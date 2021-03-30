Почему я не заставляю ребенка работать по дому, хотя меня в детстве конкретно гоняли с уборкой

У каждого из нас, пожалуй, есть как прекрасные воспоминания из детства, так и не очень. Кто-то не любил ранние подъемы в школу, кто-то — помогать ухаживать за огородом, кто-то — когда заставляли доедать и есть нелюбимую еду. И наверняка большинство из нас объединяет то, что нас заставляли заниматься уборкой. И лишь немногие с радостью это делали.

Я автор AdMe.ru, которая пишет эту статью, в детстве ненавидела убирать, да и во взрослом возрасте делаю это неохотно. Но однажды я поняла, в чем причина такой антилюбви, и теперь не заставляю ребенка делать уборку. И вот почему.

А зачем мне убирать?

В детстве я часто задавала взрослым вопрос: «А зачем заправлять постель покрывалом?» Получала в ответ: «Давай заправляй, не умничай». Интересно то, что даже во взрослом возрасте однозначный ответ до сих пор не найден. Да и вовсе оказалось, что заправлять кровать сразу после пробуждения вредно, так как это провоцирует размножение в белье вредных микроорганизмов. Так же было и с большинством других задач — делай и все. У меня прекрасные любящие родители, но раньше словно не было принято объяснять. Надо значит надо. У каждого своя история, моя в том, что мама тоже убиралась через «надо». Ежедневно я видела ее недовольство уборкой, пожалуй, даже с долей страдания. Моя мама работала, делала уроки с 2 детьми и штопала колготки, которые были в дефиците. Неудивительно, что, когда она убирала, на ее лице словно было написано «Спасите!». Так у меня и сформировалось убеждение, что уборка — это страдание. А страдать я не хочу, значит, и убирать не буду. Было решено, что моя 4-летняя дочь не должна видеть страдания мамы, которая протирает пыль и моет пол. Это нелегкий путь — перестать ненавидеть уборку самой, чтобы не сформировать негативное отношение к наведению порядка у ребенка. Поэтому убираемся мы под веселую музыку или играя в словесные игры. Помогает.

Взрослые зациклены на себе

Когда я была подростком, я мыла пол у бабушки на даче. По-своему, ползая на коленях. Бабуля, бегая от грядок к кухне и обратно, в попытках успеть сделать все на свете, кинула, на первый взгляд, пустяковый комментарий в мой адрес: «Ну кто так пол моет? Пол нужно стоя мыть». В следующий раз мне уже не хотелось мыть пол вовсе. Однажды тоже на даче мне предстояло помыть крыльцо. Как и любое дачное крыльцо, оно было загрязнено не только пылью, но и мертвыми жуками и паутиной. Я попросила у родственников перчатки. Получила отказ и замечание: «Перестань выделываться». Часто мы, становясь взрослыми, забываем такие нюансы из своего детства. Мои родные, разумеется, не помнят истории, которые я описываю. И мы, будучи уже мамами и папами, можем в каких-то моментах также поступать нечутко. Возможно, ребенок бунтует, отказываясь наводить порядок, не потому, что он лентяй и неряха. А потому, что какая-то мелочь, незначительная для вас, ему кажется деталью вселенского масштаба.

Стереотип о том, что все женщины хозяйственны

Как и многие девочки, я слышала в юности фразы, мол, «учись вести хозяйство, а то замуж не возьмут», «женщина должна содержать дом в чистоте», «ты девушка, а значит, обязана быть хозяйственной». А я чувствую, что я не такая и что я не должна. Поэтому и своего ребенка не заставляю заниматься уборкой, так как он не обязан это делать.

Такую историю мне однажды рассказали: У меня есть младший брат. Когда мы были подростками, мама заставляла меня мыть посуду не только за собой, но и за братом. На вопрос: «Почему?» — мама отвечала: «Что значит почему? Он же мужчина». Я хоть, став взрослой, люблю наводить чистоту и создавать уют для своего мужчины, но слова мамы для меня до сих пор непонятны. Я же не должна быть обслугой всех мужчин на планете. А она меня заставляла ей быть.

Домработник — это профессия

Однажды я наняла клининг, чтобы мне в квартире сделали уборку. Восторг был неописуемый. Один раз проведя тряпкой со специальным средством, уборщица удалила пятна, которые были моими спутниками несколько месяцев. А все мои попытки от них избавиться оказывались тщетны. Тогда я убедилась, что уборка — это своего рода искусство очистительных дел, которому тоже нужно учиться. Я сама неспособна убирать безупречно, поэтому не требую от ребенка идеальной чистоты.

