименты как от японцев, так и от японок.

Если первые еще стесняются, то вторые особо щедры на любезные слова: «маленькое лицо», «белая кожа», «красивые глаза, неужели это не линзы?», «какой высокий рост» и так далее. При любом удобном случае они говорят это абсолютно всем иностранкам. Конечно, такие слова поднимают настроение, но относиться к ним серьезно глупо.

Говорят это японцы лишь потому, что мы внешне здорово отличаемся от них. По-настоящему же красивыми они считают своих соотечественников — японцев и японок с классической благородной внешностью и правильным поведением. А вот внешность европейцев их не столько восхищает, сколько удивляет.

Спросила у знакомых японцев: какие иностранцы им все же нравятся, а какие просто вызывают интерес из-за необычной внешности? Все как один ответили, что привлекательны девушки с голубыми глазами и светлыми волосами, этакая «ангельская красота». Действительно, в Японии очень популярны белокурые модели, такие как Саша Лусс, Настя Кусакина.

«Моделью иностранного человека» может стать любая иностранка, даже, на наш взгляд, с самой заурядной внешностью. Для японцев самое простое лицо с крупным носом, высокий рост, даже непропорциональное телосложение и сутулость кажутся необычными, оригинальными и часто используются в рекламе. Местный журнал Menjoy в прошлом году опубликовал топ-5 самых красивых россиянок по мнению японцев. 1-е место заняла Мария Шарапова, 2-е — Наталья Водянова, 3-е — Ирина Шейк, 4-е — фигуристка Анна Щербакова, 5-е — Алина Загитова. Блондинки лидируют. Тем не менее комплименты японцы делают не только красавицам-блондинкам, но и всем иностранкам подряд.

Заметила, что они, говоря любезности, любят сравнивать с кем-то, чаще всего с известными актрисами или моделями. На их взгляд, сделать лучший комплимент — это сказать: «Вы так похожи на...» Причем иногда это сравнение может быть весьма странным. Главное — сравнить с кем-то известным. Словно если кто-то имеет слишком необычную внешность и ни на кого не похож, то это непорядок, надо его кому-то уподобить. Спросила у знакомых японцев, что их поражает больше всего во внешности европейцев. Говорят, что в основном удивляются цвету глаз, крупным носам, необычному для них строению подбородка. Их удивляет и то, как иностранки одеваются. Например, некоторые копируют представителей японских субкультур и даже специально косолапят. Японцы, хотя и говорят «каваий» (что в переводе означает «мило»), но при этом сочувствующе улыбаются им в спину. Поражает их и то, что некоторые дамы носят слишком открытые вещи.

Но вернемся к комплиментам. Заметила, что японцы в основном делают их иностранцам, а не своим, не японцам. Например, если мужчина скажет японке: «Какая у тебя милая шапочка» — или при всех подарит подарок, цветы, он заставит ее почувствовать себя очень неловко. Редко услышишь, чтобы японцы делали комплименты друг другу. Разве что у подруги или коллеги обновку или новую прическу похвалят. Помню, как впервые приехала в Японию 9 лет назад, не знала японский язык, выучила самые распространенные фразы и применяла их в общении с японцами. Как ни странно, мне говорили: «О! Как вы хорошо говорите по-японски!» Понятно же, что говорить по-японски я тогда не могла.

Со временем я перестала слышать в свой адрес похвалы от знакомых японцев по поводу языка и внешности. Их отношение ко мне стало другим, на мой взгляд, более искренним. Поняв, что мои манеры вполне вписались в принятое в японском обществе поведение, они стали относиться ко мне с доверием, считая если уж не своей, то почти своей. Но если все же в Японии слышишь в свой адрес слова похвалы от незнакомцев по поводу внешности, одежды, знания языка, то в ответ принято скромно усомниться.