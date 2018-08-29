Почему в современном мире вам приходится обожать кофе и постоянно его пить

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Согласитесь, если посреди шумной улицы вы увидите спешащего куда-то человека с картонным стаканчиком кофе в руках, вы решите, что это деловой интеллектуал. Даже если вы отрицаете, большинство людей все равно подсознательно подумают именно так. Хотя с чего бы? Это же просто напиток. А дело в том, что никто не заметил, как в один момент кофе превратился из «просто напитка» в один из главных элементов сегодняшней поп-культуры. Да, мы дожили до того времени, когда вы не пожалеете последние деньги на картонный стаканчик. И все это неспроста.

AdMe.ru разобрался, как же так вышло, что стакан из Starbucks превратился в способ презентации себя. Давайте ответим на 4 «кофейных» вопроса, и все встанет на свои места.

1. Откуда вообще появился кофе? Вы знали, что это чисто мусульманский напиток?

Да, несмотря на то что кофе ассоциируется с такими странами, как Италия, Бразилия или Колумбия, первое кофейное дерево было найдено в Эфиопии. Или, может быть, в Йемене. Со временем тоже непонятно: возможно, это произошло в IX веке, когда пастух заметил, что его козы как-то необычайно возбуждены после обеда возле кофейного дерева, а возможно и в XVI, когда йеменский шейх экспериментировал с растениями в поисках лекарственных средств для желудка. В любом случае именно в XVI веке кофе начал распространяться по всему Ближнему Востоку, быстро став напитком № 1 в мусульманской культуре. А все потому, что ислам запрещает употреблять алкоголь, и кофе воспринимался как некий алкоголезаменитель благодаря своему возбуждающему эффекту. И хотя напиток неоднократно пытались запретить как «одурманивающее зелье дьявола», рост его популярности было уже не остановить.

Далее не будем грузить вас длинной историей развития культуры кофе. Просто интересные факты: В XVI столетии саженцы кофейного дерева были выкрадены европейцами .

. Поначалу это «изобретение дьявола» и «языческий ликер» в Европе пытались всячески запретить.

Европейские бизнесмены поняли, что на кофе можно неплохо «навариться» (во всех смыслах этого слова), и начали выращивать его в колониях . Именно поэтому за родину кофе иногда ошибочно принимают Бразилию, Колумбию, Индию, Вьетнам и так далее.

. Именно поэтому за родину кофе иногда ошибочно принимают Бразилию, Колумбию, Индию, Вьетнам и так далее. В США кофе стал символом независимости от «чайной» Британии.

В Российской империи эту «жуткую моду» всем навязывал Петр I.

А итальянцы вообще освоили процесс приготовления напитка настолько, что превратили его в целое искусство, и оттого итальянский кофе считается одним из самых изысканных в мире.



В общем, не будем надолго останавливаться на том факте, что каждая страна приняла кофе по-своему, но главное — быстро и навсегда.

2. Почему обычную встречу с друзьями вы назначаете именно в кофейне?

Давайте на секунду вновь вернемся на Восток XVI века: настоящей Меккой кофе стала, собственно, сама Мекка, куда стекались паломники из других городов и узнавали об этом магическом напитке. В этот же период там случилось еще кое-что важное, из-за чего Ринго с напарницей в «Криминальном чтиве» договаривались ограбить забегаловку именно за чашечкой кофе; из-за чего мафиози в «Клане Сопрано» встречались также в кофейне, а Рэйчел с Моникой из «Друзей» провели полжизни в Central Perk. Именно тогда в Мекке появилась культура кофейных домов. Люди собирались не просто ради того, чтобы выпить кофе, но еще и для обсуждения всего и вся, начиная от городских новостей и заканчивая метафизическими вопросами. Грубо говоря, употребление кофе превратилось в ритуал. А люди любят ритуалы. Потому что всегда радостно знать, что вас ждет повторяющееся приятное действие, которое гарантирует некую стабильность вашей жизни. Так, возможно, вы не можете представить себе начало рабочего дня без бумажного стаканчика с кофе либо конец рабочей недели без кофе-брейка с коллегами и так далее.

