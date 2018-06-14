Почему у античных статуй такие маленькие параметры, если вы понимаете, о чем мы

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Вот уже 3-е тысячелетие античное искусство, в частности скульптура, считается эталоном красоты и гармонии. Многие работы знакомы нам еще из учебников истории в школе. Но давайте признаемся: мы до сих пор стесняемся задать неловкие вопросы о некоторых формах и частях тела этих самых скульптур. Как оказалось, вопросы эти вовсе не неловкие, а фундаментальные.

Предлагаем вместе с AdMe.ru обсудить 2 жизненно важные темы о теле людей, которые считаются самыми красивыми на протяжении всей истории человечества.

Древнегреческие статуи женщин далеки от современных идеалов. Но почему они до сих пор считаются эталоном красоты?

На самом деле античные мраморные богини вовсе и не далеки от современных идеалов, и сейчас мы вам это докажем. Давайте рассмотрим этот коллаж: справа вы видите параметры статуи Афродиты Книдской, которая в свои времена считалась идеалом красоты и олицетворяла наивысшее совершенство природы. А теперь смотрим налево, на параметры Скарлетт Йоханссон, которая оказалась наиболее приближенной из современных звезд к статуе Афродиты. Более того, у нее довольно пропорциональное и спортивное тело, симметричное лицо, белокурые волосы, большие светлые глаза, дугообразные веки, светлая кожа и мягкие округлые формы — именно такое описание и считалось идеалом женской красоты в древней Греции. Так что можно утверждать, что если бы самые красивые статуи античности ожили, то они были бы неким подобием мисс Йоханссон, только с римским профилем (когда линия носа прямо переходит в лоб практически без какого-либо изгиба в переносице — смотрим на Афродиту Книдскую). То есть вполне современно, правда? Мы поискали и выяснили, что по параметрам близки к античному идеалу кумиры современности Кайли Дженнер и Дженнифер Лоуренс. То есть вовсе не андрогинные модели, а довольно «форменные» красотки.

Почему в античном мире не придавали значение фаллосу и его размеру?

Вы правильно заметили: обсуждая детали тел античных статуй, мы не можем эти детали продемонстрировать. Поэтому для наглядного изучения нажмите сюда и сюда — там вы сможете рассмотреть «Давида» Микеланджело и мраморную копию утерянного «Дискобола» Мирона во всей красе и в высоком разрешении. Также уточним о работе слева: «Давид», несмотря на принадлежность к эпохе Возрождения, является самым узнаваемым в мире произведением в духе и традициях античности, собственно, поэтому он здесь и присутствует. Вернемся к нашей теме — к размерам фаллоса статуй того периода. Если вы считаете этот вопрос неприличным или слишком глупым, приведем вам в ответ на него реакцию искусствоведа Элены Оредссон из блога «Как говорить об истории искусства» (How to Talk About Art History): «Слишком глупых вопросов не бывает, а ответ на этот вопрос на самом деле очень интересен». Во-первых, фаллосы на древних статуях почти всегда представлены в неэрегированном состоянии, поэтому и размер их более-менее логичен. Но это неинтересно. Интересна вторая причина.

Во-вторых, в древнегреческом мире большие фаллосы ассоциировались с глупостью, похотью и уродством, посему и считались вульгарными, варварскими, ну и просто смешными, ведь античная скульптура — это про равновесие, идеализм и разум, а не про выражение всех качеств человека через его первичные половые признаки — такое и в голову не могло прийти древним грекам. То есть статуя с большим «достоинством» априори посчиталась бы неэстетичной и некрасивой, отчего орган зачастую даже слегка уменьшали. Вдобавок к этому ответу приведем любопытных персонажей из греческой мифологии — сатиров (на коллаже ниже). Вот их как раз-таки изображали практически всегда с весьма внушительными первичными половыми признаками (вновь версию без цензуры вы сможете увидеть здесь и здесь). Напомним, что сатиры — это лесные демоны плодородия. Они считались ленивыми распутниками, которые посвящали основное время своей жизни пьянству и охоте на нимф. Думаем, выводы напрашиваются сами собой.

Что из этого следует вынести