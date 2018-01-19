Почему жители Швеции носят в основном только черную одежду

Помимо IKEA, Нобелевской премии и Астрид Линдгрен Швеция ассоциируется, как ни странно, с черным цветом. Те, кто когда-либо бывал в столице этой северной страны Стокгольме, наверняка замечали, что жители мегаполиса души не чают в черной одежде, изредка разбавляя гардероб сочетаниями черного с белым или черного с серым (конечно, если не брать в расчет супермодников и фриков).

AdMe.ru решил узнать у журнала о стиле Vice, что сами шведы думают о своей почти маниакальной любви к черному. А окончательно точки над «i» поставил известный журналист — читайте в конце статьи. Как оказалось, все это неспроста.

Почему люди одеваются в черное? Я думаю, что черное — это такой большой холст. Вы можете нарисовать на нем что угодно. Вы можете носить что-то сильно блестящее, классную сумку, ведь черный — отличный фон. И, когда вы думаете об этом, вы понимаете, что черный объединяет все цвета.

Лиза Форслунд, студентка школы дизайна

Да, черный безопасен: он минималистичен. Им легко пользоваться. Но люди так же могли бы с ног до головы одеваться в абсолютно другой цвет — например в серый или белый. Просто у черного всегда больше выбора и его со всем можно сочетать.

Илва Арвидсон, участница Стокгольмской Недели моды

Есть идея, что этот цвет связан с успехом. Когда вы успешны — вы одеты в черное. Это всегда выглядит хорошо, утонченно. Но, конечно, это европейское мышление, потому что черный здесь базовый цвет, а в других местах, скажем, в Таиланде, возможно, базой скорее являются цветочные узоры.

Дэниел Бьорк, редактор

Я думаю, это потому, что люди застенчивы. А черная одежда — это самый простой способ смешаться с толпой и оставаться на безопасной стороне, так сказать.

Натан Нейгард, модель

Я думаю, это связано с тем, что люди не хотят выделяться или привлекать слишком много внимания к себе. И, мне кажется, в некоторой степени это связано с нашим пуританским, христианским наследием. Ну вы знаете: не возвышай себя, не превозноси такие земные вещи, как красота или внешность, сосредоточься на работе и так далее. Черный цвет является оптимальным в таком случае.

Дэниел Бьорк, редактор

Интересно, что такого же мнения придерживается и один из самых известных русско-американских журналистов Владимир Познер. Когда его спросили, почему в североевропейских странах люди настолько чтят темные цвета в одежде, он ответил:

Что касается стран Севера, в частности скандинавских стран, то я заметил, что люди одеваются там подчеркнуто сдержанно. Одеваться броско, модно считается дурным тоном.
Думаю, лютеранство имеет к такому поведению самое непосредственное отношение.

Владимир Познер

Как вы считаете, есть ли в вашей стране такие же исторически сложившиеся представления, которые влияют на современное общество и даже на манеру одеваться?

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9 Комментарии
  • 19 января 2018
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