Кстати, раз уж мы упомянули Рэйчел и Монику, скажем еще раз про сериал «Друзья»: может быть, это и смешно звучит, но современный непринужденный ритуал кофепития (без метафизических и религиозных дискуссий) «растет» из Central Perk. Именно сериальное ежедневное времяпровождение друзей в кофейне задало новый виток в этой моде. И если сегодня вам нужно встретиться с приятелями, скорее всего, вы встретитесь за чашечкой капучино, не так ли?

3. Вы замечаете, что кофе ассоциируется с интеллигенцией и хорошим вкусом?

Мы уже описывали культуру кофейных домов на Востоке. В XVII веке такие возникли и на Западе и стали поистине массовым явлением. К примеру, в одном лишь Лондоне, где первый кофе-хауз был открыт в 1652 году, уже через 50 лет их было более 2 000! В них можно было не только поболтать с умными людьми, но и завести хорошие связи и даже найти работу. Одно «но»: все это относилось к людям высокого интеллектуального и социального статуса. И несмотря на то что с того момента прошло не одно столетие, произошло не одно удешевление напитка, появление бюджетного Starbucks, кофе по-прежнему сохраняет амплуа напитка интеллектуалов. И да, давайте признаемся: если по улице идет человек в серой одежде, больших очках и с потертым чемоданом, мы подумаем о бедном работяге. Но если к его образу добавить стаканчик из Starbucks, он автоматически превращается в творческую личность, делового человека с капсульным гардеробом, профессора, хипстера и всякого другого, но уже более ценного в ваших глазах человека.

4. Как связаны кофе и инстаграм?

В одном из пунктов выше мелькнула одна очень важная фраза: в США кофе стал символом независимости страны от чайной империи — Британии. Нужно признать, что США — это страна, которая создает актуальную поп-культуру и вершит глобализацию. Сами посмотрите: инстаграм, Голливуд, айфоны, мода, фастфуд, поп-иконы — все идет оттуда. (Предупреждение: сейчас мы не о политике, просто ребята действительно захватывают культуру, хотите вы того или нет, таковы реалии.) Сложив эти два факта, мы получаем следующее: в современном мире культовый статус у того напитка, который считается главным напитком США. А это кофе. Поэтому кофе сегодня — это неотъемлемая часть современного образа, это стиль жизни, так же как и инстаграм (который без кофе потеряет треть своих снимков, кстати), так же как и любовь к Nike и Universal Pictures. Поэтому невозможно представить, например, как подружки, решив передохнуть после шопинга, пьют по чашечке айрана; как бизнесмены во время нудных переговоров попросили секретаршу принести всем компота; как хипстер принес печатную машинку в коворкинг и пишет сценарий независимого кино за стаканчиком молочного коктейля; как студенты решили взбодриться на перемене и выпили по чашечке черного чая. Нет! Здесь может быть лишь кофе. Итак, вывод: из-за такой роли кофе в сегодняшнем мире вы находитесь в состоянии «вынужденной любви» к нему. Возможно, это истинно ваш напиток и такая его популярность делает вашу жизнь более чем приятной. А возможно, это совершенно не ваш напиток, но вы периодически пьете его, лишь потому что популярная культура буквально требует этого от всякого современного человека. Никогда не задумывались об этом?

Постскриптум

Последний абзац посвящается всем тем, у кого по мере прочтения статьи внутренний голос кричал: «А как же чай?! Эй вы, он же круче!» Но вот почему статья не о нем: Во-первых, чай все же остается элитным напитком: цены даже на самый крутой кофе не могут соперничать с ценами на качественный чай.

Во-вторых, существует много стран, где чай воспринимают скорее как лекарственный отвар и в повседневной жизни особо не пьют.

В-третьих, чайная тусовка — это не о поп-культуре. Например, попробуйте сами вспомнить известную чайную сеть вроде Starbucks. Или чтобы кто-нибудь когда-нибудь спорил, вкусный ли чай в McCafe, и т. п. Все потому что «чайная общность» — это нечто более закрытое.

А на ваш взгляд, действительно ли оправдан такой статус кофе?