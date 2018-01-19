Почему жители Швеции носят в основном только черную одежду

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Помимо IKEA, Нобелевской премии и Астрид Линдгрен Швеция ассоциируется, как ни странно, с черным цветом. Те, кто когда-либо бывал в столице этой северной страны Стокгольме, наверняка замечали, что жители мегаполиса души не чают в черной одежде, изредка разбавляя гардероб сочетаниями черного с белым или черного с серым (конечно, если не брать в расчет супермодников и фриков).

AdMe.ru решил узнать у журнала о стиле Vice, что сами шведы думают о своей почти маниакальной любви к черному. А окончательно точки над «i» поставил известный журналист — читайте в конце статьи. Как оказалось, все это неспроста.