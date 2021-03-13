Почему Викторию Бекхэм раньше считали самой дурно одетой знаменитостью, а сейчас жадно повторяют любой образ

Кто-то может считать, что хороший вкус дается при рождении и, если его нет, можно сложить руки и просто сдаться. Но только история Виктории Бекхэм, обласканного критиками дизайнера и иконы стиля, с легкостью доказывает обратное. Ведь еще совсем недавно девушка одевалась настолько безвкусно, что все модные дома умоляли ее не носить их вещи, чтобы никак не ассоциироваться с Викторией.

Мы в AdMe.ru просто не можем наглядеться на безупречные образы этой настоящей бизнесвумен и, между прочим, матери 4 детей. И поэтому решили понаблюдать за тем, как же менялся стиль Виктории. А еще отметили несколько фишек, благодаря которым от ее вкуса без ума миллионы женщин.

Изысканный стиль не появился сам по себе вместе с богатством и славой

Виктория Кэролайн Адамс родилась в Великобритании в 1974 году в довольно обеспеченной семье. Так, даже в школу ее ежедневно привозили на Rolls-Royce. Уже в 16 лет девушка твердо решила стать знаменитой и начала обучаться театральному искусству, моделингу и танцам. И вскоре Виктория добилась своей цели — она стала участницей группы Spice Girls и настоящим идолом молодежи. Как и у каждой солистки, у Виктории был свой продуманный до мелочей образ. Так девушка стала Posh Spice (Шикарной Перчинкой) и надолго сроднилась с обтягивающими платьями, латексом и каблуками.

Участницы Spice Girls в 1998 году, Виктория вторая справа.

К 1999 году группа почти распалась, но у Виктории уже начался новый жизненный этап: она вышла замуж за всемирно известного футболиста, став миссис Бекхэм. Ее свадебное платье цвета шампанского с огромным 6-метровым шлейфом от Vera Wang походило на наряд сказочной принцессы. А еще в те времена девушка очень любила выходить в свет с мужем Дэвидом в парных нарядах. Чего только стоят кожаные костюмы, которые спустя почти 20 лет сама Виктория со смехом назовет своей худшей ошибкой.

То самое легендарное свадебное платье, которое Виктория вновь примерила в этом году, и кожаные костюмы.

С середины 2000-х Виктория становится гостьей каждого модного показа и делает свои первые шаги как дизайнер, участвуя в разработке одежды и аксессуаров совместно с другими брендами. Увы, для стиля девушки это время совсем нельзя назвать золотым. Ведь, несмотря на увлечение модой, Викторию так и не приняли — ей даже звонили представители дизайнерских домов и просто-таки умоляли не носить их вещи, даже если девушка их приобретала сама. Никто не хотел, чтобы их бренд ассоциировался с чересчур худой и чересчур загорелой бывшей поп-звездой.

Однако Виктория продолжала работать. Так, она запустила свой собственный «джинсовый» бренд, а еще линию очков и парфюма, благодаря чему летом 2007 года заслуженно получила сразу 2 престижные премии: «Женщина года» и «Предприниматель года». И в этом же году оказалась на вершине списка самых плохо одетых людей. На светских мероприятиях и красных дорожках модница носила немыслимые наряды в обтяжку, пытаясь выставить на обозрение сразу все свои достоинства.

Образы Виктории Бекхэм в 2007 и 2008 годах.

Однако в это же время стиль Виктории начинает постепенно трансформироваться: сумасшедшие мини сменяются лаконичными платьями, пусть и максимально ярких оттенков. Так, ее «розовый» образ на одной из пресс-конференций попадает всем модницам мира в самое сердце. А дальше было мировое турне воссоединившихся Spice Girls, где обновленная Виктория мгновенно становится самой популярной участницей группы.

И вот в 2008 году Виктория запускает свой модный бренд Victoria Beckham. Критики весьма положительно восприняли ее коллекцию платьев-футляров длины миди, а некоторые пребывали в искреннем восторге от почти маниакального внимания к деталям и элегантности. Виктория постепенно начинает превращаться в настоящую икону стиля и дважды за все тот же 2008 год попадает на обложку легендарного Vogue — его британского и индийского изданий.

Образы Виктории Бекхэм в 2008 и 2012 годах.

Бренд Виктории развивался семимильными шагами и в 2011 году заслуженно получил престижную премию British Fashion Awards. Творения миссис Бекхэм действительно олицетворяют классический британский стиль — это прямые линии без всякой вычурности и, конечно же, элегантность. А сама Виктория в выверенных до мелочей образах, безусловно, лучше всего представляет свой же бренд. Надень она вечернее платье или обычную рубашку — теперь в этом всегда присутствует шик.

Те самые фишки безупречного стиля

Куда же без базовых вещей. Сегодня Виктория однозначно предпочитает простые лаконичные фасоны, спокойные принты, отсутствие остромодных деталей — такую одежду можно смело носить годами, не боясь оказаться вне тренда. Смело комбинируя подобные вещи между собой, можно с легкостью выглядеть и стильно, и дорого.

Особая любовь к рубашкам. Будто отнятые у мужа оверсайз-рубашки Виктория носит с завидной регулярностью — и с брюками, и со струящимися юбками длиной ниже колена. Кстати, несмотря на модные сейчас варианты этих самых брюк и юбок с завышенной талией, дизайнер практически всегда выбирает одежду с более низкой посадкой.

Легендарный total black. Виктория знаменита своим особым отношением к темным нарядам. Причем выглядит в них модница не скучно и мрачно, а так, что действительно хочется повторить.

Но и яркие цветовые сочетания — это нестрашно. Несмотря на всю любовь к лаконичности, в последнее время Виктория начала смело экспериментировать с цветами. И это вам не просто красный с черным — дизайнер комбинирует и оранжевый с голубым, и бургунди с розовым.

Струящиеся фасоны предпочтительнее платьев в обтяжку. Виктория давно отошла от откровенных облегающих вещей и остановила свой выбор на более свободных вариантах длиной ниже колена. И ее хрупкая фигура от этого только выиграла.

А костюм — просто лучшее, что можно придумать. Костюмы опять-таки свободного кроя — это еще одна безоговорочная любовь Виктории. По-настоящему универсальная вещь, в которой можно сходить и на деловую встречу, и на посиделки с подругами.

Хотя и обычные джинсы можно носить так, что все будут оглядываться. Казалось бы, джинсы, футболка, свитер — ну что тут особенного? Однако парочка элегантной цветной обуви — и образ Виктории вновь безоговорочно стильный. Кстати, именно в простой футболке и джинсах дизайнер представляла свою коллекцию одежды на Нью-Йоркской неделе моды в 2017 году.

Очки, каблуки и сумка под мышкой. Виктория верна определенным деталям своего образа. Так, уже многие годы любимая обувь дизайнера — лодочки на шпильках и сапоги со свободным голенищем и высоким каблуком.

Еще один характерный для нее прием — манера носить сумку в руках, прижимая к боку. Так Виктория создает эффект той самой элегантной небрежности, намекающей, будто она собиралась в спешке.

И конечно, массивные солнцезащитные очки, без которых она сегодня ну просто никуда.