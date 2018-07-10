Почему весь мир сходит с ума по футболу, и еще несколько ответов на вопросы о самой популярной игре на планете

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Мир охватила футбольная лихорадка. И пока одна половина человечества с замиранием сердца смотрит матчи, другая никак не поймет, что же такого особенного в этой простой игре. Вопросов накопилось больше, чем ответов, в том числе и самых глупых и дурацких, поэтому мы решили взять слово прямо сейчас.

AdMe.ru попытался разобраться, почему футбол вызывает у людей столь сильные эмоции и в чем кроется его секрет.

Как и когда он обрел такую популярность?

Футбол — один из самых старых командных видов спорта. Что может быть проще игры с мячом? Так же думали во многих странах мира, с воодушевлением пинали мяч и везде называли эту игру по-своему. До сих пор ведутся споры о том, кто первым придумал футбол, но широкое распространение игра получила примерно в XIX веке в Англии. Этому способствовала колонизация: Британская империя завоевывала все новые государства, которые перенимали культуру, привычки и, конечно же, игры Туманного Альбиона. Появление телевидения так же содействовало популярности футбола. Простые и понятные правила позволяли зрителям быстро включиться в происходящее на экране, а само зрелище вдохновляло мальчишек развивать свои навыки и стремиться достичь успехов в этой игре.

Казалось бы, 22 взрослых мужика гоняют мяч по огромному полю — ну что здесь увлекательного? Почему эта игра так нравится миллионам людей во всем мире? Что в ней особенного? Вот несколько самых очевидных причин, из-за которых футбол стал, без преувеличения, самой популярной и любимой игрой в мире.

1. Это самая доступная игра в мире

Для игры в футбол достаточно иметь две руки, две ноги, хоть какую-то площадку и предмет, имитирующий мяч. Не нужны ни экипировка, ни специальное оборудование. Сгодится любая поверхность: и трава, и песок, и грунт. Также не потребуется большого количества игроков для тренировки, как это необходимо, например, в регби. Правила игры в футбол очень доступны и понятны зрителям во всем мире. Именно поэтому звезда футбола может появиться где угодно, даже в Центральной Африке или в индийских трущобах. Еще один важный фактор доступности этой игры: чтобы играть в футбол, не нужно обладать какими-то специальными параметрами, будь то рост, вес или даже скорость. Но не обойтись без физической подготовки и способности мыслить «по-футбольному», без изнуряющих тренировок и оттачивания мастерства. Так, рост 170 см не помешал Лионелю Месси стать 4-кратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром «Барселоны» и сборной Аргентины. В детстве Месси страдал из-за дефицита гормона роста и врачи смогли помочь молодому спортсмену вырасти, но все-таки его сложно назвать высоким.

2. Это отличный способ выплеснуть эмоции

Дух соперничества заложен в нас природой, а футбол — отличный способ выплеснуть эмоции и пыл как для болельщиков, так и для самих игроков. И если еще 40-50 лет назад футбол был в некоторой степени сублимацией войны, то сейчас восприятие игры изменилось: состязания между странами практически не ассоциируются с политикой. Одни и те же игроки, за которых болеют люди из разных стран мира, играют и за суперклубы, и за собственные сборные — мир становится интернациональным. Футбольные фанаты — самые сумасшедшие, шумные и эмоциональные. Столкновения между болельщиками все-таки еще случаются, но агрессивность чаще остается на трибунах и ограничивается кричалками. Футбольный стадион — это чуть ли не единственное место, где люди совершенно легально могут выплескивать огромное количество положительных и отрицательных эмоций и чувств: кричать, топать ногами, негодовать по поводу решений судьи, действий команды соперника или собственной команды. Накал страстей на стадионах, особенно во время важных матчей, огромный — и это еще одна причина, почему люди так любят футбол.

3. Это зрелищно

В футбол нельзя играть руками: быть может, поэтому мы с восторгом наблюдаем, как игроки на поле виртуозно владеют мячом при помощи одних только ног и забивают невероятные голы головой? К тому же голы здесь забивают не так часто, как, например, в баскетболе, а значит, каждое попадание в ворота вызывает особенно бурные эмоции и переживания. Футбол действительно очень зрелищная игра: здесь многое решает тактика, атаки и контратаки, у каждой команды есть свой неповторимый стиль игры. Ценители футбола умеют получать настоящее удовольствие от красивых передач, пасов, ведения и дриблинга. В конце концов, действие происходит на огромных современных стадионах, на открытом воздухе, а вокруг невероятная энергетика и шум фанатов — остаться равнодушным к этому всему почти невозможно.

