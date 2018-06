Почему у античных статуй такие маленькие параметры, если вы понимаете, о чем мы

Древнегреческие статуи женщин далеки от современных идеалов. Но почему они до сих пор считаются эталоном красоты?

Почему в античном мире не придавали значение фаллосу и его размеру?

Вы правильно заметили: обсуждая детали тел античных статуй, мы не можем эти детали продемонстрировать. Поэтому для наглядного изучения нажмите сюда и сюда — там вы сможете рассмотреть «Давида» Микеланджело и мраморную копию утерянного «Дискобола» Мирона во всей красе и в высоком разрешении. Также уточним о работе слева: «Давид», несмотря на принадлежность к эпохе Возрождения, является самым узнаваемым в мире произведением в духе и традициях античности, собственно, поэтому он здесь и присутствует.

Вернемся к нашей теме — к размерам фаллоса статуй того периода. Если вы считаете этот вопрос неприличным или слишком глупым, приведем вам в ответ на него реакцию искусствоведа Элены Оредссон из блога «Как говорить об истории искусства» (How to Talk About Art History): «Слишком глупых вопросов не бывает, а ответ на этот вопрос на самом деле очень интересен».

Во-первых, фаллосы на древних статуях почти всегда представлены в неэрегированном состоянии, поэтому и размер их более-менее логичен. Но это неинтересно. Интересна вторая причина.

Во-вторых, в древнегреческом мире большие фаллосы ассоциировались с глупостью, похотью и уродством, посему и считались вульгарными, варварскими, ну и просто смешными, ведь античная скульптура — это про равновесие, идеализм и разум, а не про выражение всех качеств человека через его первичные половые признаки — такое и в голову не могло прийти древним грекам. То есть статуя с большим «достоинством» априори посчиталась бы неэстетичной и некрасивой, отчего орган зачастую даже слегка уменьшали.

Вдобавок к этому ответу приведем любопытных персонажей из греческой мифологии — сатиров (на коллаже ниже). Вот их как раз-таки изображали практически всегда с весьма внушительными первичными половыми признаками (вновь версию без цензуры вы сможете увидеть здесь и здесь). Напомним, что сатиры — это лесные демоны плодородия. Они считались ленивыми распутниками, которые посвящали основное время своей жизни пьянству и охоте на нимф. Думаем, выводы напрашиваются сами собой.