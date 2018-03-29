Почему в современном мире саморазвитие никому не нужно

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Самообразование в наши дни начинает активно конкурировать с традиционным школьным и университетским образованием. Но параллельно с этим действительно эффективным способом обучения на первый план выходит такое парадоксальное явление, как демонстративное самообразование, или просто спектакль «посмотрите, какой я умный и как у меня много интересов, хоть на самом деле они мне и не нужны». Лучше ли это, чем просто ничего?

Мы в AdMe.ru решили ответить на этот вопрос. И, рассмотрев его сквозь призму мнений интернет-пользователей, мы нашли альтернативную теорию о современном самообразовании, выделив 5 форм саморазвития, которыми любит кичиться нынешнее поколение. При этом сразу предупредим: самообразование — явление исключительно положительное, если речь не идет о приведенных ниже утрированных его формах. Если вы узнаете себя в одной из них, возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды на суть самого явления.

5. Чтение большого количества каких-то книг

В последние годы модны разнообразные челленджи вроде «читать по 20 книг в год». Казалось бы, в популяризации чтения нет ничего плохого. Только вот такая тенденция чревата изменением самого смысла чтения. То есть книги становятся некой количественной целью, не более: неважно, что ты читаешь, главное — «я же прочитал 20 книг, я такой интеллектуал». В итоге получается, что современное поколение, как бы парадоксально это ни звучало, читает ради чтения, а не ради получения знаний или удовольствия. И, к сожалению, не всегда хорошую литературу, ведь качество всегда тормозит количество. В свете такой моды удивительным является высказывание Канье Уэста: «Я не поклонник книг. Я горжусь тем, что не читаю их. Мне нравится получать информацию из общения с людьми и проживать реальную жизнь». Конечно, это вовсе не пример для подражания. Это пример искренности. Если вас не устраивает цитата эксцентричного рэпера, вот вам дополнение от Марка Твена: «Тот, кто не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать их».

4. Иностранные языки без перспективы

Если вы вдруг решили, что для состояния полного просветления вам срочно нужно выучить вьетнамский, будьте осторожны. Вы можете потратить уйму времени и денег на язык, который забудется примерно через месяц после последнего занятия. Ведь без практики язык умирает. Поэтому учить иностранный язык в угоду моде или ради того, чтобы лишний раз блеснуть гранью своей интеллектуальной личности, не стоит. Разве что ради тренировки мозга, если вы начали чувствовать, что ничто другое его не напрягает.

3. Ненужные курсы

Если вы, будучи менеджером среднего звена, за полгода прослушали курс длинных лекций по динамической стереохимии, записались в философский кружок радикальных идеалистов и решили изучить Adobe Premiere, это не саморазвитие. Это просто-напросто растрата ваших полугодовых ресурсов на полезные, но конкретно вам не нужные знания. Стоит запомнить одно правило: ценность любой информации в ее практической пользе. Следовательно, ценность представляют лишь те знания, которые непосредственно понадобятся для основных сфер вашей деятельности. А поверхностные знания из разных областей жизни лишь немного расширят кругозор.

2. Непостижимое искусство

В продолжение пункта о литературе: у каждой деятельности есть 2 составляющие — содержательная (суть) и формальная (внешние проявления). К сожалению, в угоду моде большинство людей сейчас полностью отдаются второй составляющей без учета первой. Демонстративный просмотр кино «не для всех», поклонение метамодернистским непонятым художникам, посещение концертов композиторов Людвига, Вана и Бетховена — все это фокусировка на внешней составляющей, которая не стоит ни гроша.

1. Спорт ради селфи

Спорт — это всегда хорошо. С какой бы целью ни занимался человек: ради поднятия общих жизненных сил, ради воодушевляющих весь инстаграм текстов «Я же смог, значит, и вы сможете!» или просто чтобы подкачаться — его организм в любом случае получает пользу. Но те посетители тренажерок, которые делают это чисто ради моды, зачастую ошибаются в одном: полагать, что занятия спортом сделают вас успешным и знаменитым, не стоит. Если вы идете туда для того, чтобы впечатлить своей формой девушку, не удивляйтесь, если она в итоге выберет не вас, а хиленького парня с хорошим чувством юмора. Это полезное хобби, но полезно оно для здоровья, а не для славы и соцсетей.

Заключение