Адекватный беспорядок

Пожалуй, довольно часто конфликты проживающих вместе людей касаются именно уборки. Мы в ссорах говорим про чистоту и бардак. Но не обсуждаем, что понимаем под словами «порядок» или «беспорядок». Для одних первостепенно будет то, чтобы все вещи лежали по местам, — это и есть порядок. Для вторых — чтобы не было пыли и грязи, а разбросанные вещи на чистом полу — это пустяк. У меня есть черта, которая нередко раздражает тех, кто делит со мной жилплощадь. Если я работаю дома, я пью чай и кофе в течение дня из разных кружек, в итоге к вечеру они могут стоять где угодно по всей квартире. При этом я эти кружки не замечаю в упор. Чем не могут похвастаться другие люди. Но, например, одна моя подруга, с которой мы прожили долгое время вместе, никогда не чистит расческу. Никогда. В итоге этого «волосатого монстра» я встречала каждое утро, сморщивая нос от недовольства. Подруга не обращала внимания на свою расческу вовсе. Возможно, с супругами и сожителями, как и с детьми, стоит обговаривать, что для вас является адекватным порядком, а что допустимым бардаком. Ведь у каждого из нас своя «грязная кружка» или «волосатая расческа».

Советы пользователей сети о том, что предпринять, чтобы дети наконец-то навели порядок

Вряд ли кто-то из нас, у кого есть дети, хочет вырастить грязнулю, который свинячит в квартире и вовсе не убирается. Бывает, что и самому лень наводить порядок, а сделать так, чтобы уборкой занялось чадо, и вовсе бывает непосильно трудно. Вот как справляются пользователи сети: Для меня до сих пор являются болезненными детские воспоминания о приказном тоне, отсутствии благодарности и обесценивании моего труда. Поэтому я всегда прошу сына о помощи, а не приказываю, делая упор на то, что мне никак без него не справиться. © Lintry / Pikabu

Слышал такой метод: девочка-подросток упорно не желает убирать хлам, ровным слоем размазанный по комнате. Берешь в ее отсутствие сваливаешь в кучу и сгребаешь под дверь, чтобы перепрыгивать приходилось. Хочешь не хочешь, а убирать придется. © Евгений / Яндекс.Кью

Я делаю так. Говорю: «У тебя столько-то времени на уборку игрушек. Не уберешь — выкидываю». После двух раз полного лишения и житья по паре недель без единой игрушки дите поняло, что папа не шутит. На самом деле игрушки не выкидывались и возвращались назад, но постепенно и только если не было проблем с их уборкой снова. © Yokker / Pikabu

Если конкретно с игрушками, то уборка нужна не ребенку, а вам. Просто подавление его воли не научит его слушаться. Например: в комнате спрятано сокровище, надо его найти. Или игра «Положи все на место»: кто быстрее разложит свои вещи по местам, папа на кухне или сын в своей комнате. © Gulirina / Pikabu

Психологический прием: давай выбор, а не указание. Ты вынесешь мусор или помоешь посуду? Погуляешь с собакой или протрешь пыль? Таким образом, у ребенка есть выбор и форма вопроса меньше предполагает отказ. © JackieMarley / Pikabu

Посмотрели мультик о Мойдодыре. И коварный план созрел в моей голове. Неделю спустя все оставленные вне детской комнаты игрушки начали исчезать. На вопрос ребенка о пропаже был только один ответ: «Мойдодыр забрал». Ребенок расстроился, но сразу же озаботился способом возврата. Условием возврата было написание письма Мойдодыру с обещанием игрушки больше не разбрасывать. © LovelyNimue / Pikabu

Сыну 3,5. Игрушки собирает по настроению, но был промежуток времени, когда наотрез отказывался. Нам помогла сказка «Федорино горе»: не следишь за своими игрушками — они убегут от тебя, прямо как от Федоры. Ребенок понял сразу, убирает все, говорит: «Не хочу, чтобы от меня игрушки убежали». © valency / Pikabu

Честно говоря, меня никто не заставлял в детстве. Я играла в Золушку. Я звала своих подруг, раздавала им тряпочки, говорила, что мы будем играть в Золушку, и они все быстро прибирали, вот и все. © Карина Буренина / Яндекс.Кью

Я своей говорю, что пущу робот-пылесос и он съест все, что на полу валяется. Иногда помогает. © R4er / Pikabu

Выделите ребенку личный уголок, и пусть там делает что хочет. Ведь если ты построил замечательный замок, так обидно его ломать. И стройматериалы для завтрашней стройки должны быть под рукой. © Моргана Пендрагон / Яндекс.Кью

Так заставлять убирать или пустить на самотек?

Сколько родителей, столько и мнений, как воспитывать ребенка. И что для одной семьи действенно, для другой — бесполезно. Я как среднестатистическая мама перепробовала сотни схем: сегодня одни эффективны, завтра нужно уже придумывать новые. Я не заставляю своего ребенка заниматься уборкой, потому что осознала: через страдания и навязанную ценность чистоты ничего путного не выйдет. Сейчас стараюсь у себя и у ребенка сформировать такое отношение: мы любим себя, поэтому нас окружает красота и чистота, поэтому мы убираем. Я не экстрасенс и не знаю, как мой ребенок будет относиться к уборке в будущем. Главное, сейчас нам комфортно. Пусть у нас и неидеальный порядок дома.