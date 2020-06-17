Почему в мире, полном модников, так хочется быть Хеленой Бонем Картер с ее неповторимым чудаковатым стилем

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Одни люди тщательно изучают секретные техники стилистов и часами зависают на сайтах интернет-магазинов в поисках той самой вещи, которая сделает их стройнее, моложе и привлекательнее. А другие всегда играют по своим правилам и выбирают ту одежду, которая нравится им, а не модным гуру и законодателям стиля. Именно таких смелых принципов придерживается голливудская актриса Хелена Бонем Картер, полюбившаяся поклонникам не только яркими ролями в кино, но и дерзкими образами за пределами съемочной площадки.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый вправе носить то, на что откликается его душа. Поэтому с удовольствием изучили стиль Хелены Бонем Картер и теперь хотим прикупить и себе пару столь же неповторимых элементов гардероба.

Постоянно ломает стереотипы и эпатирует

Редакторы светской хроники часто называют образы звезды чудаковатыми и странными. Например, на премьеру фильма «55 шагов» она надела платье с нарисованными медведями и крысами. И это неспроста — кинокартина, в которой снялась Картер, рассказывает о пациентах психиатрической лечебницы. А на вручение «Золотого глобуса» в 2011 году актриса пришла в туфлях разного цвета. В тот вечер она объяснила журналисту свой необычный выбор: «Так я всегда могу быть уверена, что никто не придет в аналогичном платье и не будет выглядеть точно так же, как я».

Часто носит очки на голове

Привычку носить очки на голове зачастую считают признаком дурного вкуса. Но Хелена далека от этих предрассудков и не боится носить солнцезащитный аксессуар именно таким образом. Ведь это же невероятно удобно! Кстати, актриса не раз появлялась в темных очках и на красной дорожке, хотя эксперты в области этикета полагают, что это не слишком уместно.

Обожает гольфы, хотя ей за 50

Папарацци нередко запечатлевали звезду, прогуливающуюся по улицам в гольфах. Картер не стесняется носить этот, казалось бы, подростковый предмет гардероба в свои 54.

Не видит ничего плохого в беспорядке на голове

Растрепанная и небрежная прическа — одна из ключевых фишек стиля Хелены Бонем Картер. Что самое примечательное, с такой укладкой она может отправиться и в ближайший супермаркет, и на светский раут.

Носит на голове не только очки, но самые необычные аксессуары

Хелена не пренебрегает различными украшениями для волос и незаурядными головными уборами. Ее часто можно увидеть в эксцентричной шляпке, а также с цветком или бабочкой, кокетливо поселившейся на прическе.

Любит платья в викторианском стиле

Знаменитости не чужды и безукоризненно женственные образы. Актриса нередко предпочитает платья в викторианском и готическом стиле. Кроме того, Хелена является большой поклонницей длинных юбок и носит их не только на красной дорожке, но и в обычной жизни.

Не изменяет своим модным принципам даже на экране

С отличительной прической и нетривиальными нарядами актриса не расстается даже на съемках. Ее героини одеваются столь же эксцентрично и зачастую напоминают очаровательную городскую сумасшедшую, с которой так и хочется познакомиться. Марла из «Бойцовского клуба», притягательная спутница Суини Тодда, мадам Тенардье из «Отверженных», дизайнер из «11 подруг Оушена» — список можно продолжать бесконечно. Взглянув на кадры из этих картин, становится ясно, что Хелена не забывает о своих модных взглядах и в рабочей обстановке.

Не следит за модой

«Нужно носить то, что тебе нравится. И все равно, если ты не похож на всех остальных. Быть собой — это наш дар, но осознание этого приходит только со временем», — сказала Хелена в одном из интервью. Помимо этого, она признавалась, что не следит за трендами в моде. Но даже несмотря на это актрису считают иконой стиля, а ее образами восхищаются толпы поклонников по всему миру.