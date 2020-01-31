Почему ваша дочь без ума от корейских певцов и как понять эту массовую истерию

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По всему миру подростки и молодые люди активно добавляют в свои плей-листы песни южнокорейских исполнителей. И дело тут не только в их драйвовом звучании. Сегодня жанр K-pop вырастил вокруг себя целую субкультуру, которая становится все популярнее в тот момент, пока вы читаете данную статью.

Мы в AdMe.ru постарались хотя бы вкратце рассказать об истории этого направления, но если вам неинтересно, откуда растут ноги у корейской поп-культуры, и вы хотите просто понять, что это, как оно выглядит и звучит, то переходите сразу к пункту «Современный K-pop».

Как расшифровывается K-pop?

На английском языке это звучит как Korean pop. Однако это не значит, что K-pop-исполнители в своей жанровой палитре ограничиваются исключительно попсой. Они также записывают треки в стиле хип-хоп, техно, рок, кантри и многих других. «Pop» здесь скорее означает что-то, снискавшее популярность, вирусное, полюбившееся массам.

Откуда взялась эта культура?

Сейчас K-pop — это не только про музыку. Это можно назвать популярной субкультурой, подразумевающей определенный сленг, жестикуляцию, манеру одеваться. Появилось даже одноименное танцевальное направление. Однако далеко не всегда K-pop был так популярен. Все началось с группы The Kim Sisters («Сестры Ким»), совсем не похожей на современные популярные корейские коллективы. Но именно она в 1962 году первой смогла попасть в музыкальные чарты за пределами Кореи, а также стала самой коммерчески успешной корейской группой в Америке. После «Сестер Ким» было еще несколько групп и исполнителей, которые врывались в мировые музыкальные чарты. Но среди тех, кто действительно приложил руку к современному «лицу» жанра, стоит выделить коллектив Seo Taijj & Boys, популярный в 90-х годах прошлого столетия.

Их прогрессивный сингл «Nan arayo», можно сказать, продиктовал то, какой должна быть K-pop-музыка. А именно технологичной, содержащей в себе идею и, конечно, запоминающейся. Если вам интересно глубже погрузиться в тему, можете послушать трек «Nan arayo» здесь.

Современный K-pop

В 1998 году в Южной Корее был кризис, который заставил правительство вкладываться в массовую культуру, чтобы таким образом популяризировать ее за рубежом. Это должно было помочь устранить проблемы с экспортом и туризмом. План оказался не так уж плох. Постепенно корейские музыкальные коллективы стали набирать популярность. В настоящее время они превратились в айдол-группы, то есть те, в которых каждый исполнитель совершенен и способен влюбить в себя публику.

На видео Ким Чон Дэ, солист группы EXO, который в прошлом году также выпустил сольные мини-альбомы.

Каждый солист такого коллектива должен: обладать отличными вокальными данными;

быть внешне привлекательным (поощряется ухоженность и внешность с оттенком детскости);

танцевать на профессиональном уровне;

обладать безупречными манерами и уметь держаться на публике.

В настоящее время музыкальная деятельность в Южной Корее субсидируется

Правительство выделяет определенные суммы продюсерским организациям, которые должны будут вернуть долг, когда «раскручиваемые» ими исполнители обретут популярность. Поэтому наниматели стараются всесторонне контролировать жизнь своих подопечных, чтобы вырастить из них полноценных звезд. Будущие певцы «берутся под крыло» в возрасте примерно 10 лет. С этого времени они живут в одном доме, где обучаются хореографии, вокалу и хорошим манерам.

Южнокорейская айдол-группа BlackPink.

Неудивительно, что музыкальные продукты такого порядка снискали славу по всему миру и свели с ума миллионы поклонниц из самых разных стран. Сейчас, пожалуй, в каждом классе каждой школы нашей страны есть хотя бы пара поклонников этой культуры. Кстати, чтобы география фанатов айдол-групп была как можно шире, им пишутся песни не только на корейском языке, но также на японском и английском. То есть у одного трека может быть несколько вариантов.

