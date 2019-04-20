Почему туризм называют бичом XXI века, а отдыхающим стоит избегать людных городов

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Согласно мировой статистике , в 2017 году количество выезжающих за границу туристов достигло 1,3 млрд человек. Из них примерно половина пришлась на 100 самых популярных городов мира. Некоторые достопримечательности под таким натиском начали разрушаться, а жители наиболее переполненных городов затеяли протесты: одни встречают гостей с провокационными плакатами в руках, а другие разбрасывают мусор под своими окнами — лишь бы вездесущие блогеры прекратили делать селфи.

AdMe.ru выяснил, почему туристам не особо рады в большинстве курортных городов и к чему это может привести.

Проблемы, которые привозят с собой туристы

Призыв от жителя одного из курортных городов России: «Я вас умоляю! Скоро лето, вы поедете в наши славные города-курорты, пожалуйста, не фотографируйтесь с животными на пляжах и в развлекательных местах! В сентябре эти собаки выбрасываются за территорию города!»

Как разные страны борются с нашествием туристов

В городах, которые больше всего страдают от обилия путешественников, проходят акции протеста. Самыми негостеприимными в этом смысле считаются Барселона, Венеция и Амстердам. Помимо протестующих жителей, гостей могут ждать и другие неприятности , начиная с многочисленных граффити «Убирайтесь отсюда» и заканчивая отказом в обслуживании в кафе и других общественных заведениях.

Подобная ситуация сложилась в Дубровнике (Хорватия), где снимали «Игру престолов». С выходом новых серий в город начало прибывать такое количество фанатов, что он буквально стал задыхаться. Шла речь даже о том, чтобы полностью закрыть в него доступ. Но власти решили ограничиться тем, что лимитировали ежесуточное количество гостей. Также с улиц убрали часть сувенирных лавок и уменьшили число стульев в местных кафе.

Несколько иначе дела обстоят в Таиланде. Еще в 2000 году на экраны вышел фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Снимали кино на пляже Майя Бэй, расположенном на острове Пхи-Пхи-Ле. После премьеры туристов стало столько, что они буквально вытоптали остров. Когда экологическая ситуация была уже на грани, власти решили временно закрыть доступ на пляж.

А вот в Лондоне жители района Ноттинг-Хилл не смогли добиться от властей принятия закона, который запрещал бы туристам фотографироваться рядом с живописными домами, и решили действовать самостоятельно. Они разбрасывают мусор и грязные памперсы во дворе, чтобы отпугнуть инстаграмеров. Их можно понять: вряд ли бы вам понравилось, если бы каждое утро под вашими окнами толпились люди с телефонами, да еще и ходили прямо по заботливо высаженным цветам.