Почему туризм называют бичом XXI века, а отдыхающим стоит избегать людных городов
Согласно мировой статистике, в 2017 году количество выезжающих за границу туристов достигло 1,3 млрд человек. Из них примерно половина пришлась на 100 самых популярных городов мира. Некоторые достопримечательности под таким натиском начали разрушаться, а жители наиболее переполненных городов затеяли протесты: одни встречают гостей с провокационными плакатами в руках, а другие разбрасывают мусор под своими окнами — лишь бы вездесущие блогеры прекратили делать селфи.
AdMe.ru выяснил, почему туристам не особо рады в большинстве курортных городов и к чему это может привести.
Проблемы, которые привозят с собой туристы
- Экологическая проблема. Общая дешевизна путешествий прививает людям «ценности» потребительской культуры. Как следствие, многие наплевательски относятся к окружающей среде того места, куда прибывают: они мусорят, ломают вещи и даже невольно способствуют издевательствам над животными. В результате такая ситуация отпугивает «качественных» туристов и они отказываются от поездок, хотя и готовы платить больше денег, чтобы чувствовать себя комфортнее.
Призыв от жителя одного из курортных городов России: «Я вас умоляю! Скоро лето, вы поедете в наши славные города-курорты, пожалуйста, не фотографируйтесь с животными на пляжах и в развлекательных местах! В сентябре эти собаки выбрасываются за территорию города!»
- Проблема аренды недвижимости. Поскольку селиться в гостинице или отеле уже не обязательно, многие выбирают съем квартиры. Это негативно сказывается на экономике: цены повышаются, и для местных жителей аренда становится все менее доступной. Попутно растет стоимость проезда в общественном транспорте и такси, цены на потребительские товары, а также средние чеки в кафе и ресторанах.
- Проблема инстаграмеров. Доморощенные фотографы не интересуются историей достопримечательностей — они просто фотографируют здания или природные объекты с тех ракурсов, которые популярны в интернете. За примерами далеко ходить не надо.
- В Ванкувере есть такой «инстаграмный» дом. Ради снимков туристы нарушают закон о частной собственности и проникают внутрь. Но жители обеспокоены даже не этим. Их волнует, что фотографы-любители ради классных кадров залезают на перила и свешиваются с них, рискуя упасть в лестничный пролет и сломать себе шею.
Как разные страны борются с нашествием туристов
В городах, которые больше всего страдают от обилия путешественников, проходят акции протеста. Самыми негостеприимными в этом смысле считаются Барселона, Венеция и Амстердам. Помимо протестующих жителей, гостей могут ждать и другие неприятности, начиная с многочисленных граффити «Убирайтесь отсюда» и заканчивая отказом в обслуживании в кафе и других общественных заведениях.
Подобная ситуация сложилась в Дубровнике (Хорватия), где снимали «Игру престолов». С выходом новых серий в город начало прибывать такое количество фанатов, что он буквально стал задыхаться. Шла речь даже о том, чтобы полностью закрыть в него доступ. Но власти решили ограничиться тем, что лимитировали ежесуточное количество гостей. Также с улиц убрали часть сувенирных лавок и уменьшили число стульев в местных кафе.
Несколько иначе дела обстоят в Таиланде. Еще в 2000 году на экраны вышел фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Снимали кино на пляже Майя Бэй, расположенном на острове Пхи-Пхи-Ле. После премьеры туристов стало столько, что они буквально вытоптали остров. Когда экологическая ситуация была уже на грани, власти решили временно закрыть доступ на пляж.
А вот в Лондоне жители района Ноттинг-Хилл не смогли добиться от властей принятия закона, который запрещал бы туристам фотографироваться рядом с живописными домами, и решили действовать самостоятельно. Они разбрасывают мусор и грязные памперсы во дворе, чтобы отпугнуть инстаграмеров. Их можно понять: вряд ли бы вам понравилось, если бы каждое утро под вашими окнами толпились люди с телефонами, да еще и ходили прямо по заботливо высаженным цветам.
Какие изменения в туристической сфере прогнозируют в ближайшем будущем
Великая Китайская стена медленно, но верно разрушается. Помимо времени и непогоды, этому здорово способствуют толпы гостей. Почти каждый из них хочет унести с собой частичку этого памятника, а местные жители крадут камни, чтобы продать их путешественникам за пару десятков юаней. Власти занимаются активной реставрацией и туристический поток ограничивать пока не планируют. Но не исключено, что в ближайшем будущем придется это сделать.
В сентябре 2018 года Всемирная туристская организация (ЮНВТО) опубликовала доклад об овертуризме и методах борьбы с ним. Некоторые страны уже последовали рекомендациям:
- В Венеции теперь запрещено сидеть на мостовых и на ступеньках зданий. За это предусмотрен штраф размером в € 200. Также власти ужесточили наказание за серьезные провинности: туриста могут депортировать с последующим запретом на въезд в город.
- Мэр Амстердама обещал запретить гостям вход в популярный Квартал красных фонарей. В качестве причины указывается неуважительное отношение к работникам секс-индустрии: туристы тайно фотографируют их и глумятся над ними. Уже сейчас в этот квартал нельзя попасть после 19:00.
- Власти Милана ввели временный запрет на селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и передвижные вагончики с едой.
- Многие страны проводят политику ограничений сервиса Airbnb. В Лос-Анджелесе (США) с декабря 2018 года нельзя снимать жилье дольше чем на 120 дней, а на трейлеры и палатки вообще введен полный запрет. Чуть жестче обошелся с туристами Амстердам (Нидерланды). Здесь можно снять жилье сроком только до 30 дней, а еще придется платить 6%-й налог.
Сейчас Всемирная туристская организация не рекомендует покупать путевки на востребованные направления. Взамен этого Амстердам, Венеция, Барселона и другие не менее популярные города предлагают альтернативные маршруты, которые часто стоят дешевле или столько же. А природа и достопримечательности остаются на том же высоком уровне — с той только разницей, что инстаграмными блогерами они не освещены.
Кто-нибудь из вас лично сталкивался с овертуризмом? Возможно, вы сознательно выбираете менее популярные места? Расскажите нам о своем опыте в комментариях.
Фото на превью KrasPol / pikabu