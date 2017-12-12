Одна неоспоримая причина, почему не стоит слушать советы успешных людей

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Если случится так, что вам даст совет суперуспешный бизнесмен, скажем, Марк Цукерберг, или банкрот, кого вы послушаете? Понятное дело, Цукерберга! Кому как не ему говорить о правильной стратегии. Если вы человек творческий, кого вы будете слушать — Стивена Спилберга или богом забытого актера театральных массовок? Конечно, первого! Что за вопрос, скажете вы. А о секретах долголетия спросите у людей, доживших до 100? Ясное дело. И вы везде ошибаетесь! И мы в AdMe.ru вместе с писателем Дэвидом Макрейни расскажем вам, почему.

Давайте разберемся, почему

Объясним все на примере Брэда Питта. Давайте представим, что в тот день, когда еще юный Брэд — молодой амбициозный красавчик — приехал в Голливуд, вместе с ним туда же приехали еще около сотни молодых и амбициозных красавчиков. Возможно, некоторые из них были даже более красивы, амбициозны, обладали большим талантом и даже связями. Но в итоге из этой сотни только Питт сумел достичь славы. И тут главный парадокс: он не сможет объяснить вам, как стать таким же знаменитым и избежать провала, потому что все его решения в итоге оказались правильными. Объяснить, как избежать неправильных решений, смогут лишь те, кто провалился, — та самая сотня ребят. А теперь задумайтесь: такой свой Брэд Питт есть в каждой сфере — это некий суперуспешный человек, который сумел достичь очень многого, у которого все хотят спросить совета, узнать секрет успеха. А секрет успеха могут раскрыть на самом деле не они, а те, кто когда-то какое-то решение принял неверно. Это явление, когда учитываются данные только победителей, обходя вниманием проигравших, называется «систематической ошибкой выжившего».

В чем суть явления

Миру этот феномен открылся во время Второй мировой войны, когда командование США пыталось увеличить количество возвращающихся с битв бомбардировщиков. В исследовании выживших самолетов выяснилось, что все они были пробиты пулями в основном вдоль крыльев и по центру нижней части корпуса. Было решено добавить туда больше брони — логично же, как вы считаете? А вот и нет! Вмешательство знаменитого статистика Абрахама Вальта спасло авиацию от фатальной ошибки: он открыл всем глаза, отметив, что дыры от пуль, наоборот, показывали сильные места бомбардировщика, такие места, с повреждением которых можно выжить, а те места, где уцелевшие бомбардировщики не повреждены, — это и есть самые уязвимые места, в которые просто не попали вражеские пули, позволив летчикам вернуться домой. Так и закрепилась в статистике важная «систематическая ошибка выжившего» — ложная тенденция сосредотачиваться на выживших вместо погибших, на успехе вместо неудачи.

Так почему же мы всегда на нее попадаемся?

Казалось бы, закон открыт, а мы совсем не берем его в расчет. Почему? Да потому что мы пользуемся обывательской логикой. Если нас интересует секрет долголетия, мы спросим его у какой-нибудь 100-летней бабушки. И если такая бабушка скажет, что она всю жизнь курила, пила в свое удовольствие и вдоволь ругалась матом, вы по инерции подумаете: «Так вот же он, секрет долгой жизни! И какого вообще тогда я хожу в этот чертов спортзал?» Однако нужно иметь в виду, что не выживших с таким же режимом людей в разы больше. То, что конкретно она дожила до столь почтенного возраста, скорее везучесть, нежели секрет долголетия.

Поэтому в следующий раз, когда будете слушать напутственные речи Стивена Спилберга или бабушки-долгожительницы, вспомните эту банальную «ошибку выжившего»: остерегайтесь советов лишь успешных людей — принимайте во внимание и проигравших, если хотите победить. К тому же пройти ровно тот же путь, что и Цукерберг или Спилберг, приняв точно такие же решения, в новых реалиях практически невозможно. Вы никогда не станете таким же успешным, как Стивен Спилберг. Просто-напросто потому, что миру не нужен второй Спилберг. Миру нужен новый кто-то.