Отличительные особенности фанатов K-pop

Вообще поклонников южнокорейской музыки можно назвать одними из самых дружелюбных в мире. Они не соперничают друг с другом, не проявляют агрессию к фанатам других музыкальных направлений и в любой ситуации остаются «няшными».

Поклонницы группы Super Junior ожидают выступления кумиров в Дюссельдорфе.

В Азии любители айдол-групп ездят за ними в организованные туры. А еще они забрасывают милых сердцу исполнителей рисом в знак уважения и заказывают им горячие обеды. Европейские же фанаты могут отправлять музыкантам подарки и сувениры на юридические адреса продюсирующих их компаний. Ко всему вышеперечисленному может прилагаться изучение корейского языка, зазубривание K-pop-песен, освоение соответствующего танцевального направления и неконтролируемая покупка стаффа (брендированной атрибутики). Девушки, фанатеющие от южнокорейских герл-бендов, часто стараются делать макияж, соответствующий азиатским бьюти-трендам.

Теперь давайте разберемся, как понимать подростков, которые говорят про K-pop

Для начала стоит рассказать о значении самых популярных терминов. Айдолы — солисты K-pop-групп с подростковой внешностью и наивным, чистым имиджем.

— солисты K-pop-групп с подростковой внешностью и наивным, чистым имиджем. J-Pop, C-Pop — это названия музыкальных движений, подразумевающих айдол-культуру в разных странах (правда, они не так популярны, как южнокорейские). Первая буква в обозначении указывает на страну: J — Япония, С — Китай.

— это названия музыкальных движений, подразумевающих айдол-культуру в разных странах (правда, они не так популярны, как южнокорейские). Первая буква в обозначении указывает на страну: J — Япония, С — Китай. Q-Pop — а это аналогичное музыкальное движение в Казахстане. Пожалуй, это самая молодая культура из подобных, и началась она с группы Ninety One. Здесь можно посмотреть клип на одну из самых популярных песен коллектива.

— а это аналогичное музыкальное движение в Казахстане. Пожалуй, это самая молодая культура из подобных, и началась она с группы Ninety One. Здесь можно посмотреть клип на одну из самых популярных песен коллектива. Подгруппа (сабгруппа ) — дело в том, что айдол-группы внутри делятся еще на несколько коллективов, отличающихся зонами продвижения. Какая-то чаcть может активно пиариться в самой Корее, а какая-то, допустим, в Японии. Эти мини-коллективы и называются подгруппами.

) — дело в том, что айдол-группы внутри делятся еще на несколько коллективов, отличающихся зонами продвижения. Какая-то чаcть может активно пиариться в самой Корее, а какая-то, допустим, в Японии. Эти мини-коллективы и называются подгруппами. Макнэ — это не просто солист. Он отличается от остальных участников музыкального коллектива своим юным возрастом. Другими словами, это самый младший в группе.

— это не просто солист. Он отличается от остальных участников музыкального коллектива своим юным возрастом. Другими словами, это самый младший в группе. Лайтстик — это светящийся атрибут с символом группы. Фанаты размахивают ими на концертах, поддерживая тем самым айдолов. Поклонники очень дорожат своими лайтстиками, заказывают их в интернет-магазинах и коллекционируют.

А теперь можно разобраться с жестами. Некоторые из этих символов вам наверняка уже доводилось видеть, но вы не знали, что они обозначают. По правде говоря, жестовый язык K-pop в основном используется для того, чтобы выразить симпатию говорящего к кому бы то ни было. Посмотрите, сколько различных способов они придумали (да, известному всем нам сердечку из сложенных ладошек придется потесниться).

K-pop-группы и треки, с которых стоит начать свое знакомство с жанром

Расскажите, а вы слышали о культуре K-pop до этой статьи? Знали, что она подразумевает? Или обо всем вышеперечисленном узнали только что?