4. Футбол пробуждает гордость

По мнению многих любителей футбола, есть у этой игры определенная магия — объединять людей. В век глобализации и смешения культур люди не так часто вспоминают о своей Родине. Как бы это высокопарно ни звучало, но матчи национальной сборной помогают осознать себя гражданином страны, воодушевляют сотни тысяч людей, а победы пробуждают гордость — в хорошем смысле. Взять хотя бы игру сборной России на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Мало кто верил в хоть какой-то успех команды, ее рейтинг был низким, как никогда, а надежды на выход из группы почти равнялись нулю. Но впервые за 48 лет команда добилась выхода в 1/4 финала мундиаля и показала достойную игру. Россияне получили невероятный заряд эмоций, настоящий футбольный праздник, а сколько мальчишек теперь захотят заниматься футболом, чтобы однажды выступить на другом чемпионате, остается только догадываться.

И если с причинами всеобщего обожания футбола теперь все более-менее понятно, то некоторые распространенные вопросы все еще остались без ответов. Не молчим ни секунды: вот они!

Почему футболистам так много платят?

Футболисты получают столько, сколько им могут заплатить клубы. А еще точнее, это деньги за то, чтобы игрок не ушел в другой клуб. Если зарплата игрока будет слишком низкой, он просто перейдет в другой, более богатый клуб. Такая схема ценообразования выглядит не слишком здорово, и зарплаты игроков действительно временами переходят границы разумного. С другой стороны, многие клубы — это коммерческие структуры. Они зарабатывают за счет продажи атрибутики, рекламы, получают спонсорские средства. Звезды футбола мирового масштаба становятся не менее известными, чем звезды Голливуда, а таланта одного такого игрока бывает достаточно для выведения клуба на высший уровень. К тому же карьера футболиста длится всего 10-15 лет, а футбол — контактный и травматичный вид спорта.

Почему футбольное поле полосатое?

Дело не в высоте газона: этот параметр строго регламентирован и высота травы одинакова на всем поле. Поле подстригают в разных направлениях, соответственно, и трава ложится в разные стороны.В результате кажется, что поле будто бы разделено на полосы. Делается это неспроста: размер поля большой и прямые линии служат в качестве дополнительной разметки. Так судьям проще отслеживать положение игроков и устанавливать «стенки» для штрафных. Кстати, траву на современных стадионах не выращивают — ее привозят в виде рулонов. После их укладки поле напоминает «слоеный пирог»: под травой находятся песок и щебень, а также трубы для обогрева и дренажная система.

Почему футболисты постоянно падают? Разве им так больно?

Как мы уже упоминали, футбол — контактный вид спорта, поэтому некоторые падения игроков действительно очень болезненны и опасны. Синяки, ушибы и растяжения — привычное дело для любого футболиста. Но так бывает не всегда. Некоторые команды играют в чересчур агрессивный футбол и в процессе борьбы не стесняются жестких приемов: они бьют не в мяч, а по ногам соперников. Такой игрой они могут сломать не только атаки, но и самих игроков в прямом смысле. Особенно жестко могут играть против топовых игроков, а их участие в матчах очень ценно и важно для команды. Часто судьи не замечают грубой игры. Именно по этой причине случается большинство падений на поле: если игрок стерпит и не упадет, то судья может и не заметить нарушения. Симуляции стали частью футбола, но они бывают разными. Некоторые футболисты симулируют на ровном месте в попытке получить штрафной, пенальти или карточку для соперника — и такое поведение обычно очевидно. Кто-то симулирует, чтобы указать судье на жесткую игру: к примеру, игрок сборной Бразилии Неймар любит привлекать внимание своими бесконечными падениями. Актер из него так себе, но стоит признать, что соперники играют против него жестко, не давая атаковать. Вот и приходится ему падать снова и снова. А вот падения от легкого касания смотрятся уж совсем странно: их с легкостью разоблачают даже те, кто и футболом никогда не интересовался.

А вы любите футбол? Следите за чемпионатом мира в России?