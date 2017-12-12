Одна неоспоримая причина, почему не стоит слушать советы успешных людей
Если случится так, что вам даст совет суперуспешный бизнесмен, скажем, Марк Цукерберг, или банкрот, кого вы послушаете? Понятное дело, Цукерберга! Кому как не ему говорить о правильной стратегии.
Если вы человек творческий, кого вы будете слушать — Стивена Спилберга или богом забытого актера театральных массовок? Конечно, первого! Что за вопрос, скажете вы. А о секретах долголетия спросите у людей, доживших до 100? Ясное дело. И вы везде ошибаетесь!
И мы в AdMe.ru вместе с писателем Дэвидом Макрейни расскажем вам, почему.
Давайте разберемся, почему
Объясним все на примере Брэда Питта. Давайте представим, что в тот день, когда еще юный Брэд — молодой амбициозный красавчик — приехал в Голливуд, вместе с ним туда же приехали еще около сотни молодых и амбициозных красавчиков. Возможно, некоторые из них были даже более красивы, амбициозны, обладали большим талантом и даже связями. Но в итоге из этой сотни только Питт сумел достичь славы. И тут главный парадокс: он не сможет объяснить вам, как стать таким же знаменитым и избежать провала, потому что все его решения в итоге оказались правильными. Объяснить, как избежать неправильных решений, смогут лишь те, кто провалился, — та самая сотня ребят.
А теперь задумайтесь: такой свой Брэд Питт есть в каждой сфере — это некий суперуспешный человек, который сумел достичь очень многого, у которого все хотят спросить совета, узнать секрет успеха. А секрет успеха могут раскрыть на самом деле не они, а те, кто когда-то какое-то решение принял неверно.
Это явление, когда учитываются данные только победителей, обходя вниманием проигравших, называется «систематической ошибкой выжившего».
В чем суть явления
Миру этот феномен открылся во время Второй мировой войны, когда командование США пыталось увеличить количество возвращающихся с битв бомбардировщиков. В исследовании выживших самолетов выяснилось, что все они были пробиты пулями в основном вдоль крыльев и по центру нижней части корпуса. Было решено добавить туда больше брони — логично же, как вы считаете?
А вот и нет! Вмешательство знаменитого статистика Абрахама Вальта спасло авиацию от фатальной ошибки: он открыл всем глаза, отметив, что дыры от пуль, наоборот, показывали сильные места бомбардировщика, такие места, с повреждением которых можно выжить, а те места, где уцелевшие бомбардировщики не повреждены, — это и есть самые уязвимые места, в которые просто не попали вражеские пули, позволив летчикам вернуться домой.
Так и закрепилась в статистике важная «систематическая ошибка выжившего» — ложная тенденция сосредотачиваться на выживших вместо погибших, на успехе вместо неудачи.
Так почему же мы всегда на нее попадаемся?
Казалось бы, закон открыт, а мы совсем не берем его в расчет. Почему? Да потому что мы пользуемся обывательской логикой. Если нас интересует секрет долголетия, мы спросим его у какой-нибудь 100-летней бабушки. И если такая бабушка скажет, что она всю жизнь курила, пила в свое удовольствие и вдоволь ругалась матом, вы по инерции подумаете: «Так вот же он, секрет долгой жизни! И какого вообще тогда я хожу в этот чертов спортзал?»
Однако нужно иметь в виду, что не выживших с таким же режимом людей в разы больше. То, что конкретно она дожила до столь почтенного возраста, скорее везучесть, нежели секрет долголетия.
Поэтому в следующий раз, когда будете слушать напутственные речи Стивена Спилберга или бабушки-долгожительницы, вспомните эту банальную «ошибку выжившего»: остерегайтесь советов лишь успешных людей — принимайте во внимание и проигравших, если хотите победить.
К тому же пройти ровно тот же путь, что и Цукерберг или Спилберг, приняв точно такие же решения, в новых реалиях практически невозможно. Вы никогда не станете таким же успешным, как Стивен Спилберг. Просто-напросто потому, что миру не нужен второй Спилберг. Миру нужен новый кто-то.
Фото на превью eastnews